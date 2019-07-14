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Все про:ракеты (791) Россия (73318) Евросоюз (12531) Могерини (413)

 Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности

За три недели до прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе. Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не вижу прорыва в переговорах с Россией по ликвидации ракет", - Столтенберг

Напоминаем, договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он запрещает ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. США, позицию которых поддерживают союзники по НАТО, в начале февраля объявили о начале выхода из этого соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает его. Срок для расторжения договора истекает в начале августа.

Россия отрицает нарушение договора, подчеркивая, что дальность ракеты 9М729 меньше 500 километров. В начале июля Москва также официально приостановила действие ДРСМД.

Читайте также: Россия окончательно вышла из действия Договора о ракетах: Путин подписал указ

Источник: https://censor.net.ua/n3137430
 
 
 Топ комментарии
 
Когда уже хуйло начнет Брюссель бомбить?По другому этим тупоголовые у которых глаза бабками газпромовскими закрыты не поймут,что упыря не возможно умиротворить,только умертвить.
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ЄС показав себе слабкою, продажною організацією... Після всіх хабарів від рф вони сподіваються, що хуйло буде дотримуватись домовленостей?
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Та действуйте по схеме , озабоченность с глубокой обеспокоенностью выразите
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Та действуйте по схеме , озабоченность с глубокой обеспокоенностью выразите
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Это ж не на Украину нацелено. Тут у них, мыролюбных, конкретно пердак подгорает.
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Кто вам сказал ? Именно на Украину , в первую очередь и нацелено . Украине ведь ответить нечем , в отличие от НАТО.
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Ну, если их это утешит, ***** тоже может обеспокоиться в ответ. Что дальше?
Беспокойство без конкретных действий - самая бесполезная штука на свете. Но зато и самая дешевая.
Пусть продолжают торговать своей совестью и беспокоиться пока откармливают дикую зверюгу. Когда зверюга вырвется из клетки - беспокойство уже не пригодится.
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ЄС показав себе слабкою, продажною організацією... Після всіх хабарів від рф вони сподіваються, що ***** буде дотримуватись домовленостей?
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Когда уже ***** начнет Брюссель бомбить?По другому этим тупоголовые у которых глаза бабками газпромовскими закрыты не поймут,что упыря не возможно умиротворить,только умертвить.
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Взагалі то ніколи, серед усіх своїх ворогів він розбомбив проросійський Донбас і асадовський Алепо.
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Мне кажется, что "глубокая обеспокоенность" в последнее время стала синонимом криков "ганьба" наших платных, да и не только протестующих. Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности - Цензор.НЕТ 7064
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Треба гуртуватись з Польшою, Румунією, балтийськими країнами, ЄС недієздатна організація.
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Польща наступна після прибалтійських країн.
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В современном мире воюют не за километры а за интересы.
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_Евросоюз призвал... Беспозвоночные и беспринципные тряпки, о которые путлер и прочие из клуба людоедов ноги вытирают!
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Когда кто-то "призывает россию" к чему-то, хочется спросить: мистер, ты д@лбо@б?
Они наверное так шутят или как? Их будет резать кадыровец, а они будут призывать позволить шоб они ему почистили берцы, ибо тут итальянский мрамор и картины дона Жерардо фон Робертелли. Не поверю что люди, делающие майбахи и роллс-ройсы тупые. Это наверное мы чет не знаем просто.
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...а то шо? Газ и нефть не будете покупать?
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«У нас нет ядерного оружия.
Но если надо, мьі его применим.»


