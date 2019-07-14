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 Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

Наемники РФ заставили пожилого жителя Донецка пройти по заминированной территории в сторону украинских позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вечером 13 июля, гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения, после запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении.

Военнослужащие, находившиеся в это время на наблюдательном посту, благодаря опыту смогли отличить гражданское лицо от военного, и подпустили к нашим позициям, без риска для его жизни и здоровья.

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"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - отметили в штабе ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137436
 
 
 Топ комментарии
 
Хью Лонг был очень неглупый мужик: "Фашисты будущего будут называть себя "антифашистами"! Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 113
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Надо это итальянским судьям и репортерам показывать. Да и остальным европейцам тоже не помешает.
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Трудно найти слова для реакции на такие действия русни...
Но дедулю надо срочно командировать в ПАРЕ и во все другие подобные структуры для озвучивания этого случая. По горячим следам.
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«Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю...».
А что сделал Ты для Пенсионного фонда Украины?
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«Маршал Жуков поведал мне о своём опыте, который вкратце сводится к следующему: «Есть два вида мин: мины против живой силы и противотанковые мины. Когда мы подходим к минному полю, наша пехота наступает так, как если бы их там не было. Мы считаем, что потери от противопехотных мин равны потерям, которые мы получили бы от пулемётно-артиллерийского огня, если бы немцы решили защищать этот участок хорошо вооружёнными войсками, а не минами. Наступающая пехота не подрывается на противотанковых минах; таким образом, после прохождения минного поля она создаёт плацдарм, после чего сапёры проделывают проходы для танков и техники.

Я живо представил себе, что случилось бы с любым американским или английским командиром, если бы он применил подобную тактику, и ещё более ярко вообразил, что сказали бы об этом солдаты любой из наших дивизий, если бы мы попытались сделать такой метод частью нашей тактики».
Дуайт Эйзенхауэр, главком США в Европе в книге «Крестовый поход в Европу»
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помнится фашисты во время войны такое практиковали
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Та да, ті гнали своїх воргів(з їхньої точки зору), а генерал мясо, своїх солдатів.
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Помница как красножопые ещё хуже делали, взять к примеру жукова как он топил украинцев молодых в днепре....
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бідна людина, його треба обстежити, бо сильний стрес може перерости у серцеву недостатність
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Почему бы этого старика не свозить по европе и оон с этой историей? Ато тупин нададэ?
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Якого дотримання правил можна чекати від російських фашистів ? Це ж терористи , вбивці і мародери . Московити ніколи й не були цивілізованими . Це варвари . Дікарі
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Навстречу им с нашей стороны нужно было отправить по тому же полю Медвечука, Кучму и Бойка к своим тамженашимлюдям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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