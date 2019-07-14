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 Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине

По всей стране инспекторы ГСЧС проверяют состояние помещений и зданий, которые планируется использовать в качестве избирательных участков.

Главная цель - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Уточняется, что проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе и т.д.).

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По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

Источник: https://censor.net.ua/n3137390
 
 
 Топ комментарии
 
Нельзя такое говорить. Среди зебилов есть дети малые Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине - Цензор.НЕТ 427. которые не ведают что сотворили, старые маразматики,, у которых ум за розум заскочил. Надо говорить - Господи! вразуми их!!!
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Так вони не ходять реально, максимум прийде дільничий і складе акт, поліцаям теж набридли ці вибори, а ще восени в місцеві.
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Нельзя такое говорить. Среди зебилов есть дети малые . которые не ведают что сотворили, старые маразматики,, у которых ум за розум заскочил. Надо говорить - Господи! вразуми их!!!
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А шо ти вперся тільки в них? Було 39 кандидатів. Тобі цього було мало?
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Эх!
Последняя неделька этого бардака.
Прогноз на 21 июля 2019-го. Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине - Цензор.НЕТ 2031
Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине - Цензор.НЕТ 4478
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Місця дільниць не змінились, їх перевіряли в березні і квітні, нащо ця показуха?
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В нас відтепер все для показухи - шаурма, фонтан, червоні труселя і публічні зе-істерики.
Кажуть, це симбіоз поведінки хутіна і луки.
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Так вони не ходять реально, максимум прийде дільничий і складе акт, поліцаям теж набридли ці вибори, а ще восени в місцеві.
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Проверяй, не проверяй, все равно на выборах "заминируют".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине
 
 
 
 
 
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