 "Мы должны защитить нашу свободу, участвуя в парламентских выборах": Святослав Шевчук провел богослужение по случаю 30-летия выхода УГКЦ из подполья

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.
"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я. Кто-то защищает с оружием в руках, а мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах. Слушайтесь голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав, добавив, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.
Пятый президент Украины Петр Порошенко с семьей также приняли участие в паломничестве и богослужениях.
"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко.
Пачку галоперидола этому сэру, то есть, товарищу.
Петко, твой(если ты иудей) Коспоть уже нам "помог" в 1917-21, 32-33 и аж до сегодня. Такую помощь ..... (тут цитата Подервянского что я с ней делал)...
Совсем поехал с этими попами, евхаристихиями, диптихами, тутмасами, мощами, пречистыми дедами, порочными девами, мирро, молитвами, нелепыми обрядами, древними сказками и всей прочей чепухой.
Петко нас всех считает стадом рабов-гоев
Редиска(тут можно и что-то покрепче сказать), не очень хороший человек.
Ні я не маю питань до росіян.
Вони поводяться саме так, як мусиит поводитися представник метрополії у колонії.
Я маю чимало питань до малоросів, які з такою готовністю готові догоджати "великому пану" з Білокам'яної.
Козаками стають. Кріпаками - народжуються.
Тиждень спостерігаю за дітьми. І мовчу. Бо я ж дурна, необразована і куди мені сірій до яскравості та величі моменту. Тим паче, що батьки-діди-бабусі там, як не педагоги, то ще якісь світочі.
Приїхав до бабці внук. Хлопчик із москви. Оце ж вперше за 5 років приїхав. Бабця з дідом щасливі, увесь двір за них радий. Свати із Заліщиків приїхали - другі бабця з дідом. Балують хлопчика і натішитись не можуть.
Мама одразу на подружки подалась, а бабця ж з малим на вулицю та на лавочку до сусідів.
Все би нічого. Хлопчик знайшов спільну мову з дітьми, начебто. Але ось в понеділок приходить мій Світик з питанням:
- Маам, а як буде Світозар російською?
-?
- Розумієш: мені не подобається. Він каже на мене Свєтік і дражниться. А ще вимагає, щоб хлопці з ним російською розмовляли.
- Навіщо?
- Бо він з москви. Він каже, що ми - хахли, мамо.
- Не грайтеся з ним.
- Але ж він тоді лізе битись. Сашка вдарив учора, ще й Сашкова мама то бачила.
- І що Сашкова мама?
- Забрала його додому.
- Мовчки?
- Мовчки.
Ну, ок. Не моє - не втручаюся. Але чотири дні в мене в квартирі четверо дітей з купою цяцьок, мап з маршрутами Колумба і схемами битв різних і ще більшою купою питань. Бо мама Світика - свій хлопець, це ж норм.
Вчора, таки, виходять діти надвір. За кілька хвилин чую лемент і сварку. Виходжу.
Бабця хлопчика з москви вимагає, щоб діти з ним грались і спілкувались російською. Бабці з лавки її люто підтримують. Поки я виясняю в бабців насущне питання #людивищодовбанулись і слухаю аргументи про те, що рускі нам нічого поганого не зробили, хлопчик встигає просто так, ні за що, вдарити Сергійка. За що тут же отримує від мого малого по руках і здіймає лютий крик.
Біжу на майданчик, заспокоюю дітей і прошу москвича підійти до лавочки. Там уже пів двору зібралось.
В підсумку: я - дурна і не вмію дітей виховувати. Хлопчика треба розуміти - він з москви, там все по-іншому, то ми тут, такво собі, а вони там - рускі. І треба вчити дітей поважати інших, і руских теж, бо нам з ними жити.
- Люди, - кажу, - ви таки ненормальні. - Він же ні за що лупить ваших дітей!
- Ну...(тик-мик-очі-додолу) це ж - внук Ольги Іванівни, вона в хорі співає і молиться довго. Він руский.
- Безперечно! - погоджуюсь. - І Миколи Якйоготам. І другі баба-дідо із Заліщиків. То під кремлем зліва, чи справа?
- Та, ну-у-у...Руске ж воно, хоч і з України...Та й втомились ми від війни. Хочемо спокою.
- Тобто? Хай б`є ваших дітей?
- Та чого так зразу: б`'є? Хай говорять з ним по рускі - то, може, й не битиме...
Поки ми ото говорили, москвич вдарив дівчинку. Бо не Христинка, а Крістіна і чого це вона вєліка не дає...
- Бо це її велосипед! - кажу.
- Какая разніца? - не розуміє мене малий. - А я хачю покататца!
- То ти попроси в неї, - каже йому бабця.
- А зачєм прасіть? Пусть так даст!
Сусіди тут же давай пояснювати одне одному, що між дітьми всяке буває.
Вкурвило. Беру за шкірку Ольгу Іванівну і, дивлячись в очі, пояснюю, що: " Не приведи Господи, ваш засранець зачепить мого малого!"
- Нє! Не пережива! Бо я йому зразу сказала, що: " Ти в мене шебутний, тож дивись: у Світика мама дурна! То ти не чіпай його!" - заспокоює мене.
В цьому місці офігіватор у мене за
Карлик як завжди запізнився(тіпа так "проводить по губах"), а Піпа "сглатнул"
так що таких "поважних" ..... (цитата Подереввянського шо я з ними робив)