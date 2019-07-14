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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (910) посол (1299) Маркив (54) Перелыгин (3)

 Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин

Народный депутат Богдан Маткивский, против которого итальянский суд просил прокуратуру открыть уголовное дело, вернулся в Украину.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнение или какое-либо беспокойство из-за такого нелепого решения, и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное, что нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", - отметил Перелыгин.

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В конце концов, по его словам, в сопровождении консулов Маткивский прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев.

Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин 01

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

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Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.

Также суд решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он присутствовал на оглашении приговора Маркиву и сейчас находится в Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3137388
 
   
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#Я_теж_Віталій_Марків! - бійці батальйону імені Героя України генерала ... Кульчицького НГУ виступили на підтримку Віталія Марківа. - / прошу максимальный репост
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Дякувати Богу. Але я не знаходжу жодної інформації, що, власне, суду Італії треба від нардепа Матківського?
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павианский суд, и такое же "павианское" решение. Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 7635
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Похоже,из Италии лучше выехать всем,кто так или иначе имел отношение к армии и защите Украины....А вот новой команде украинского МИДа нужно будет дать конкретный бой кремлёвским евробляхам.Украине есть чем бить их карту-запретить ввоз их товаров,имеющихся от украинского производителя и не поставлять им полуфабрикат-найти других покупателей.Только через убытки с этими скотами можно вести диалог,другого они не понимают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин
 
 
 
 
 
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