Голда Меїр.
Народжена у Києві.
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Циничные,лицемерные евроублюдки думали что их это не касается. Расея,Украина...это там где-то..далеко. А ракетам пох. Что до Киева,что до Парижа.
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до этого много ли сделала расея того к чему призывал евросоюз?..... аквафрешии плевать на свою безопасность а о европейской и говорить нечего.......
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О!!! Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 8121
К фотожабам на Цензоре мы уже привыкли
Теперь появился новый раздел - анекдоты Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 8121
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в обмен на признание Крыма россией и снятия санукций с россии , снятие обвинений за боинг, ***** пообещает в Брюселе не безобразничать . Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 7032
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Да хрен расейка ложила на эти призывы от ЕС. И Украине есть польза, теперь нам никто не запретит выпускать ракеты большой дальности.
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Вы знаете, а я хочу, чтобы кацапские ракеты расхерачели и рим, и вену, и париж, и берлин. Потому, что только таким образом до старой шлюхи "европы" дойдет, что продавать кремлефашистам общечеловеческие ценности ради личной выгоды это не по-людски.
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Там есть ПРО, кремлекоммунистическобольшевистские ракеты не долетят. Часть упадет на Польшу(как тогда на Иран), а часть собьют солдики НАТО. Хотя, одна на Париж и/или Рим пусть упадет - там нигеров много, пусть не лезут Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 9939
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Надпись " долетим до Рима" только приветствуется
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А Моська слушает ,да жрёт.Чтоб он подавилси.Нужен закон об иноагентах нелояльных к Украине стран.Туда можно и Мертвечука и РПЦ.Обложить налогами по самое не балуй!
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Могерини, выключай дурака, ты что всех за идиотов держиш, ***** ни когда и не прикрощал изготовление и испытания ракет средней дальности , а вы не замечали потому что он вам нефтедоларами глаза позаклеевал.
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Не вернётся. Такие ракеты есть или скоро будут у всех вокруг паРашки (включая иранцев и Ына). Так что выход Штатов из договора наконец-то развязали руки и кацапам. Скажите спасибо рыжему ставленнику ***** в США.
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А штаты здесь каким боком? Тем, что открыли глаза Европе, что рашка уже много лет не выполняет договор? Или ракеты по-твоему, появляются по щелчку пальцев? Где их параша будет размещать, ее проблемы. Но они уже разработаны, испытаны и стоят на вооружении. Новые ракеты уже разрабатываются. Так что здесь проблема не в штатах. А если обвинять штаты, то тогда уже Обаму, который на это просто закрывал глаза.
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А притом, что можно было дальше гнобить Рашку экономически и не давать ей открыто производить и размещать ракеты. А теперь договор разорван (и официально не Рашкой, а Штатами!) и у кацапов полный карт бланш. К слову Штатам эти ракеты нахрен не нужны, а паРашке как раз нужны.
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А вот и не угадал! Штатам эти ракеты не могут угрожать - это да. А вот не нужны - нет. Они их могут разрабатывать и продавать Европе. А это деньги. В договоре не было смысла, так как параша его минимум лет 15 нарушала, т.е. осуществляла разработки, а штаты и Европа на это деньги не тратили. Но в штатах и Европе принято выполнять договора. Т.е. через 5 лет отставание от кацапстана было бы безнадежным. Само собой, что выпуск ракет бы параша не прекратила. Чего стоят санкции и "экономическое удушение" мы видим. У параши профицит бюджета - им реально некуда девать деньги. А вот на карт бланш штатам плевать: у них военный бюджет, наверное, превышает весь бюджет параши. Так что, если штаты займутся разработкой и выпуском, то рашке мало не покажется. В данной ситуации слабое место не штаты, а Европа.
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Та шо ви так реагуєте.
Федя просто нагадала про себе, що і їй гроші потрібні.
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А то что? На разработки ракет миллиарды потрачены. И да, к санкциям параша уже готова. А теперь она должна вернуться к договору, который никогда не выполняла, потому что какие-то бесхребетные ее призывают? Походу, клоун не только у нас в правительстве. Весь мир колбасит. Похоже на то, что это может закончиться новым переделом мира. И что-то мне подсказывает, что если ЕС будут вести себя, как тряпка, то с карты мира он исчезнет быстрее параши.
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В ПАСЕ их попросите, они обязвтельно выполнят!
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СтоЯт по стойке смирно , как кролики перед удавом . А удав тянет норд-стрим ... . Теперь вспоминаю слова знакомого , сказал лет 15 назад ( живёт в Польше с начала 90-х ) , - " Европа медленно , но уверенно катится в ж..опу " ... .
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Озабоченці хренові, Путін ложив на вас, ваші озабочення, договора і вас усіх разом узятих.
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Слово 21 века "призвал". Я призвал повысить мою зарплату до минимальной... Я призвал чиновников не красть... Я призвал правоохранителей действовать по закону... А в ответ тишина...
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Главное , что бы на Италию было побольше нацелено,разных дальностей. Если самовольно стартует-в добрый путь,А мы ,как европейци выразим озабоченность.
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Непонятно на что она надеется?
Или так незатейливо просит денег за молчание?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности
 
 
 
 
 
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