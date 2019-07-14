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 Политика Украины
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Все про:ВР (23159) сессия (227) Слуга народа (117) Корниенко (8)

 В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе

В партии "Слуга народа" планируют провести первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады уже в августе.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа - ИФ) - это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.

Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3137392
 
   
 Топ комментарии
 
Это правильно ,порядок пора наводить ! Воров на нары а людям дать наконец жить а не выживать ! В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе - Цензор.НЕТ 3470
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Цікаво чому такий поспіх ?
Хочуть якнайшвидше уряд створити ?
Фуйло вже свої кандидатури надало ?
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Жорстока новина для петьолюбів, як серпом по чомусь - без жлдної анестезії.. Сподіваюсь- петі, медведчука-бойко- рабіновіча та відкула-гєпи-труханова-мураєва - ми в цій Раді не побачимо.. Вони одного поля ягоди - однаковісіньке зло для України.. Один цинічно і брехливо спекулює на євроатлантичних прагненнях українців, інші - роблять теж саме на прагненнях українців до миру..
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Цікаво чому такий поспіх ?
Хочуть якнайшвидше уряд створити ?
Фуйло вже свої кандидатури надало ?
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"Коземанде"(С) необходимо принять все меры, чтобы не было народного парада на День Незаисимости Украины. Кроме того, нужно принять закон о распродаже черноземов и закон о люстрации (этот закон отменяет предыдущий закон о люстрации, чтобы Азаров мог вернутся, с деньгами, другого источника финансирования у "коземнды"(С) нет).
"Коземнда"(С), правда, не в курсе, что сразу же после принятия любого из этих законов начнется не падение гривны, о нет. Начнется обвал гривны.
Ну, а за обвалом гривны начнется и "обвал" "коземанды"(С).
РФ "коземнда"(С) не нужна, у них есть и Азаров, и Хвёдорович, законноизбранный Президент Украины, временно пребывающий в Ростове, в изгнании.
Зачем донецким Богдан, ошметок днепровского Бени?
Нет, "*********"(С) донецким ни к чему.
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Все намного тривиальней: слуги (и их хозяева) в бой рвутся - надо же эпоху бедности закончить.
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Вот-вот У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні - Цензор.НЕТ 2343
Они реально хотят закончить с бедностью...
И только порохоботы хотят, чтобы народ жил бедно, а Петя богато
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Чому ви зрівнюєте майбутній уряд з урядом Яценюка/Гройсмана/Порошенка?
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Это правильно ,порядок пора наводить ! Воров на нары а людям дать наконец жить а не выживать ! В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе - Цензор.НЕТ 3470
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Не то слово - лох зебіл, і ще не ясно яке з цих слів більш образливе.
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Слуги уродів і порядок - ну зовсім
різні речі ! Особливо зе-голожоподько .
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Жорстока новина для петьолюбів, як серпом по чомусь - без жлдної анестезії.. Сподіваюсь- петі, медведчука-бойко- рабіновіча та відкула-гєпи-труханова-мураєва - ми в цій Раді не побачимо.. Вони одного поля ягоди - однаковісіньке зло для України.. Один цинічно і брехливо спекулює на євроатлантичних прагненнях українців, інші - роблять теж саме на прагненнях українців до миру..
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Льончику, а на чому ж спекулюють "слуги"?
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Несомненно.
Они бы и раньше начали, но опасаются из-за недостатка средств.
(А еще больше они опасаются армии, созданной Порошенко и Турчиновым.)
Вот примут закон о люстрации, отменяющий предыдущий закон о люстрации, чтобы вернулся Азаровс кошелечком с денюжками, вот тогда развернутся. Донецкие развернутся, конечно, отправив "коземнду" на фарш, днепровские донецким ни к чему, да и социальная феодальная справедливость, наконец, восторжествует.
Надеюсь, что я смогу лицезреть лица "коземанды"(С), кода они поймут, что денег из РФ не будет.
Надеюсь, что я увижу их рожи, когда гривна начнет обвал по вертикальной прямой.
"Будем посмотреть"(С)
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На волне рейтинга надо быстренько узаконить кремлядские хотелки. А потом бенины. Раздерибанить всё вокруг. В то,что будет что-то делаться "для людей" верят лишь полностью отмороженные имбецилы. И их к сожалению немало.
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в украинемного работы по зачистке мародёров. пока сейшельский плокулол и глава сбу возглавляют воровство в стране и они же посипаки мародёра это не возможно но уже подходит их время...
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Только сраный кацап может написать Украина с маленькой буквы
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воровство это грех. а ты чмо проплаченное покрываешь ворюг на крови.
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До особини жіночого роду правильно звертатися: срана кацапка.
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страна погрузла в коррупции мальдивских мародёров. как сказал плокулол он не видит состава преступления в покупке вышек бойко в тридорого и фирме на бомжа литовского,... да и покупка 100 мордоровских мазов (богдан) когда в украине есть супер тяжёлая техника как краз - это очередной теребан вальцмана. везде где не глянь воровство и торговля с фашистами.
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Курвочко, ти вже якось визначся - або Надія пиши по кацапськи, або пости по-українськи. Ви що всі там на московії такі безграмотні?
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Чем раньше соберутся- тем раньше сядут Свинарчуки и их пособники," крышеватели "..
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красные труселя.. новый тренд партии "Слуга урода".. размер: Стефанчук ХХХ У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні - Цензор.НЕТ 4493
У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні - Цензор.НЕТ 1145
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То червоні кульки, то червоні трусєля...
Електорат переманюють?
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Хочу , дуже хочу , щоб
слуга уродів пішло слідом
за компартією !
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теперь страна будет жить не по законам а по понятиям

