 Украина рассказала в ОБСЕ, как Россия выдает сербского боевика Берича за журналиста

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский
"Мы отреагировали на информацию российской делегации о неком "сербском журналисте" Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили – что это за лицо. Которое ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он – военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью продуцирования пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины, и ВСУ в частности", – заявил Лоссовский.
По словам дипломата, присутствующие на заседании в деталях ознакомились с "боевым путем" наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил на Донбассе. А также узнали о наградах снайпера от официальных учреждений РФ за убийства украинцев. При этом отмечалось, что российская сторона по сути прикрывает военного преступника от правосудия, ведь, по законодательству Сербии, он должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.
"На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он подчеркнул, что уголовный кодекс Сербии предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте за рубежом, как и еще больший срок – за организацию участия (других лиц. — Ред.) в войне или вооруженном конфликте в другой стране, под что как раз и подпадает Деян Берич. На просьбу сербского представителя мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу", – отметил украинский дипломат.
По его словам, ранее в ходе заседаний Форума российская делегация приводила цитаты "сербского журналиста" Деяна Берича в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелах украинским военными мирных городов на Донбассе.
Уроженец Сербии Деян Берич (позывной "Деки") с 2014 года находился в составе российских оккупационных войск во время аннексии Крыма, а позже воевал снайпером на Донбассе за так называемую "ДНР".
С декабря 2018 года Берич позиционирует себя как якобы журналист одного малоизвестного российского интернет-издания, находясь при этом на официальных брифингах МИД РФ и действуя в интересах российской пропаганды.
"На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ. Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні є Медведчук. Він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. І з огляду на коло його зв'язків, це найцінніша інформація", - зазначив він.
"На щастя, поради, які він дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів, але як агент-інформатор Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
Додав, що Медведчук вербує людей.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів. Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України? Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?! Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко одновременно прилетели в Стамбул. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.
https://inforesist.org/zhurnalist-timoshenko-i-medvedchuk-odnovremenno-letali-v-stambul/
Зеленский вернулся в Украину после отдыха в Турции
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вылетел в Украину регулярным рейсом Turkish Airlines из Бодрума.
29 апреля, 2019
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-vernulsya-v-ukrainu-posle-otdyha-v-turcii-924130.html
Полонених повернуть, коли сяде Медведчук,
Донбас повернеться, коли сяде Ахметов,
Корупція піде в минуле,коли сяде Порошенко.
Інакше ніяк.
(С)
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" в Киеве.
Прямая речь: "Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.
Я призываю украинскую власть тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении".
https://www.youtube.com/watch?v=e0aHlXvwnD8
Стас Домбровский. Одесса 14 лип. 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=gD95pN3HVsc