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Все про:таможня (1440) увольнение (1617) Бутусов Юрий (1774) ГФС (3352) Александр Власов (3)

 После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уходит со своего поста на руководство Южной таможни.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что в Одессе президент Зеленский потребовал, чтобы и.о. начальника ГФС Александр Власов уволился из-за неисполнения поручения президента уволить начальников областных таможен Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей. 

"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС", - пишет Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы считаете, что я идиот?" - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова. ВИДЕО

Далее он поясняет, как же это происходит. 

"На самом деле, в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности в виде назначения на ключевые посты "исполняющих обязанности". Никому не известными "и.о." легко манипулировать, а кадровая работа правительство не беспокоит.

Так и в случае с увольнениями в ГФС. Дело в том, что руководители таможни как правило "исполняют обязанности". И увольнение их с должности "и.о." приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность начальника Одесской таможни - главного таможенного хаба страны, где проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.

"И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову). И.о. заместителя начальника Одесской таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Анатолий Меркотун, на самом деле занимает штатную должность - начальник таможенного поста "Черноморский". И.о. начальника таможенного поста "Одесса - центральный" Каширин - на самом деле заместитель начальника поста. И.о. начальника таможенного поста "Черноморский" Босый - на самом деле заместитель начальника поста", - пишет Бутусов.

По его словам, попытка Зеленского ликвидировать коррупционные схемы в ГФС путем принуждения к увольнению Власова и запятнавших себя руководителей таможен, "вскрыла системную проблему кадровой политики таможни (да и Кабмина вообще), где руководители ключевых направлений стали исполняющими обязанности".

"И не государственные обязанности, и обязанности личных "решал" своих боссов", - отмечает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе

Источник: https://censor.net.ua/n3137402
 
   
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Нужны какие-то специалисты, которые будут учитывать качества будущих кадров на такие должности, копаться в биографиях, проверять на терроризм и поезди на восток, богатство, нажитое каким трудом, подлежит ли люстрации и т.д.
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А зачем нам СБУ, МВД, ГПУ, и прочее, прочее, прочее...
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https://www.youtube.com/watch?v=FTCMguq-sE4
Шаман в Чите. Призыв к Народному Собранию

Комментарий закреплен пользователем ЛёХа Кочегар. Народный Канал.

ЛёХа Кочегар. Народный Канал.3 дня назад

12 июля. В 19.00. Чита. КСК. Площадь Труда. Митинг.

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После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7445

трам пам пам3 дня назад

Привет с Донбасса Украинского, снесите вашего плешивого и Вам спокойствие будет и нам. Удачи Вам!!!
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система управления страной сгнила(((((((((((
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Із статті не зрозуміло, Власов був поганим спеціалістом чи був звільнений за невиконання доручення преЗЕдента
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потрібно знати пріорітети, чи треба бути професійним досвідченим фахівцем, чи гарним виконавцем доручень
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Особливо, з огляду на те, що голова ДФС непідзвітний Президенту, ним не призначається і не звільнюється. Тобто і вказівки цього посадовця главі ДФС не є законними і обов'язковими до виконання.
А з урахуванням того, що ДФС, як така, доживавє останні дні, то усі ці "звільнення" - такий самий передвиборчий піар для йолопів, як і "газування" у Чорне море через червоні трусєля.
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Молодцы Порошенко и Гройсман,хорошую систему создали. Правильно порохолизы?
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они скорее эту систему отшлифовали и довели до совершенства.
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А до Порошенко и Гройсмана тебя все устраивало? Ребята, вы как амебы, у вас памяти на 5 лет хватает.
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на вопросик по украинскому языку ответить не хочешь, кацапа?
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а КЗОТ читали? там нет такого, что причина увольнения прихоть преЗедента.
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Т.е., кадровый беспредел на таможне тебя устраивает?
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Пошвидше б вже 21-липня, та збори новообраної Ради..
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Ага, прямо 21-го увечері...
ЗЁ-біку, ти що "с колеса обозрения в парке Чкалова упал"?
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просто так их выгнать нельзя, нарушение закона)), посадить в реформированном суде - нельзя((, и кто-то хочет, чтобы с ними обходились толерантно, из европейской солидарности, конечно?
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старая схема ,ловят на взятке мента чинушу судью прокурора и его вроде судят увольняют .а потом оказывается что он успешно работает на такой же должности только в соседней области ...примеров масса думаю что наш менталитет таков всем все пращать
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Да всё просто- провокация взятки и в тюрьму,от взяток они не отказываются,незаконное обогащение и в тюрьму.
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU


До речі, саме смішне в дешевому спектаклі зі
звільненням в.о. ДФС Власова те, що ДФС доживає останні тижні і буде розділена
на митницю (конкурс виграв Нефьодов) та податкову (Верланов).

Так що Власов і
так незабаром би пішов.
Тому це цирк і не більше.
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Та не може бути! Так оці всі звільнення лише передвиборчий піар?! После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5112 После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 728
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чтоб уволить надо попасть под статью ТК или на кадровой комиссии получит максимум негатива две доганы ,несоответсвие и прочее ,в акурат когда уголовное дело шьется и до суда человек ходит на работу пока идет следствие ведь виновным он станет только тогда когда суд это постановит ...
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рошеновских воров нужно физически уничтожать ибо по хорошему они не понимают...
рошеновский барыга только кровью смоет свои грехи
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какая грозная кацапа! подработку на лахте предложили? да? держи 11.80
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Дурик, они Кучмовские, а он у вас новое лицо, купи мозги. А вот кровь пустить вам могут ребята из АТО, деЗЕртирам, если еще чего выкините против Украины.
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"ти його виганяєш в двері, а він повертається через вікно".
це безпрограшна лотерея називається "українське поле чудес".
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