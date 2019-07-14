 Артем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух тонущих детей и откачали девочку в состоянии клинической смерти. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Мы с отцом приехали из Жмеринки порыбачить. Как вдруг на берегу поднялся переполох, какой-то мужчина закричал: "Там девочки тонут!" Я — моментально туда. Две девочки барахтались в воде и уже тонули. Поплыл к ним… Одна ушла под воду. Другая держалась на воде из последних сил. Схватил ее за волосы и поплыл к берегу. Тут ко мне на помощь пришел еще один парень. Вдвоем вытащили ребенка из воды. Я стал нырять за второй девочкой, но не мог ее достать" - рассказал 22-летний Артем Кухаренко.
"Когда отдыхал на берегу в беседке обратил внимание на девочек, которые купались у другого берега без взрослых. Увидев, что дети тонут, поплыл к ним. Я тоже нырнул несколько раз, пока не нащупал девочку кончиками пальцев. Она была на самом дне. Мой рост 178 сантиметров. Можете представить, какая там глубина… Взял девочку на плечи — и на берег. Там начали откачивать ребенка. Сколько времени это длилось, не помню. Девочка была уже синяя, в состоянии клинической смерти", - говорит 27-летний Николай Костылев.
Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь."Я делал непрямой массаж сердца, Николай — искусственное дыхание", — вспоминает Артем.
"Еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха. Удалось запустить сердце 11-летней Ани. Скорая приехала быстро. Ее вызвали свидетели ЧП. Кстати, даже медикам сначала сообщили, что один ребенок погиб. Я очень хорошо знаю этих девочек и их родителей. Знаю, что дети втайне от родителей решили искупаться в пруду, хотя и не умели плавать. Одна начала тонуть, и подружка бросилась ей на помощь. Пруд неглубокий, но для купания не подходит. Когда-то там разрыли экскаватором дно и берега. С тех пор на дне осталось много глубоких ям. В одну из них девочки и попали", - рассказал Костылев.
Одна из спасенных девочек, Таня, не пострадала. А вот за жизнь ее подружки до сих пор борются врачи. Сначала медики Жмеринской центральной районной больницы, затем — киевские специалисты.
дитині важче масаж серця непрямий робити... щоби не перестаратись...
Охренеть! Во, сработали, на пять баллов! Наверное, есть какие-то инстинкты у людей. Надо же, включились. Бывает...
Но это дано не всем.
И только уже потом, при осознании, начинает типать...
Спасибо, Мужики!
Если человек спас хоть одну жизнь, он прожил эту жизнь не напрасно!
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Тем более, что у нас война на востоке.
Первая помощь оказывается до приезда медиков или до явных признаков смерти.
Мужики свою задачу выполнили ПОЛНОСТЬЮ.
Честь и Хвала!
А шо в цей час робили інші??? Чому не стали спасати зразу??? Чому чекали, поки друга дівчинка втоне???
Скоти тупі.