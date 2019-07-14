 Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14 июля в 15 час. 29 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.

Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Небольшой самолет разбился в Полтавской области: один человек погиб, второй - ранен. ФОТО

Причины падения вертолета выясняются.