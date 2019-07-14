 За сутки наемники РФ 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских воинов ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащего получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", – сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ООС: вблизи Широкино - из стрелкового оружия; рядом с Опытным – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; по окраине Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; в районе Верхнеторецка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песок - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 5 раз: дважды вблизи Зайцево - из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов; рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и ручных противотанковых гранатометов.
По данным украинской разведки 13 июля один боевик ранен.
"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций украинских защитников: дважды рядом с Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны два раза: вблизи Крымского - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Зайцевого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
шароварамитруселями?
Звичні слова ... Важко від того, що поранення, як правило, страшні ...
Прес-центр не уточнює ... Але потім дізнаємося, що в шпиталі поранені помирають, стають інвалідами на подальше життя.
Тому за оцим банальним =одужуйте= наш біль за вас ... І наше =пробачте= ...
Думаю, тут буде доречним.
https://amazing-ukraine.com/ia-dovho-chekav-na-otsei-kliuchovyi-liap-iakyi-zrobyt-zelenskyi-a-vy-hotuitesia-ia-dumav-vy-mudrishi-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR3ykPRlZ1f8tkaYJ0bIsPeCa3kbbBe5N09J1elzxvEigNqd1b2DDWp4WNQ
"Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли…"
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Остап Дроздов та закликав Зеленського засунути "військові" 1000 грн собі в одне місце:
"Узагалі-то я за переконаннями пацифіст, і мене ніколи не надихав вигляд військової техніки та брязкання зброї. Але український парад - це трохи інша історія. Український парад - це історія про одне-єдине слово ДЯКУЮ.
Всі ми чудово розуміємо пропорційне співвідношення нас і ворога.
Так, ми менша країна.Так, ми слабша країна.
Але ми горда країна.
Ми країна, яка стоїть на самому краєчку Європи і протистоїть орді.
Наш парад - це не демонстрація військової техніки і не брязкання зброєю, адже цим не здивуєш рос.найманців. Наш парад - це одне-єдине слово ДЯКУЮ, яке раз в рік уся країна (чи принаймні свідома її частина) може вголос сказати усім тим, завдяки кому ми їмо морозиво, слухаємо джаз і сваримося за якихось-там мажоритарників.
Наш парад - це не гра м'язами. І не гра на публіку ззовні. Наш парад - це надважливий акт комунікації між народом і його захисником. З-поміж народу можуть бути як виродки, так і ідейні люди. З-поміж військових можуть як заробітчани в погонах, так і справжні звитяжці, які кинули все заради окопу. Але в день параду на Хрещатику буде лунати солідарне ДЯКУЮ. Їм - за те, що вони все ще там. А нам - за те, що ми все ще цінуємо це.
Я довго чекав на оцей ключовий ляп, який зробить Зеленський. Ляпів уже сталося багато і ще більше їх буде далі. Але оцей ляп - системний. Зелені ідіоти так і не зрозуміли, що вони накоїли. Я поясню.
Вони спробували монетизувати честь.
Вони спробували оцінити те, що не має матеріальних еквівалентів.
Вони оцінили звитягу в 1000 грн. Щоб ви розуміли, 1000 грн - це півціни на перший ряд на концерт 95 кварталу. На День Незалежності вони хочуть дати півкрісла людині, яка цю незалежність забезпечує.
Це - безповоротна ляпа. Від учора розпочався відлік делегітимізації президента Зеленського. Героїзм воїна він оцінив у півкрісла на своєму концерті. Це навіть гірше, ніж нуль. Суть Зеленського якраз у цьому: він схильний монетизувати все на світі, навіть те, що не підлягає монетизації апріорі. Таке його мислення. Таке його нутро. Він щиро думає, що одноразова подачка в 1000 грн буде свідченням його турботи.
Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли. Можливо, в вашій системі координат можна монетизувати і дружбу, і взаємопідтримку, і навіть пожертву. Але ви помилилися в одному. Ви помилилися в країні, очолити яку вам випало нещастя.
Ця країна йшла воювати в ліси навіть тоді, коли це було утопічно. Ця країна пережила репресії за право бути собою. А відтак ця країна навчилася дякувати тим, хто в 21-му столітті лоб в лоб воює з 20-м.
І нехай ця вдячність із часом ********. Нехай вона не така гаряча, як 5 років тому, коли все тільки починалося. Але тут, у цій сраній, невдячній, позеленілій, зазомбованій, стрьомній країні є ще люди, і їх тисячі, і їх мільйони, які 24 серпня хочуть плюватися, але дякувати. Нарікати, але дякувати. Зневірюватися, але дякувати. Ненавидіти своїх співвітчизників за їхнє патологічне малоросійство - але дякувати, дякувати і ще раз дякувати тим кільком тисячам безіменних людей у камуфляжах. І ваші зелені 1000 грн запхайте собі в одне місце. І не потрібно вашої трибуни з пігмеєм посередині. І не потрібно ваших 95квартальних сценаріїв суперпуперкреативних. Люди просто вийдуть і просто скажуть ДЯКУЮ.
А ви готуйтеся. Я думав, ви мудріші."
Смерть ворогам та зрадникам.