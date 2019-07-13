 Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.
Он отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.
"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.
Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации.
Он предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019-го.
В частности, речь идет о президенте Украины, народных депутатах, председателе Верховной Рады и его заместителях, работниках Кабмина и других органов исполнительной власти, руководителях Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, председателя СБУ и других должностных лицах.
Сейчас будут неистово рваться седалища, приплетать к политикам солдат, патриотизм и расею.
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Ось і підтвердження його ж сьогоднішнього питання про ідіотизм.
А зе-лохторат ще накидався на нас з гнівом, коли ми казали, що в курсі.
Страшно "вумне" рішення ... Що одне, що друге. (Обидва поки на стадії озвучених)
Виправдано ? Розумно ? Серйозно ?
А у зе-діячів обломчик класний. Пристайко ж уже не знає, як іще вигнутися, так хочеться міністром побути.
Данилюк саме-саме освоївся на знайденому з потом і істериками робочому місці.
Айварас теж швидкість увімкнув ...
Во-вторых: хоть кто-то в глаза может его спросить причину, по которой надо люстрировать этих деятелей, работавших последние 5 лет? И чтоб оно могло внятно ответить, а не проблеять что-то, что фиг поймешь.
А деятели сами виноваты в том, что сейчас происходит. Ющенко аналов не посадил, Порошенко аналов не посадил - сам виноват!
https://www.youtube.com/watch?v=JXJ4zVfI_H8