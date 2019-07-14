EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1834  47
Все про:Зеленский (2151) отставка (2427) таможня (1440) увольнение (1619) ГФС (3352) Александр Власов (3)

 Руководитель ГФС Власов написал заявление об увольнении после призыва Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении после соответствующего призыва президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Власов сообщил на странице в Facebook.

"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы.
В понедельник направлю это заявление в Кабинет Министров Украины.
Честь имею полковник Александр Власов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов

Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3137413
 
 
 Топ комментарии
 
если мой сварщик ворует деньги из бюджета, то это компетенция соответствующих органов, а не этой гнусавой зелёной сопли.

ему даже конституцию для детей подарили, чтобы оно хоть приблизительно понимало, куда оно своё рыло может совать, а куда не имеет права.

не помогло.
 показать весь комментарий
 
Вообще-то это на юридическом языке называется превышение служебных полномочий.

А завтра эта зелёная сопля будет мне указывать, чтобы я какого-то своего сварщика уволил ?
 показать весь комментарий
 
За недостаточную лояльность вы обязаны уволить грузчика и сторожа.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по всему Власов не идиот и хорошо знает КЗОТ. Слова Зели не бумажка с печатью и к делу их не пришьешь. Когда начальниеи региональных таможен будут восстанавливаться через суд, да еще и с хорошей компенсацией от государства, крайним будет как раз Власов, а не Зеля. А платить за Зелин популизм будет бюджет, т.е. все мы с вами со своего кармана. Делать все надо ПО ЗАКОНУ, а не по популистским наскокам перед выборами. И одновременно менять всю систему. Это будет дольше, зато тогда будет РЕАЛЬНЫЙ результат.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то это на юридическом языке называется превышение служебных полномочий.

А завтра эта зелёная сопля будет мне указывать, чтобы я какого-то своего сварщика уволил ?
 показать весь комментарий
 
 
За недостаточную лояльность вы обязаны уволить грузчика и сторожа.
 показать весь комментарий
 
 
Если твой сварщик ворует деньги из бюджета и берет взятки, то обязательно.
 показать весь комментарий
 
 
если мой сварщик ворует деньги из бюджета, то это компетенция соответствующих органов, а не этой гнусавой зелёной сопли.

ему даже конституцию для детей подарили, чтобы оно хоть приблизительно понимало, куда оно своё рыло может совать, а куда не имеет права.

не помогло.
 показать весь комментарий
 
 
Кров лилася рікою. Для Путіна це було круто - однокурсник президента Росії

https://www.obozrevatel.com/ukr/russia/krov-lilasya-rikoyu-dlya-putina-tse-bulo-kruto-odnokursnik-prezidenta-rosii.htm

Президенту України Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з главою Росії Володимиром Путіним один на один.
На їхній зустрічі "обов'язково мають бути присутніми країни-підписанти Будапештського меморандуму, які гарантували Україні територіальну цілісність, а тепер сором'язливо від цього ************", впевнений фінансовий аналітик, а в минулому радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець.

проблема - це катастрофічна некомпетентність цієї "еліти" і її управлінського апарату. Ось куди не подивитеся... На пост міністра оборони призначається коп із середньою копівською освітою. На посаду керівника СБУ - вчитель за освітою, який досвіду в розвідці й контррозвідці не має, а робота в лінії "захисту конституційного ладу" - це не плюс, а великий мінус. На посаду глави МЗС поставлений фізик-математик, ніби немає в Україні хороших дипломатів. І все це тоді, коли вирішується питання про саме існування України. Я не люблю конспірологічних теорій, але об'єктивно все це дуже схоже на спецоперацію проти держави. Руководитель ГФС Власов написал заявление об увольнении после призыва Зеленского - Цензор.НЕТ 6721
 показать весь комментарий
 
 
Импотентные органы, которые реформировал пеця, крышуют это вороство. А Конституцию Барыге покажи, как "гаранту" Справедливости за последние 5 лет, которого ты вылизываешь до стерильного блеска.
 показать весь комментарий
 
 
Это петя сформировал Авакова и Баканова ?
 показать весь комментарий
 
ты идиот? речь о внешней политике и защите государства. какими будут знания ребенка по математике если его учитель клоун из цирка? какими будут результаты удаления зуба если стоматолог клоун? какими будут результаты положить плитку если это делает клоун? в этом вопрос!!! если тебя зеб устраивает--обращайся в цирк, там скидки
 показать весь комментарий
 
А твое свинячее, за которое ты маслаешь, сильно Конституцию и Законы уважал ????
 показать весь комментарий
 
 
Прахоботы во всю глотку защищают гнилую воровскую систему откалиброванную, настроенную и запущенную Петром Ляксеичем. При этом, если им выгодно, то вопят во все горло о законах, Конституции и правах человека. А если им это невыгодно, то быстренько прячут свой бойкий язычок в шоколадный тухес хозяина.
 показать весь комментарий
 
 
у тебя, чёрт лошпедовский, явные проблеми с трусельным фетишем.

