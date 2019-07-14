 Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"14 июля в 15 час. 29 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.
Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот.
Причины падения вертолета выясняются.
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не *************.
Цензор, чей это заказ ?
"... чем больше плохих новостей..."
"Хорошие" новости только про порошенко и про спорт.
А наразі - ЗАМАНА, ПРЯМИЙ ЕТЕР:
https://www.facebook.com/groups/divannaya.sotnya/permalink/2530530040559848/
закончил харьковкое летное
летал только на тренажорах
/все имеет разумный предел эксплуатации/
Порошенко? Зеленский? Аваков? Коломойский?
Пилоту земля пухом,родственникам соболезнования..