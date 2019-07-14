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Все про:Винницкая область (553) дети (3623) спасение (82) вода (278)

 Артем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух тонущих детей и откачали девочку в состоянии клинической смерти. ФОТО

В селе Малая Жмеринка Винницкой области Артем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух 11-летних девочек, которые тайком от родителей пошли купаться на пруд и начали тонуть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Мы с отцом приехали из Жмеринки порыбачить. Как вдруг на берегу поднялся переполох, какой-то мужчина закричал: "Там девочки тонут!" Я — моментально туда. Две девочки барахтались в воде и уже тонули. Поплыл к ним… Одна ушла под воду. Другая держалась на воде из последних сил. Схватил ее за волосы и поплыл к берегу. Тут ко мне на помощь пришел еще один парень. Вдвоем вытащили ребенка из воды. Я стал нырять за второй девочкой, но не мог ее достать" - рассказал 22-летний Артем Кухаренко.

Артем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух тонущих детей и откачали девочку в состоянии клинической смерти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 47 человек, во время пожаров - 31, - ГСЧС

"Когда отдыхал на берегу в беседке обратил внимание на девочек, которые купались у другого берега без взрослых. Увидев, что дети тонут, поплыл к ним. Я тоже нырнул несколько раз, пока не нащупал девочку кончиками пальцев. Она была на самом дне. Мой рост 178 сантиметров. Можете представить, какая там глубина… Взял девочку на плечи — и на берег. Там начали откачивать ребенка. Сколько времени это длилось, не помню. Девочка была уже синяя, в состоянии клинической смерти", - говорит 27-летний Николай Костылев. 

Артем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух тонущих детей и откачали девочку в состоянии клинической смерти 02

Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь."Я делал непрямой массаж сердца, Николай — искусственное дыхание", — вспоминает Артем.

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"Еще раз десять нажал на грудную клетку и сделал три вдоха. Удалось запустить сердце 11-летней Ани. Скорая приехала быстро. Ее вызвали свидетели ЧП. Кстати, даже медикам сначала сообщили, что один ребенок погиб. Я очень хорошо знаю этих девочек и их родителей. Знаю, что дети втайне от родителей решили искупаться в пруду, хотя и не умели плавать. Одна начала тонуть, и подружка бросилась ей на помощь. Пруд неглубокий, но для купания не подходит. Когда-то там разрыли экскаватором дно и берега. С тех пор на дне осталось много глубоких ям. В одну из них девочки и попали", - рассказал Костылев.

Одна из спасенных девочек, Таня, не пострадала. А вот за жизнь ее подружки до сих пор борются врачи. Сначала медики Жмеринской центральной районной больницы, затем — киевские специалисты.