Чувак, лечиться тебе надо.
 показать весь комментарий
 
Это твой уровень. На большее, ты не способен. Скрин выставить или как ? Мне гордиться или как ?
 показать весь комментарий
 
про труселя скрин выставишь ?

ты про них в каждом комменте пишешь.

это явный фетиш
 показать весь комментарий
 
Зачем ? Скрин , то который ты просил сделать, чтобы потом гордиться общением с тобой...Мне приятно, показать твой умственный уровень.
 показать весь комментарий
 
Много чести, чтоб тебе Зе на что-то там указывал...
 показать весь комментарий
 
пусть Богдан тоже напишет заяву на увольнение!
 показать весь комментарий
 
 
Сцыкотно зеле. Игорь отбогомольствует)))
 показать весь комментарий
 
 
Зеля читає фейсбук всіх посадовців ?
Цікаво прям..
 показать весь комментарий
 
 
Зєлєнскій астанавісь!! Ніззя увольнять чіновнікав!! Вєрніть нам Пітра Ліксєіча, при ньому такого не було!!
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, думаю что народный президент это оценит и предложит ему достойную должность. А вот наглым мудакам всяким югикам-ворюгам и климам чугункиным иже с ними не миновать цугундера после 21 июля, после проведения следственных действий. Цепляются сцуки кресла як воша кожуха. Кончилось ваше время Украина поЗЕленела наконец-то!
 показать весь комментарий
 
 
5 копійок - "народный президент" - умора... Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського - Цензор.НЕТ 7550

Вот интересно Roman Gorin прикалывается или действительно по жизни такой....?
Пишет - "Кончилось ваше время !" -
Прямо так и представляется пьяный матрос в обоссанных штанах...
 показать весь комментарий
 
 
С 21 апреля цугундер постоянно откладывается. Теперь откладывается на после 21 июля. Потом надо будет подождать выбора спикера Рады, формирования коалиции, премьера и уряда. Потом нужно будет прибавить ещё 100 дней. И вот уже потом заживём! Потом.
 показать весь комментарий
 
 
Стоят молодой и старый бык на горе,а под горой посется стадо телок.Молодой бык обращается к старому-"Давай быстренько спустимся ,я возьму бурую,а ты пеструю,быстро развлечемся и убежим."Так не пойдет"-говорит старый бык. Ну тогда давай наоборот. "Так тоже не пойдет." "Тогда, что ты предлагаешь?"-спрашивает молодой. Старый отвечает-" Мы медленно спокойно спустимся и пере....ем все стадо."
 показать весь комментарий
 
До хера дерма после себя оставил петя за 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Roman Gorin - "Кончилось ваше время Украина поЗЕленела наконец-то!"

Есть два известных выражения со словом "позеленел" и оба в плохом контексте

"Позеленел от злобы (зависти)" и "Тоска зеленая"
 показать весь комментарий
 
 
Он был ио. а это значит что он просто переходит на другую должность.
 показать весь комментарий
 
 
Ніколи не думав, що український політикум буде ся поводить так ганебно в обличчі звичайної банди рейдерів. Одного щиглика було достатньо в відповідному моменті, щоб розмазати всі ці зелені соплі по пиці Коломойського.
Чистоплюї запропастили Вкраїну.
 показать весь комментарий
 
 
Щойно Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів на дотримання екологічних норм "щонайменше на 2 місяці". Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно. Діалог на нараді:Зеленський: Ніхто ж не помре від цього за два місяці.Представник Дерекоінспекції: Окрім дельфінів і екології Чорного моря.Зеленський: Море і так брудне.
 показать весь комментарий
 
 
Как лили, так и будут, просто немецкий автопром недополучит от продажи нескольких элитных мерсов и бмв
 показать весь комментарий
 
перейдет с одного хлебного места на другое. Круговорт порохоботов в природе. Пока Зеля не проведет люстрацию это будет бесконечно.
 показать весь комментарий
 
 
Зеледовбики продовжують шукати порохоботів ? І мріяти що люди які не поважають поточного президента зникнуть ? Ха Ха !!!
пс.А чого ж ви в мінстеці нікого не знайшли ?
 показать весь комментарий
 
поляки продовжують прикалуватися над зебуїном
Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського - Цензор.НЕТ 6837
 показать весь комментарий
 
 
Шкода, дельфіни його не покусали за те що дозволив їх травити
 показать весь комментарий
 
так вот после кого *море и так грязное*
 показать весь комментарий
 
пацан оказался значительно достойнее зеленки.
а зеленка однажды допиз..ся. кто нить в рожу заедет..))) вот это будет весело
 показать весь комментарий
 
 
Так Зеленский же хочет перекрыть крнтрабанду, там же огромные суммы. Из-за этой контрабанды трудно расплачиваться с МВФ. И они сказали - у вас же полно денег уходит через контрабанду. Перекройте и будет чем платить.
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь, что этот хмырь уже купил зелёное клетчатое одеяло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководитель ГФС Власов написал заявление об увольнении после призыва Зеленского
 
 
 
 
 
 вверх