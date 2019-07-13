 Украинские спортсменки завоевали еще два золота Всемирной Универсиады

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, легкоатлетка Юлия Чумаченко и стала победительницей Всемирной Универсиады в прыжках в высоту, преодолев высоту 1,94 метра, Ирина Геращенко показала второй результат в той же дисциплине - 1,91 метра.

Золотые награды также завоевала женская сборная Украины в эстафете 4х400 метров, информирует Укринформ. Эстафетная четверка в составе Марии Миколенко, Анастасии Голеневой, Екатерины Климюк и Татьяны Мельник финишировала первой с результатом 3 минуты 30,82 секунды.

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Серебро досталось мексиканкам (3.32,63), бронза - австралийкам (3.34,01).

В активе сборной Украины в Неаполе 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Студенческие Игры-2019 завершатся 14 июля.