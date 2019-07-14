 В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа - ИФ) - это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.

Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".

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