 Руководитель ГФС Власов написал заявление об увольнении после призыва Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Власов сообщил на странице в Facebook.
"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы.
В понедельник направлю это заявление в Кабинет Министров Украины.
Честь имею полковник Александр Власов", - написал он.
Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.
6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.
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А завтра эта зелёная сопля будет мне указывать, чтобы я какого-то своего сварщика уволил ?
ему даже конституцию для детей подарили, чтобы оно хоть приблизительно понимало, куда оно своё рыло может совать, а куда не имеет права.
не помогло.
https://www.obozrevatel.com/ukr/russia/krov-lilasya-rikoyu-dlya-putina-tse-bulo-kruto-odnokursnik-prezidenta-rosii.htm
Президенту України Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з главою Росії Володимиром Путіним один на один.
На їхній зустрічі "обов'язково мають бути присутніми країни-підписанти Будапештського меморандуму, які гарантували Україні територіальну цілісність, а тепер сором'язливо від цього ************", впевнений фінансовий аналітик, а в минулому радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець.
проблема - це катастрофічна некомпетентність цієї "еліти" і її управлінського апарату. Ось куди не подивитеся... На пост міністра оборони призначається коп із середньою копівською освітою. На посаду керівника СБУ - вчитель за освітою, який досвіду в розвідці й контррозвідці не має, а робота в лінії "захисту конституційного ладу" - це не плюс, а великий мінус. На посаду глави МЗС поставлений фізик-математик, ніби немає в Україні хороших дипломатів. І все це тоді, коли вирішується питання про саме існування України. Я не люблю конспірологічних теорій, але об'єктивно все це дуже схоже на спецоперацію проти держави.
Чувак, лечиться тебе надо.
ты про них в каждом комменте пишешь.
это явный фетиш
Цікаво прям..
Вот интересно Roman Gorin прикалывается или действительно по жизни такой....?
Пишет - "Кончилось ваше время !" -
Прямо так и представляется пьяный матрос в обоссанных штанах...
Есть два известных выражения со словом "позеленел" и оба в плохом контексте
"Позеленел от злобы (зависти)" и "Тоска зеленая"
Чистоплюї запропастили Вкраїну.
пс.А чого ж ви в мінстеці нікого не знайшли ?
а зеленка однажды допиз..ся. кто нить в рожу заедет..))) вот это будет весело