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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5642) Нацполиция (9687) Полтавщина (495) жертвы (854)

 В результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция. ФОТО

13 июля около 18:00 на автодороге "Полтава-Диканька", между с. Бричковка и с. Сорочин Яр произошло столкновение легковых автомобилей "Тойота Королла" и "ВАЗ-21099". В результате ДТП 1 человек погиб, четверо травмированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция 01

В "Тойоте" находилось два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), а в автомобиле "ВАЗ" - три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-тилетняя девочка ). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

К сожалению, через несколько часов в реанимации умерла пассажирка "ВАЗа". Ее малолетняя дочь сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099".

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В результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция 02

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

Также смотрите: В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Устанавливается, кто на момент столкновения управлял "Тойотой".

Источник: https://censor.net.ua/n3137429
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю, что стоит дополнить. Вот этим:

Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)
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.....у меня тоже было ТАКОЕ на 08 !!! из целого осталась БАЛКА и СТОП -БЛОК ФАРЫ !!! но мы с ЖЕНОЙ ЖИВЫЕ !!! 08 жооще кузов КАМАЗ переворачивает !!!
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а казали що на полтавщині скверні дороги- на фото не погані, це не траса Н 08 черкащини
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так серьезніе аварии только на хороших дорогах и случаются.При скорости 10-20 км/час на ямах аварий нет....
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Думаю, что стоит дополнить. Вот этим:

Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)
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Провалилась педаль, перший раз таке чую про Тойоту.
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Провалилась передача(с). То есть, провал произошел на полной прогазовке, если учесть что он шел на обгон. Я слышал такое только о тачках с газо-балонным оборудованием, не более. А можэ и врет... у него щас головняк конкретный...
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За рулем был местный босс "Слуги народа".
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Да-да... Послужил, успел. Лучшей антирекламы- трудно и придумать.
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http://kremen.today/2019/07/14/novye-podrobnosty-dtp-pod-poltavoj-za-rulem-tojoty-nahodylsya-glava-oblastnoj-organyzatsyy-slugy-naroda/
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.....у меня тоже было ТАКОЕ на 08 !!! из целого осталась БАЛКА и СТОП -БЛОК ФАРЫ !!! но мы с ЖЕНОЙ ЖИВЫЕ !!! 08 жооще кузов КАМАЗ переворачивает !!!
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.....катаюсь тоже на 099 , но не БОЛЬШЕ 70км\час !!!! СЫКОТНО как то на ней идти в ЛОБОВУЮ !!!! на ЗУБИЛЕ (08) про страх и не думал ))))).....
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Я тоже не думал, когда на своём ушастике ЗАЗ-968А, завязался с двумя свеженькими Ниссанами. Опомнился только когда увидел, что стрелка спидометра уперлась в ограничитель, что означало более 160 км/ч. После этого, через часок выяснилось, что у меня развалены подшипники передние и почему не климанули- неизвестно. Подшипники я заменил, но моя гордость, мой Запорик- после этого в гараже. Наверное- навсегда.
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.....на 08 у меня ОБЕ двери ЗАКЛИНИЛО , а тут двери ПООТПАДАЛИ нафуй !!!! вылазили ч\з боковое сзади , благо они были каленные и стекла РАЗЛЕТЕЛИСЬ так что сильно не порезались !!! а вообще то СТРАШНОВАТО было (((((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ДТП на Полтавщине один человек погиб, четверо травмированы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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