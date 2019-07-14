 Все свое свободное время тратит на работу над новыми сценариями и книгами, - российский режиссер Куров о Сенцове

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал российский режиссер Аскольд Куров, который 12 июля посетил Сенцова, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал Куров, их с Сенцовым встреча длилась около четырех часов, говорили они преимущественно о кино.
"О своем быте он говорить не любит, потому что говорит, что каждый следующий день похож на предыдущий. Однако он научился работать и писать в таких условиях, несмотря ни на что. Все свое свободное время он тратит именно на работу над своими новыми сценариями и книгами", - рассказал Куров.
О чем именно будут новые произведения Сенцова, Куров не уточнил. По словам российского режиссера, новости украинец получает преимущественно из переписок. "Ему очень много пишут и он пытается всем отвечать", - добавил Куров.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.
25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.
Олег Сенцов ты наш Олег Сенцов,
Но что же ты делаешь без лишних слов
Ведь на улов ты взял бесстрашие снов
Невыполнимое возвание бросив на чашу весов.
Ведь тяжелей всего нам жизнь отдать
Тяжелей всего свой грех принять
Тяжелей всего друзей простить опять
Тяжелей всего себя нам в них узнать.
И тяжело предательство опять простить
И патриотов искрой Родину освободить
Как в мире и Европе мир установить
Так зачем другою жизнью нас кормить?
Ведь ватный царь продолжает нас топить
Определяет роль искушения влечения и алчности
Тщеславия потребности угла освобождения
Назначения модели поведения половины населения
И себя для этого надо сохранить и выжить и творить
А голодовку на время прекратить, чтобы победить.
И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.
А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток поражения их жадностью истребить .
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.