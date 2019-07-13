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 Политика Украины
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Все про:люстрация (738) Данилюк Александр (361) Абромавичус (421) Пристайко (112) Слуга народа (117)

 Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

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Он отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации.

Он предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019-го.

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В частности, речь идет о президенте Украины, народных депутатах, председателе Верховной Рады и его заместителях, работниках Кабмина и других органов исполнительной власти, руководителях Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, председателя СБУ и других должностных лицах.

Источник: https://censor.net.ua/n3137384
 
   
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Люстрация это как серпом по яйкам популистам, ворам и мародерам последних 5 лет.
Сейчас будут неистово рваться седалища, приплетать к политикам солдат, патриотизм и расею.
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Ну, здесь лес рубят - летят щепки.
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто всё это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
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Пусть начнут с себя любимых за два месяца натворили что некоторые за 5 лет не смогли Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко - Цензор.НЕТ 4067
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Ну правильно. Этих троих клоун назначил до телефонного разговора с ******, после которого и завeрещал за новую люстрацию. Не, не палятся ни разу
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Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко - Цензор.НЕТ 8920

Ось і підтвердження його ж сьогоднішнього питання про ідіотизм.

А зе-лохторат ще накидався на нас з гнівом, коли ми казали, що в курсі.
Страшно "вумне" рішення ... Що одне, що друге. (Обидва поки на стадії озвучених)
Виправдано ? Розумно ? Серйозно ?

А у зе-діячів обломчик класний. Пристайко ж уже не знає, як іще вигнутися, так хочеться міністром побути.
Данилюк саме-саме освоївся на знайденому з потом і істериками робочому місці.
Айварас теж швидкість увімкнув ...
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Лукавить Корнієнко, лукавить. Бо закон пише Портнов, а не ОП. Хіба що Портнов уже сидить у цьому офісі. А щодо тих ображених попутників, то відразу було зрозуміло, що їх викинуть, як використану губку для миття посуду. Вони були потрібні для притягнення проєвропейського електорату. Зебенятка, ваш Зе кинув вас і ваше європейське майбутнє. Повний ригівський реванш.
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Во- первых: брехня, что своих люстрируют. Один такой люстрированный уже негласно подменяет собой Зебила. И для своих уродов они быстро поменяют названия и посадят в теплые кресла.
Во-вторых: хоть кто-то в глаза может его спросить причину, по которой надо люстрировать этих деятелей, работавших последние 5 лет? И чтоб оно могло внятно ответить, а не проблеять что-то, что фиг поймешь.
А деятели сами виноваты в том, что сейчас происходит. Ющенко аналов не посадил, Порошенко аналов не посадил - сам виноват!
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люстрировать нужно не только шыкаладную свинобанду но и всех соевых свиношнырей.Вернее их нужно мыролюбно отреформировать.
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русня аб сабе праўду спявае)))
https://www.youtube.com/watch?v=JXJ4zVfI_H8
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