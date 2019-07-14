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 Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в сторону позиций ВСУ, - пресс-центр ОС

Наемники РФ заставили пожилого жителя Донецка пройти по заминированной территории в сторону украинских позиций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вечером 13 июля гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года рождения, после запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении.

Военнослужащие, находившиеся в это время на наблюдательном посту, благодаря опыту смогли отличить гражданское лицо от военного и подпустили к нашим позициям без риска для его жизни и здоровья.

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"Это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения", - отметили в штабе ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137436
 
 
 Топ комментарии
 
Хью Лонг был очень неглупый мужик: "Фашисты будущего будут называть себя "антифашистами"! Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в строну позиций ВСУ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 113
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Надо это итальянским судьям и репортерам показывать. Да и остальным европейцам тоже не помешает.
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Трудно найти слова для реакции на такие действия русни...
Но дедулю надо срочно командировать в ПАРЕ и во все другие подобные структуры для озвучивания этого случая. По горячим следам.
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Полтава смалить напілмом!
Про "діарею три дні" - це тягне на новий мем Найманці РФ змусили пенсіонера пройти мінним полем у бік позицій ЗСУ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1618
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Это в честь Жукова, памятник которому Гепа восстановил. Тот тоже любил такое проделывать.
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тепер назад гоніть того пєнсіонєра
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И эта дикая орда,потыканая татарами и чукчами называла нас - братьями? Никакого моста,никаких отношений,только смерть тварям кацапским.
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і мост построят, і Україну сдадут "мишебратьям". Тутсі пануватимуть над хуту
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Так в интернете до сих пор при желании можно найти видео и фото что делали "братья" с пленными украинцами или с проукраинси настроенными жителями своих республик. Им нужно пройти процедуру денацификации.
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Преступников посадить, сочувствующим покаяться. Вот и всё. Иначе дела не будет.
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ето оні наших снайпєров вичісляют
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Не початый край работы для МИД. Этого дедушку надо везти в ПАСЕ, ЕС и т.д- каждый такой случай должен звучать в мировых СМИ- про Бандеровцев уже наслышаны от рос. сми- пусть теперь слушают и видят про ФАШИСТОВ Рассии..
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покажіть то еуропейцям, а то їм мєндєль нарісовала картінку благородних rebels і кровожадної хунти
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КОСИТ под обиженного ,версию включил шо типа заставили хулиганы через поле идти ,на случай если затримають, уже один такой с медом в банке приходил в гости к нашим хлопцам.
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Я теж думаю, що ця людина свідомо, йшла на ці речі. Не виправдовую орків, але гадаю, що в тверезому умі це не відбулося.
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Главное, голосовал ли он на референдуме, а потом делать выводы, хорошо ли сепары сделали или плохо.
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шото мне подсказывает, что ему все пох тока б налили.
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Ну это же "братья", а если серьезно, то это ужас русского мира, который так хочет навязать Украине медвед.
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В лагере подготовки диверсантов. Чудо, что живой остался
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«Наемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю...».
А что сделал Ты для Пенсионного фонда Украины?
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Наемники РФ только пытались облегчить судьбу Пенсионного фонда Украины, но не получилось.
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«Маршал Жуков поведал мне о своём опыте, который вкратце сводится к следующему: «Есть два вида мин: мины против живой силы и противотанковые мины. Когда мы подходим к минному полю, наша пехота наступает так, как если бы их там не было. Мы считаем, что потери от противопехотных мин равны потерям, которые мы получили бы от пулемётно-артиллерийского огня, если бы немцы решили защищать этот участок хорошо вооружёнными войсками, а не минами. Наступающая пехота не подрывается на противотанковых минах; таким образом, после прохождения минного поля она создаёт плацдарм, после чего сапёры проделывают проходы для танков и техники.

Я живо представил себе, что случилось бы с любым американским или английским командиром, если бы он применил подобную тактику, и ещё более ярко вообразил, что сказали бы об этом солдаты любой из наших дивизий, если бы мы попытались сделать такой метод частью нашей тактики».
Дуайт Эйзенхауэр, главком США в Европе в книге «Крестовый поход в Европу»
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Зато в Харькове восстановили плиту и улицу "палкавоцца"
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Крайній праворуч на Богдана схожий. Ні?
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Ну кто хочет таких братьев-интеллектуалов ?
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помнится фашисты во время войны такое практиковали
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Та да, ті гнали своїх воргів(з їхньої точки зору), а генерал мясо, своїх солдатів.
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Помница как красножопые ещё хуже делали, взять к примеру жукова как он топил украинцев молодых в днепре....
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Ну и к то тебе такое рассказывал ? А ты знаешь что немцы сначала утюжили артиллерией позиции "дедов", а потом только зачистку проводили пехотой?
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бідна людина, його треба обстежити, бо сильний стрес може перерости у серцеву недостатність
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Почему бы этого старика не свозить по европе и оон с этой историей? Ато тупин нададэ?
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Якого дотримання правил можна чекати від російських фашистів ? Це ж терористи , вбивці і мародери . Московити ніколи й не були цивілізованими . Це варвари . Дікарі
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Навстречу им с нашей стороны нужно было отправить по тому же полю Медвечука, Кучму и Бойка к своим тамженашимлюдям.
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Почему наша власть не созывает ООН по етому поводу и не показывает как росийские войска которых тамнету, занимаются тем чем в свое время занимались фашисты? С кем Европа хочет снять санкции и возобновить торговлю?
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А петру было когда, виз с кацапнёй, контробасик, торговые партнёры кацапсины....ага жги исчё
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А вони перевірили, чи українські вояки воїни, чи ні. Наступний раз пришлють бабцю з корзиною мін.
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твари хотели совершить провокацию, наверное надеялись заснять, как наши его пристрелят, потом видео крутили бы на рашистском телевизоре..
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рогаті як завжди -рогаті!, щоб їх там усіх!!
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Years and years посмотрите. Типа пророческий. Про Украину в том числе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ заставили пенсионера пройти по минному полю в сторону позиций ВСУ, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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