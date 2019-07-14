 Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал он в эфире ток-шоу "Оппозиция" (проект телеканалов "Наш" и "Украина").

В то же время о возобновлении авиасообщения речь не идет.

Комментируя слова одного из зрителей программы о том, что после запрета на авиасообщение самым прибыльным направлением "Укрзализныци" стал маршрут Киев – Москва, Гройсман сказал, что такие санкции были введены в ответ на российскую агрессию.

"Россия напала на Украину, это наш враг. Поэтому эти ограничения, в том числе на авиасообщения, будут действовать до тех пор, пока РФ не уйдет с территории Украины", - сообщил Гройсман.

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