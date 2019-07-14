 Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вечером 13 июля, гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения, после запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении.

Военнослужащие, находившиеся в это время на наблюдательном посту, благодаря опыту смогли отличить гражданское лицо от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья.

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"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - отметили в штабе ОС.