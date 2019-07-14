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 Политика Украины
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Все про:выборы (22705) ЦИК (3194) мажоритарный округ (64)

 ЦИК впервые опубликовала на сайте фото всех кандидатов-мажоритарщиков

На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламентских выборов опубликовали фотографии всех кандидатов, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, таких ОВО в Украине сейчас 199, а баллотируются в них 3220 человек. То есть в среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов. То есть всего кандидатов - 5967, или же 13 человек на место под куполом Верховной Рады.

В общественном движении "Честно" отмечают, что обнародование фото кандидатов "позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан. Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе лишь на информационных плакатах на избирательных участках".

Найти кандидатов в нардепы в своем округе можно по этой ссылке. Найти кандидатов там можно тремя способами - по алфавиту, в списке партии или же по номеру избирательного округа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Место голосования на выборах в Раду поменяли почти 199 тысяч избирателей. ТАБЛИЦА

Источник: https://censor.net.ua/n3137398
 
 
 Топ комментарии
 
Та да, уже почти всех посадили!
Коленька, ты часом не в аэропорту дежуришь?
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Саме так. Але стадо баранів за ці "новиє ліца" тут одне одному горлянки гризе.
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а Пе вже готовий?
17.07.19 не за горами. зайде на допит та й залишиться на 60 діб.
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Та да, уже почти всех посадили!
Коленька, ты часом не в аэропорту дежуришь?
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привет, кацапа. давно тебя не было видно. лахта усиливает команду говнометателей? появилась подработочка? ну держи уже свои 11.80
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"Ну и рожа у тебя, Володя" (Г.Жиглов)
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Годунок
Ярослав Миколайович

народився 2 липня 1977 року в селі Любахи Володимирецького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Бориспільська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб'єкт висування - політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=98.html

Что, Зе опять "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта..."?
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Слуги народа по которым тюрьма плачет.
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Духовний лідер греко-католиків зауважив, що тепер ми переживаємо передвиборчий період і «Україну полонила неправда». У світі мало хто зараз шукає правди, бо ******** світ є світом постправди. Ми це розуміємо, бо Україна прагне, щоб її правду знав світ, і стикаємося зі стіною байдужості».
«Цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя виходу з підпілля УГКЦ. Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, - живе в темряві. Тож бути християнином - означає бути учнем і свідком правди… Кожен з нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду - це зміст християнського життя».
За словами архиєрея, світ обов'язково буде випробовувати нас щодо того, якими ми є християнами.
«Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви будете вміти розрізняти правду від брехні, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми», - підкреслив Блаженніший Святослав.
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Цікаво подивитись на мамусю Кошевого.
У неї теж скроня голена і лице не зіпсоване інтелектом?
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мониторил этот список и нашел одного кандидата .знакомого. и рассмешил пункт -не судимый .я был в шоке просто ...даже не написали что судимость погашена (странное понятие как для меня ,ксива типа)
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Ну шо, порохогнидьі, ваша лафа заканчивается. Разгонят минстець и будете сосать уже не Петин половой орган, а свой собственньій
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК впервые опубликовала на сайте фото всех кандидатов-мажоритарщиков
 
 
 
 
 
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