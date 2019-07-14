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Все про:авиакатастрофа (1083) вертолет (581) Сумщина (680) ГСЧС (2141)

 Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО

В Сумской области во время работ по опрыскивания полей разбился вертолет Ми-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС 01

"14 июля в 15 час. 29 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскивания полей произошло падение вертолета Ми-2", - говорится в сообщении.

Вследствие авиационной катастрофы погиб пилот.

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Причины падения вертолета выясняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3137431
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем нам тычут эту псевдо-"информацию" ???
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не рассляблялись.
Цензор, чей это заказ ?
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Да, и менты ринуться опрыскивать поля на своих еврокоптерах.
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да цензор постоянно выдает за новость какую то пустяковую инфу , часто негативного характера ...то какоето дтп, то сгорел электровоз..такое впечатление, что чем больше новостей, тем больше зарплата у персонала сайта)))
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вот бы не офис преза делать,а эти деньги на обучение пилотов,на тренажерах это не то
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на базе Кременчужского ветролетного училища, Аваков делает Авиационную академию.. выбил деньги, закупил симуляторы, делает ремонт.. если Авакова не скинут и он доведет до ума этот проект, то будет "гуд"
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Да, и менты ринуться опрыскивать поля на своих еврокоптерах.
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симулятор от слова симулянт) сколько на компе не ганяй,а к примеру разница в в комп игре и реальном управлении авто ой как большая,что ж про авиацию говорить,
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А разве Рюкзакян не попадает под ЗЕленую люстрацию?
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Зачем нам тычут эту псевдо-"информацию" ???
Это же мусор, непотріб, garbage ...
Воттак системно нагнетается негатив , и как всегда на выходные, чтобы не *************.
Цензор, чей это заказ ?
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да было и при порошенко, главред цензора то не поменялся
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да цензор постоянно выдает за новость какую то пустяковую инфу , часто негативного характера ...то какоето дтп, то сгорел электровоз..такое впечатление, что чем больше новостей, тем больше зарплата у персонала сайта)))
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Уточнение.
"... чем больше плохих новостей..."
"Хорошие" новости только про порошенко и про спорт.
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ого, шестая новость подряд то сгорело шото, то упало , то переехало велосипедистов к чему бы все это , шо мы должны для себя подумать и к чему нас готовят ?,
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Я вже давно пропонував створити окрему рубріку для таких новин. А в ответ тишина.(С)
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Уж очень часто стали падать эти вертолёты, к чему бы это?
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Жаль.
А наразі - ЗАМАНА, ПРЯМИЙ ЕТЕР:
https://www.facebook.com/groups/divannaya.sotnya/permalink/2530530040559848/
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кто скажет сколько ему лет
закончил харьковкое летное
летал только на тренажорах
/все имеет разумный предел эксплуатации/
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.....какой то УЖАСНЫЙ сегодня день !!!! я тоже сегодня ПОРЕЗАЛ(глубоко )большой палец на лев. руке и ПРОСФЕРЛИЛ тоже большой палец , но уже на ПРАВОЙ !!! капец ((((( хожу как поц с ПЕРЕБИНТОВАННЫМИ пальцами ((((
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выздоравливай. полежи, отдохни. "Цензор" сегодня не то место, посещение которого способствует улучшению здоровья.
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Если не можеим сами делать вертолеты, то нужно покупать хорошие. Не испытывать судьбу наших пилотов.
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Кто виноват в этой трагедии?
Порошенко? Зеленский? Аваков? Коломойский?
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Господи сколько дебилов тут околачивается.
Пилоту земля пухом,родственникам соболезнования..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВертолет Ми-2 упал на Сумщине, пилот погиб, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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