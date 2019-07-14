 Массовое отравление на Одесчине: в больницах остается 14 детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.
Как сообщалось, 12 июля 46 детей, отдыхавших в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка, госпитализированы с отравлением.
Отравление произошло в ночь на 12 июля. Всего в лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.
С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения лабораторных исследований.
А співробітникам лагеря, ще і з назвою Медик, взагалі має бути соромно.
ОНО И ТАК ГРЯЗНОЕ: ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗРЕШИЛ БЕСКОНТРОЛЬНО ЗАГРЯЗНЯТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ.
Во время визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский приказал прекратить на два месяца суда и порты на соблюдение экологических норм.
Об этом сообщил соучредитель и член совета ОО "Единая планета", посланник по вопросам толерантности ПРООН в Украине Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.
"Только Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.
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Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал активист.