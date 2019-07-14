 ОБСЕ зафиксировала грузовики и следы от транспортных средств на границе с Россией на оккупированной Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"5 июля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено не менее 5 развернутых на запад грузовиков вдоль лесополосы на границе с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от н.п. Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка) в районе, где нет официальных погранично-пропускных сооружений и дорог", - говорится в отчете.
Примерно в 2 км к западу от грузовиков, по этим же данным воздушного наблюдения, зафиксировано 5 свежих следов от транспортных средств, ведущих к границе.
Ориентировочно в 1,6 км дальше юг также выявлено 3 свежие следа от транспортных средств, ведущих в направлении границы.
Зафиксировано 5-го...
Что мешало сообщить это в тот же день? А именно, пятого...