 Мюллер 24 июля выступит перед двумя комитетами Конгресса США по делу о вмешательстве РФ в выборы

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, говорится в совместном заявлении глав Юридического и Разведывательного комитетов Палаты представителей Джеррольда Надлера и Адама Шиффа.

"Мы рады сообщить, что спецпрокурор Мюллер выступит на расширенных публичных слушаниях перед нашими комитетами. По его просьбе, мы договорились отложить слушания на одну неделю, на 24 июля, когда господин Мюллер выступит публично перед Юридическим и Разведывательным комитетами Палаты представителей", - заявили американские законодатели.

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Ранее спецпрокурор Мюллер получил повестку с вызовом на трехчасовые слушания 17 июля. Однако затем законодатели провели переговоры с ним для того, чтобы расширить выделенное время для его показаний о двухлетнем расследовании вмешательства россиян в выборы в США, а также возможного сговора кампании Трампа с РФ. Переговоры продолжались до этой пятницы, после чего с Мюллером были согласованы новая дата и время.

Уточняется, что слушания в Юридическом комитете состоятся 24 июля в 8:30 утра. После короткого перерыва, в полдень того же дня Мюллер выступит перед Разведывательным комитетом Палаты представителей США.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

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