 Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе. Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.
"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.
Напоминаем, договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он запрещает ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. США, позицию которых поддерживают союзники по НАТО, в начале февраля объявили о начале выхода из этого соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает его. Срок для расторжения договора истекает в начале августа.
Россия отрицает нарушение договора, подчеркивая, что дальность ракеты 9М729 меньше 500 километров. В начале июля Москва также официально приостановила действие ДРСМД.
Беспокойство без конкретных действий - самая бесполезная штука на свете. Но зато и самая дешевая.
Пусть продолжают торговать своей совестью и беспокоиться пока откармливают дикую зверюгу. Когда зверюга вырвется из клетки - беспокойство уже не пригодится.
https://vimeo.com/346386036
Они наверное так шутят или как? Их будет резать кадыровец, а они будут призывать позволить шоб они ему почистили берцы, ибо тут итальянский мрамор и картины дона Жерардо фон Робертелли. Не поверю что люди, делающие майбахи и роллс-ройсы тупые. Это наверное мы чет не знаем просто.
Но если надо, мьі его применим.»
Голда Меїр.
Народжена у Києві.
К фотожабам на Цензоре мы уже привыкли
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Федя просто нагадала про себе, що і їй гроші потрібні.
Или так незатейливо просит денег за молчание?