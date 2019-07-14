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 Политика Украины
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Все про:вымогательство (275) шантаж (51) Грановский (80)

 Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно

Броварской суд Киевской области признал виновным мужчину, который требовал полмиллиона долларов у нардепа Александра Грановского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 июня.

Подсудимый - Александр Бондарь, уроженец Харькова, образование среднее, не работает. В 2019 году по предварительному сговору с неустановленными лицами этот человек требовал полмиллиона долларов у Грановского за нераспространение в СМИ сведений, которые он желает сохранить в тайне и которые были незаконно получены путем взлома электронной почты и затем сфальсифицированы.

В частности, якобы была создана поддельная переписка Грановского с окружением по торговому центру "Скай Молл" и Одесскому припортовому заводу. В мае обвиняемый направил нардепу на Whatsapp копии как реальных его писем, так и поддельных. 14 мая в гостинице "Русь" злоумышленник выдвинул Грановскому требование передать 500 тыс. долларов за неразглашение переписки.

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В суде обвиняемый признал вину полностью. В 2015 он познакомился с мужчиной по имени "Михаил" и тот рассказал, что они с товарищами осуществляют вмешательство в электронные почтовые ящики граждан, получают с них различную информацию, а потом шантажируют владельцев этих ящиков и требуют деньги. Ему предложил присоединиться к ним и он начал с ним постоянно поддерживать связь. От нового знакомого он узнавал, как можно незаконно заходить на различные электронные ящики и получать с них данные, а также какое программное обеспечение для этого нужно. По просьбе Михаила он покупал для таких целей электронные приборы и оборудование. Также он услышал, что Михаил с товарищами длительное время следят за электронной перепиской Грановского, который пользуется мобильным приложением WhatsApp. По указанию Михаила он начал в WhatsApp общаться с Грановским и сообщать, что у них есть копии его переписки с другими лицами, которые могут обнародовать, если нардеп не даст денег. Для этого Михаил предоставлял Бондарю копии электронных писем. На встрече в гостинице "Русь" он потребовал предоставить деньги ему как представителю. Сумма 500 тыс. долларов была обусловлена ​​тем, что по словам Михаила, им помогало 5-6 человек.

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15 мая на АЗС в г. Бровары мужчина получил от Грановского сумку с деньгами и был задержан. Суд взял его под стражу с альтернативой залога в 154 тыс. грн.

Обвиняемый просил не наказывать его строго, раскаивался и убеждал, что больше не допустит подобного. Поскольку он вину признавал и обстоятельства преступления не оспаривались, то суд не стал исследовать доказательства и рассмотрение дела по существу состоялось в одно заседание. Суд назначил 5 лет лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137403
 
 
 Топ комментарии
 
А коли грановського посадють ?
Є ж за що !
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в догонку, пардон: на месте этих растяжек 5 лет висели украинские флаги. чей, .ля, реванш, пороховата?
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 1159
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да здравствует наш , вернее их суд. могут, когда хотят)). такой-же баннер этой шоколадно-барыжной твари висит в 50 метрах от моего дома и иллюстрирует систему во всей красе.
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 7458
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А вчителям можна вимагати від Гаранта обісцяної 4000 дол зарплати? Це не кримінально буде? Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 7355
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А коли грановського посадють ?
Є ж за що !
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Ксюша ты что такое говоришь?Одного из лучших Пети подельников вот так взять и посадить ? А вдруг он расскажет как они пилили работали?
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Один пі..рас, вирішив розвести на гроші іншого пі..раса..
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За 500к грановского нужно было просто вальнуть. Половина страны бы деньгами скинулась
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Як чесна людина, Грановський мав би викликати Бендера на дуель. Публіка задовольнилась би при будь-якому результаті.
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да здравствует наш , вернее их суд. могут, когда хотят)). такой-же баннер этой шоколадно-барыжной твари висит в 50 метрах от моего дома и иллюстрирует систему во всей красе.

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в догонку, пардон: на месте этих растяжек 5 лет висели украинские флаги. чей, .ля, реванш, пороховата?
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 1159
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Так вот кто виноват! Скромненько начали подводить, что Грановский пострадавший! Нашли отбывайло и втюривают очередную чушь - какой-то лошок решил развести ворюгу в реальном законе...
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"Чесний Грановський" - це новий одеський анєхдот з двох слів. Я навіть не вірю в те, що цього бандюка шантажував інший дрібний бандюк, НМД, все це вигадки, інспіроване дійство, щоб отримати підставу заздалегідь нівелювати якісь справжні компрометуючі документи, поцуплені зі скрині Грановського тим же НАБУ.
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Який сенс підробляти переписку, якщо ти її не в мережу скидаєш, а шантажуєш власника?
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Висновок - переписка справжня. На журналіста-розслідувача повісили шантаж і п'ять умовно, щоб мовчав, бо ці умовні стануть реальними.
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Грановський то права рука Офшорної Гниди то тато корупції в Україні,має бути повішений разом з Порохнявим Зрадником.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно
 
 
 
 
 
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