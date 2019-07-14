 Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.
"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнение или какое-либо беспокойство из-за такого нелепого решения, и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное, что нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", - отметил Перелыгин.
В конце концов, по его словам, в сопровождении консулов Маткивский прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев.
Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.
Также суд решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он присутствовал на оглашении приговора Маркиву и сейчас находится в Италии.