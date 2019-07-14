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 Политика Украины, Общество
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 "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья

В селе Зарваница под Тернополем прошло богослужение по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав, добавив, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей также приняли участие в паломничестве и богослужениях.

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко.

Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 01
Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 02
Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах: Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3137424
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что там где больше сепарни это вотчина Зели, у него там самая большая поддержка, говорю как житель Юга, все прокацапские голосовали за зелю, на улице сегодня слышала, как они друг друга поздравляли с тем, что наконец бандеровцы получат по суслам.
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Захід завжди голосує правильно.
Якби не ті області, Україна давно була би в обіймах росії і в нас не відбулось би жодного Майдану.
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Потому что Запад носитель всех признаков нации,а,следовательно и государственности Украины..
Думаю,никто ведь не воспринимает всерьёз лидера,который с нескрываемой неприязнью отзывается о всех признаках этой образующей,титульной нации..
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У меня тут лоцман есть, своеобразный. Он ещё и пастор, в одной из местных церквей. Весьма эрудированный чудик, кстати, любо-дорого поболтать. Так он- единственный из лоцманов, у которого я, раза 4-5 в месяц, ловлю устойчивый перегар. А ещё- он продает нам сигареты, регулярно. В два раза дешевое, чем во фри-шопе, между прочим. Вот он- реальный батюшка! Хоть и негр.
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Да уж. Ну наверно это все для Господа нашего.
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"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3137424\\\\\\\\\

Пачку галоперидола этому сэру, то есть, товарищу.
Петко, твой(если ты иудей) Коспоть уже нам "помог" в 1917-21, 32-33 и аж до сегодня. Такую помощь ..... "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 9085 (тут цитата Подервянского что я с ней делал)...
Совсем поехал с этими попами, евхаристихиями, диптихами, тутмасами, мощами, пречистыми дедами, порочными девами, мирро, молитвами, нелепыми обрядами, древними сказками и всей прочей чепухой.
Петко нас всех считает стадом рабов-гоев "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 7962
Редиска(тут можно и что-то покрепче сказать), не очень хороший человек.
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о чём это? я наивный полагал, что у нас светская держава, или томос что-то поменял? хотя, не, попустило, вспомнил, как попы за яныка топили.
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Дмитрик Вовнянко - з Дмитром Калинчуком та Dmitro Vovnyanko.21 хв. ·

Ні я не маю питань до росіян.
Вони поводяться саме так, як мусиит поводитися представник метрополії у колонії.
Я маю чимало питань до малоросів, які з такою готовністю готові догоджати "великому пану" з Білокам'яної.
Козаками стають. Кріпаками - народжуються.
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Любов БуракВчора о 13:55 · #faynemistoneboloto

Тиждень спостерігаю за дітьми. І мовчу. Бо я ж дурна, необразована і куди мені сірій до яскравості та величі моменту. Тим паче, що батьки-діди-бабусі там, як не педагоги, то ще якісь світочі.
Приїхав до бабці внук. Хлопчик із москви. Оце ж вперше за 5 років приїхав. Бабця з дідом щасливі, увесь двір за них радий. Свати із Заліщиків приїхали - другі бабця з дідом. Балують хлопчика і натішитись не можуть.
Мама одразу на подружки подалась, а бабця ж з малим на вулицю та на лавочку до сусідів.
Все би нічого. Хлопчик знайшов спільну мову з дітьми, начебто. Але ось в понеділок приходить мій Світик з питанням:
- Маам, а як буде Світозар російською?
-?
- Розумієш: мені не подобається. Він каже на мене Свєтік і дражниться. А ще вимагає, щоб хлопці з ним російською розмовляли.
- Навіщо?
- Бо він з москви. Він каже, що ми - хахли, мамо.
- Не грайтеся з ним.
- Але ж він тоді лізе битись. Сашка вдарив учора, ще й Сашкова мама то бачила.
- І що Сашкова мама?
- Забрала його додому.
- Мовчки?
- Мовчки.
Ну, ок. Не моє - не втручаюся. Але чотири дні в мене в квартирі четверо дітей з купою цяцьок, мап з маршрутами Колумба і схемами битв різних і ще більшою купою питань. Бо мама Світика - свій хлопець, це ж норм.
Вчора, таки, виходять діти надвір. За кілька хвилин чую лемент і сварку. Виходжу.
Бабця хлопчика з москви вимагає, щоб діти з ним грались і спілкувались російською. Бабці з лавки її люто підтримують. Поки я виясняю в бабців насущне питання #людивищодовбанулись і слухаю аргументи про те, що рускі нам нічого поганого не зробили, хлопчик встигає просто так, ні за що, вдарити Сергійка. За що тут же отримує від мого малого по руках і здіймає лютий крик.
Біжу на майданчик, заспокоюю дітей і прошу москвича підійти до лавочки. Там уже пів двору зібралось.
В підсумку: я - дурна і не вмію дітей виховувати. Хлопчика треба розуміти - він з москви, там все по-іншому, то ми тут, такво собі, а вони там - рускі. І треба вчити дітей поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити.
- Люди, - кажу, - ви таки ненормальні. - Він же ні за що лупить ваших дітей!
- Ну...(тик-мик-очі-додолу) це ж - внук Ольги Іванівни, вона в хорі співає і молиться довго. Він руский.
- Безперечно! - погоджуюсь. - І Миколи Якйоготам. І другі баба-дідо із Заліщиків. То під кремлем зліва, чи справа?
- Та, ну-у-у...Руске ж воно, хоч і з України...Та й втомились ми від війни. Хочемо спокою.
- Тобто? Хай б`є ваших дітей?
- Та чого так зразу: б`'є? Хай говорять з ним по рускі - то, може, й не битиме...
Поки ми ото говорили, москвич вдарив дівчинку. Бо не Христинка, а Крістіна і чого це вона вєліка не дає...
- Бо це її велосипед! - кажу.
- Какая разніца? - не розуміє мене малий. - А я хачю покататца!
- То ти попроси в неї, - каже йому бабця.
- А зачєм прасіть? Пусть так даст!
Сусіди тут же давай пояснювати одне одному, що між дітьми всяке буває.
Вкурвило. Беру за шкірку Ольгу Іванівну і, дивлячись в очі, пояснюю, що: " Не приведи Господи, ваш засранець зачепить мого малого!"
- Нє! Не пережива! Бо я йому зразу сказала, що: " Ти в мене шебутний, тож дивись: у Світика мама дурна! То ти не чіпай його!" - заспокоює мене.
В цьому місці офігіватор у мене за
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а тута ще така мегазрада намалювася - Папа Римський мовив що в Україні громадянський конфлікт. Уніати, ваш вихід.
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если Беня и зе считают, что гражданский конфликт, то наверное и Папа Римский тоже)
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Це типу дивуватись якби кіт вкрав ковбасу. Піп він і в Римі піп. Путіну якусь медаль дав і обізвав ангелом. Не пригрозив накласти("анафему"), а поліз цілуватись.

Карлик як завжди запізнився(тіпа так "проводить по губах"), а Піпа "сглатнул" "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья - Цензор.НЕТ 1805
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ну я так би не оцінював главу католицизму. Поважна особистість, яка впливає на уми сотень мільйонів прихожан
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такі "поважні" легко відправляли до Яхве тисячі "єретиків"(це типу той хто не згоден називати себе ницим рабом вигадок) і відьом(ну, руде волосся наприклад, чи погладила чорну кішку).
так що таких "поважних" ..... (цитата Подереввянського шо я з ними робив)
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Ну как же без великого патриота свина мальдивского))) без него никуда)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья
 
 
 
 
 
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