Читайте: За минувшие сутки на водоемах Украины погибли 15 человек. С начала года - 505, в том числе 56 детей, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3137420
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці, швидко зреагували.
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Молодці хлопці, дівчатам одужання.
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Молодцы что не забздели -- спасли девченок !!!
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дєлать іскуственне диханійє 11-лєтнєй дєвачкє ето тєбє нє 80-лєтнєму дєдушкє - тут мужєство нужно!
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смішно...
дитині важче масаж серця непрямий робити... щоби не перестаратись...
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так ото в мене і виникли підозри - чи не переламали вони їй ребра?
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дорослим часто ломають при штучному, а тут... впреше робили... але з іншого боку варіантів не було!
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если вы не сломали ни одного ребра значит ва делали плохой массаж сердца - сами медики так говорят
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бо після порятунку за життя дівчинки боряця врачі, тепер вже кийовські
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Молодці хлопці, дівчатам одужання.
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Молодцы ребята. спасли жизнь детям,Спасенная жизнь,это высшая благодарность.
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так, вродє, нє спаслі - врачі послє спасатєлєй борятся за іх жизнь
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Если врачи борются, значит хлопцы свою задачу выполнили!
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Мозг поражается первым при остановке сердца.Потому врачи и борятся за ребёнка.
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Вывести из состояния клинической смерти мало, расслабляться нельзя, бывает отек мозга и лёгких, поэтому врачи обязательно должны продолжить реанимацию.
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то як там дєвочка, яку відкачали? Вона жива?
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Біологічно вона жива. Питання в тому наскільки пвно у неї відновиться вища нервова діяльність.
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Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь Источник: https://censor.net.ua/n3137420
Охренеть! Во, сработали, на пять баллов! Наверное, есть какие-то инстинкты у людей. Надо же, включились. Бывает...
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В экстремальных ситуациях работаешь на автомате
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Сначала хладнокровно решаешь проблему.
И только уже потом, при осознании, начинает типать...
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Нет, на месте тонущего. При этом хрен, кто спас бы. Хотя искусственное дыхание при помощи кувалды попробовать можно.
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як то кажуть респект вам хлопцi та уважуха !
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Молодцы хлопцы!! Честь и хвала! А девчат надо выпороть ремнем, чтобы думали мозгами. Насчет того, сто им улалось запустить сердце девочки - это чудо. Был в свое время на курсах гражданской обороны. Нам врач говорил, что запустить сердце очень мало шансов даже у спецов. Надо очень резкие и сильные движения, но при этом нге поломать ребра. Но, молодцы!!!
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Пистец ты тупая садюга! Это тебя надо выпороть ремнем извращенец хренов, таке старе а таке дурне!
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Пороть надо было раньше. Сейчас уже ни к чему - урок они получили более жесткий, чем порка.
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Героев Украины нужно давать таким Людям!
Спасибо, Мужики!
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Ото ж.
Если человек спас хоть одну жизнь, он прожил эту жизнь не напрасно!
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Лучше уж "Народног Героя", а то "Героя Украины" сейчас дают бандитам, предателям и извращенцам!
.
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Оказание первой мед помощи надо ввести как предмет в школьную программу.
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Спасатели тренеруются постоянно, но знать минимум должен каждый.
Тем более, что у нас война на востоке.
Первая помощь оказывается до приезда медиков или до явных признаков смерти.
Мужики свою задачу выполнили ПОЛНОСТЬЮ.
Честь и Хвала!
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Поздновато. Если ранее не утонул, всю сознательную жизнь на воде проведя, то уже, наверное- не суждено. А ты, как я понял- пробовал, в холодной. Но, получилось у тебя- плохо.
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Через Босфор плавал. 7 километров. Девочка рядом плыла 14 лет.
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От Стамбула. Ежегодный заплыв. Тонул молодым, в Черном море, в шторм.
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Не понял. Там везде Стамбул. И справа, и слева, почти на всём протяжении, исключая крайние северные точки. Ладно...
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Ну набери запрос - заплыв через залив. Там даже рекорды есть.
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Есть такой пловец - Генри Купарошвили. Грузинский стиль плавания со связанными руками и ногами. Босфор переплыл.
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Хорошо бы ночью проплыть, Как лорд Байрон, но сейчас судов много идет. Утопятнаверно . красиво, звезд много и тишина.
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Плывешь, растворенный в пространстве. Только биение сердца и дыхание.
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Детям нечего делать, вот они и шастают непонятно где. Отсюда и уровень смертности на воде. В какой нибудь Германии ребенку и в голову не придет добираться до какого то болота и барахтаться в нем - у него есть другие развлечения. Например, настольный теннис там настолько популярен, что кроме высшей лиги, есть еще 12 лиг. Но это ж деньги надо вкладывать в ребенка - и родителям, и государству..
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зі слів Артьома получайєця, шо він один кинувся спасати дівчаток, які ше барахтались. Одну, шо трималась, він схопив за коси. Витягти цю дівчинку на беріг йому допоміг ше один хлопець. Після того, як перша дівчинка вже була на березі, той же Артьом поплив спасати другу дівчинку. Пірнав, але не достав її.
А шо в цей час робили інші??? Чому не стали спасати зразу??? Чому чекали, поки друга дівчинка втоне???
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Боязнь утонуть......Не все,кто отдыхает на берегу водоема,умеют плавать. К сожалению......
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Селфі робили... У нас в Ужгороді, в Аквапарку, 6річний хлопчик потонув у присутності півсотні дорослих. Ходили поруч, поки один чоловік не побачив, що дитина на дні лежить...
Скоти тупі.
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Ось він простий побутовий героїзм і не байдужість Хлопці - молодці.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАртем Кухаренко и Николай Костылев спасли двух тонущих детей и откачали девочку в состоянии клинической смерти. ФОТО
 
 
 
 
 
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