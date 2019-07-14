 В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа - ИФ) - это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.
Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".
Хочуть якнайшвидше уряд створити ?
Фуйло вже свої кандидатури надало ?
"Коземнда"(С), правда, не в курсе, что сразу же после принятия любого из этих законов начнется не падение гривны, о нет. Начнется обвал гривны.
Ну, а за обвалом гривны начнется и "обвал" "коземанды"(С).
РФ "коземнда"(С) не нужна, у них есть и Азаров, и Хвёдорович, законноизбранный Президент Украины, временно пребывающий в Ростове, в изгнании.
Зачем донецким Богдан, ошметок днепровского Бени?
Нет, "*********"(С) донецким ни к чему.
Они реально хотят закончить с бедностью...
И только порохоботы хотят, чтобы народ жил бедно, а Петя богато
різні речі ! Особливо зе-голожоподько .
Они бы и раньше начали, но опасаются из-за недостатка средств.
(А еще больше они опасаются армии, созданной Порошенко и Турчиновым.)
Вот примут закон о люстрации, отменяющий предыдущий закон о люстрации, чтобы вернулся Азаровс кошелечком с денюжками, вот тогда развернутся. Донецкие развернутся, конечно, отправив "коземнду" на фарш, днепровские донецким ни к чему, да и
социальнаяфеодальная справедливость, наконец, восторжествует.
Надеюсь, что я смогу лицезреть лица "коземанды"(С), кода они поймут, что денег из РФ не будет.
Надеюсь, что я увижу их рожи, когда гривна начнет обвал по вертикальной прямой.
"Будем посмотреть"(С)
Електорат переманюють?
слуга уродів пішло слідом
за компартією !
"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно"
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь."
Срочно нужен новый генеральный прокурор.