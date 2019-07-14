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 ОБСЕ зафиксировала грузовики и следы от транспортных средств на границе с Россией на оккупированной Донетчине

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали грузовики и следы от транспортных средств на границе с РФ в оккупированной Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"5 июля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено не менее 5 развернутых на запад грузовиков вдоль лесополосы на границе с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от н.п. Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка) в районе, где нет официальных погранично-пропускных сооружений и дорог", - говорится в отчете.

Примерно в 2 км к западу от грузовиков, по этим же данным воздушного наблюдения, зафиксировано 5 свежих следов от транспортных средств, ведущих к границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ

Ориентировочно в 1,6 км дальше юг также выявлено 3 свежие следа от транспортных средств, ведущих в направлении границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3137428
 
 
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Типа никода такого небыло, и вот опять...
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Сегодня 14-ое...
Зафиксировано 5-го...
Что мешало сообщить это в тот же день? А именно, пятого...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала грузовики и следы от транспортных средств на границе с Россией на оккупированной Донетчине
 
 
 
 
 
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