EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  139  3
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8041) Донбасс (18937) Объединенные силы (341)

 Враг восемь раз нарушил режим прекращения огня с начала суток, потерь нет, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции Объединенных сил (ОС) с применением запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела - дважды вблизи Широкино (из стрелкового оружия), рядом с Новотроицким (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), по окраинам Богдановки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Крымского (из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), в районе Зайцево (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), дважды вблизи Новолуганского (из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Операции Объединенных сил, из них 4 раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также террористы открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137437
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гори у пеклі клята масковія!!!! скоріше б кремль та його щури зникли у пеклі...!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг восемь раз нарушил режим прекращения огня с начала суток, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
 вверх