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно"
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хэх) это ж когда здесь жили по законам? при Рюриковичах?))
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Опять зрадофилы соевые кричат что зрада. А что по вашему хорошо когда в Украине уже пол года ато и больше парламент не работает?
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ВР прийняв закон про імпічмент і Виборчий Кодекс. А ось Клоун і його Офіс не працює. Щодо "люстрації Майдану" Захід вже сказав - уймись зелень. Це означає що якщо не уймтесь то вас просто військові знесуть, а Захід і слово проти не скаже.
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"Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь."
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Країна веде війну з кацапнею - перезавантаження влади повинно відбуватись набагато швидше, ніж в мирний час..
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Не терпится новым-старым рыговским харя. из слуги урода к корыту прильнуть, бедняги 5 лет ждали, аппетит то нагулян зверский
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Я навіть незнаю що для Петра буде гірше,пролетіти на виборах і не потрапити до ВР,чи потрапити з з мінімальною фракцією,де йому кожного дня будуть плювати в морду?))Що скажете еліта?
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Пока тебе сцат в глаза, но тебе понравилось, говорят коньюктевит лечит))
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После назначения нового генерального прокурора пете будет уже все равно, будет он в ВР или нет.
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Крот, тут кожний виказує свій світогляд)), а ваш не надто оптимістичний. Учора читала ваші думки про вибір у ВР. Звісно пані Ю в коаліції з Зе запровадять у життя те з чим самі стикалися і першим чином помстяться за образи, так завжди буває бо плебсу потрібні видовища
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Нарушение зауона?Да им плевать на Конституйию,законы.Судя по всему ими взят на вооружение принцип политической целесообразности.По такому принципу действовали большевики,после прихода к влксти.К чему это привело всем известно.Так и эти, делают упор на популизм и хотелки населения.Потом ВЧК,люстрация всех несогласных,монополия на принятия решений.Одним словом -:ПРАВОВОЙ беспредел.Морально они к этому уже готовы.
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Зате морально не готові військові. Дограються вони до справжньої військової хунти.
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"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає."- в цій фразі вся суть зебілів: закон - ніщо, ми - все.
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Звідки така впевненність у перемозі?? Папа Карломойскій надіється? Ну. ну...! Українці. памятайте, коли Українець народився-жид перехрестився!
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В партии "Слуга народа" намерены/ 25 съезд КПСС наметил увеличить.. укрепить.. направить..
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Правильно.
Срочно нужен новый генеральный прокурор.
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МОДЕР РЕДИСКА ЧИСТИТ ПОСТЫ ПРОТИВ МАРОДЁРОВ.
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Сраный кацап, возвращайся в говень- это народ тебе как бы намекает
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Вас, сраный кацапов, нигде не любят, надо признать)))
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Зелебобики упорно ждут каких-то посадок,разинув рты и пуская слюни. Какое же горькое разочарование их ждет. Сколько лохов в Украине,уму непостижимо.
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Ти ще чекаєш потужних реформ, зелебобик, чи тобі вже існуючих вистачає?
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Як би натужно не репетували та не брехали петіні прихильники, але Слуга Народу без особливого напруження набирає 21-го липня 50-ть відсотків складу новообраної Ради.. Із власних спостережень та спілкування - виборці України вважають, що старі петіні кадри та органи влади, де в петі ще є вплив - чинять відчайдушний опір волі народу та новообраному Президенту України.. Люди щиро вірять в те, що віддавши свій голос за СН по списку або по мажоритарці - вони допоможуть Володимиру вигрібати гній з авгієвих стаєнь, в котрі перетворили Україну обидва хряки..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе
 
 
 
 
 
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