EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  126  3
Материалы по теме:
Все про:беспилотник (678) Луганщина (4120) ОБСЕ (3687) обстрел (8041)

 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска

Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия был обстрелян во время полета недалеко от оккупированного Луганска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия примерно в 4 км к юго-западу от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов со стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции. По их оценке, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к северу", - говорится в отчете.

Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ смогли приземлить беспилотник и покинули район.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Донетчины

"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", - сообщили в миссии.

Также в ОБСЕ сообщили, в трех случаях, выполняя полет над Макеевкой (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка), беспилотник СММ малого радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Также читайте: Террористы дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ на Донбассе, - отчет спецмиссии

Источник: https://censor.net.ua/n3137418
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ смогли приземлить беспилотник и покинули район Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска - Цензор.НЕТ 7771 Сдрыснули значит и накивали пятами. А как же перемирие? Как же разведение сил и контроль за ним? Как же местные жители которые оказались один на один с росийскими боевиками? Вот вам и ОБСЕ и польза от него.
 показать весь комментарий
 
 
Чувак ( зеленый) ни разу не креативный! Написал бы, шо к нему подходили и обещали кастрировать, если не снимецца от слуги народа. Народ бы им сразу заинтересовался! Может быть и прошел бы в Раду. Там сейчас таких половина будет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска
 
 
 
 
 
 вверх