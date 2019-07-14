 Украина рассказала в ОБСЕ, как Россия выдает сербского боевика Берича за журналиста

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский

"Мы отреагировали на информацию российской делегации о неком "сербском журналисте" Деяне Бериче. Всем делегациям стран-участниц мы подробно, с демонстрацией слайдов, объяснили – что это за лицо. Которое ни в коем случае не представляет Сербию, как и не является журналистом. Он – военный преступник и убийца, которого допускают на брифинги в МИД РФ как якобы "иностранного журналиста" с целью продуцирования пропагандистских вопросов и комментариев для дискредитации Украины, и ВСУ в частности", – заявил Лоссовский.

По словам дипломата, присутствующие на заседании в деталях ознакомились с "боевым путем" наемника из Сербии в составе российских оккупационных сил на Донбассе. А также узнали о наградах снайпера от официальных учреждений РФ за убийства украинцев. При этом отмечалось, что российская сторона по сути прикрывает военного преступника от правосудия, ведь, по законодательству Сербии, он должен надолго сесть в тюрьму в случае возвращения в страну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

"На заседании представитель делегации Сербии заинтересовался этим случаем. Он подчеркнул, что уголовный кодекс Сербии предусматривает большой тюремный срок за участие в войне или вооруженном конфликте за рубежом, как и еще больший срок – за организацию участия (других лиц. — Ред.) в войне или вооруженном конфликте в другой стране, под что как раз и подпадает Деян Берич. На просьбу сербского представителя мы передали ему всю имеющуюся у нас информацию по этому поводу", – отметил украинский дипломат.

По его словам, ранее в ходе заседаний Форума российская делегация приводила цитаты "сербского журналиста" Деяна Берича в поддержку своих абсурдных утверждений о якобы обстрелах украинским военными мирных городов на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Чингиз, служивший под руководством ликвидированного Гиви, приговорен к 8 годам тюрьмы

Уроженец Сербии Деян Берич (позывной "Деки") с 2014 года находился в составе российских оккупационных войск во время аннексии Крыма, а позже воевал снайпером на Донбассе за так называемую "ДНР".

С декабря 2018 года Берич позиционирует себя как якобы журналист одного малоизвестного российского интернет-издания, находясь при этом на официальных брифингах МИД РФ и действуя в интересах российской пропаганды.