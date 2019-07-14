 В результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В "Тойоте" находилось два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), а в автомобиле "ВАЗ" - три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка ). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099".
По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Устанавливается, кто на момент столкновения управлял "Тойотой".
Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)