 Враг восемь раз нарушил режим прекращения огня с начала суток, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела - дважды вблизи Широкино (из стрелкового оружия), рядом с Новотроицким (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), по окраинам Богдановки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Крымского (из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), в районе Зайцево (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), дважды вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил, из них 4 раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также террористы открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, двое украинских военнослужащих получили ранения.