EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  688  26
Все про:железная дорога (1104) Гройсман (4819)

 Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем", - сказал он в эфире ток-шоу "Оппозиция" (проект телеканалов "Наш" и "Украина").

В то же время о возобновлении авиасообщения речь не идет.

Комментируя слова одного из зрителей программы о том, что после запрета на авиасообщение самым прибыльным направлением "Укрзализныци" стал маршрут Киев – Москва, Гройсман сказал, что такие санкции были введены в ответ на российскую агрессию.

"Россия напала на Украину, это наш враг. Поэтому эти ограничения, в том числе на авиасообщения, будут действовать до тех пор, пока РФ не уйдет с территории Украины", - сообщил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытия железнодорожного сообщения с Россией скорее всего не будет, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3137408
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Этот винницкий гопник может делать только коррупционные схемы. Это жити по-новому.
 показать весь комментарий
 
 
Вже віджили. Забудь. Ось тепер зжівьом!
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, хто цю табличку робив, але у поїздах №6 і 74 більшість народу їздить по Україні. В 6 поїзді в Конотопі (остання станція перед Рашкою) процентів 80 вагону виходить (сам так іноді їздив до бабусі в Конотоп)... В 74 народ часто зі Львова на Київ їде.
 показать весь комментарий
 
после майдана в этой стране статистика не является точной наукой )))
 показать весь комментарий
 
как-то вышло, что грузы из ЕС перевозятся в пассажирских поездах, в основном, конечно в поезде Киев-москва.
 показать весь комментарий
 
 
і скільки цих потягів кожної доби курсує? Скільки вагонів?
 показать весь комментарий
 
Лживая тварь.
Не из-за ЕС, а из-за своих олигархов, торгующих с )(уйлостаном!
 показать весь комментарий
 
 
Зельцман, я понимаю, 21-го рельсы взорвёт?
А, нет, при новой власти никто с *********** торговать не будет...(Зелька ж честный фраер).
 показать весь комментарий
 
Грося с сказочным Поросятом просто по железке тягают контрабас и торгуют 5 лет с оккупантами, а для лохов -Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8582
 показать весь комментарий
 
 
почему такое желание навредить своим же соотечественникам? да да, в стране не гражданская война))))
 показать весь комментарий
 
Рост цен на энергоносители- требование МВФ, пенсионный возраст- требование МВФ,и т.д. теперь поезда- требование ОБСЕ- когда мы станем говорить что это требование Украинского народа, Украины, как сдерживающего агрессора, а они уже должны принимать меры и прислушиваться..
 показать весь комментарий
 
 
так они, в отличии от стада видят, реальную картину! уж 6 лет стаду рисуют фейки типа бутусова
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это хорошо, что идут товары из РФ в ЕС и обратно транзитом через Украину. Их экономические связи должны расти и развиваться на взаимовыгодной основе. А Украина не должна им мешать и путаться под ногами со своими хотелками и кричалками.
 показать весь комментарий
 
 
Україну, як відомо, вигадала австрійська розвідка. Нащо кому ці всі маленькі гетьманства на сході Європи? Має бути межа по Вислі та Пруту між Четвертим Райхом та Третім Римом.
 показать весь комментарий
 
Ну все по-соевому: одной рукой воюем, другой рукой торгуем, третьей рукой пропускаем грузы.
 показать весь комментарий
 
 
рашка - это торговые партнеры трусельманов, вальцманов, поэтому такие дикие отмазки..
при чем здесь мвф и поезда?
 показать весь комментарий
 
 
Вы, идиоты, расскажыте, как в Казахстан и прочую азию попадут украинские товары?
 показать весь комментарий
 
 
пасажирське сполучення можна скасувати. Транзиту пасажирів з ЕС до рашки майже нема залізницею.
 показать весь комментарий
 
Це та сама ЕС, що поклала на нас, та пробачила РФ всі витівки?
 показать весь комментарий
 
 
Яке відношення має транзит товарів до пасажирського сполучення? І яке відношення має транзит з ЄС до поїзду Київ-Москва?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх