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 Политика Украины
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 Партии уже потратили на предвыборную кампанию более 500 миллионов гривен, - ЧЕСНО

Центральная избирательная комиссия обнародовала большинство промежуточных финансовых отчетов политических партий за избирательную кампанию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения ЧЕСНО.

Общественники отмечают, что узнать о том, кто же профинансировал избирательную кампанию, в большинстве случаев невозможно еще как минимум месяц, так как "партии собирали средства на текущие счета и уже потом переспрямовувалы эти деньги на счета избирательных фондов".

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"Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн гривен, а потратили – 506 млн. Сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" – 98,2 млн грн. "Слуга народа" собрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн, "Оппозиционный блок" - 69 млн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн, "Батькивщина" - 35,4 млн.

По объемам расходов "Слуга народа" опередила "Радикальную партию", потратив 96,9 млн грн. "Радикальная партия Олега Ляшко" при этом - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 61,2 млн, "Оппозиционный блок" - 55 млн, "Европейская Солидарность" - 47,2 млн, "Батькивщина" - 35 млн.

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ЧЕСНО также отмечает, что промежуточный финансовый отчет подала также "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако открыть их отчет по техническим причинам пока невозможно.

"Традиционно партии больше всего тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 млн гривен, или 81% от общего объема расходов партий", - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - понедельник, 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о доходах и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3137381
 
 
 Топ комментарии
 
пистешь 500 мл долларов и больше ето да . мервечук в каждом ролике на ютубе выскаивает рекламирует кацапстану в плен сдаться
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Больше всего меня интересует, что в голове тех, кто искренне считает что кто-то там будет бороться с олигархами, когда эти ребята одеты в дорогущую брендовую одежду, ездят в престижных иномарках и сотни тысяч гривен выкидывают на рекламу. Зачем они это делают?
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Пам'ятаєте, що таке зсув "вікна Овертона"? Це коли суспільство потроху привчають вважати щось категорично неприйнятне спершу "радикальним, але є і така точка зору", потім "екстравагантним, але чом би й ні", потім "одним із можливих варіантів", ну і зрештою "новою нормою".
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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пистешь 500 мл долларов и больше ето да . мервечук в каждом ролике на ютубе выскаивает рекламирует кацапстану в плен сдаться
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Кстати о выборах. За поребриком
Кандидат в президенты на выборах 2030
Партії вже витратили на передвиборчу кампанію понад 500 мільйонів гривень, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 1541
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Очень хотят работать на благо народа за копейки.
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Больше всего меня интересует, что в голове тех, кто искренне считает что кто-то там будет бороться с олигархами, когда эти ребята одеты в дорогущую брендовую одежду, ездят в престижных иномарках и сотни тысяч гривен выкидывают на рекламу. Зачем они это делают?
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Партії вже витратили на передвиборчу кампанію понад 500 мільйонів гривень, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 619

Здравствуй, новый смотрящий. Как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями

https://strana.ua/articles/analysis/209110-kakkolomojskij-i-fuks-menjajut-rukovodstvo-tsentrenerho-i-chto-budet-s-druhimi-hospredprijatijami.html
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Из всех Ваших предсказаний здесь за этот год не сбылось ни одно. Посему Ваши опусы на тему "что будет", абсолютно не заслуживают внимания.
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Одно-то сбылось - То, что ты - зеб, который статьи не читает, однако вываливает на форум то, что у него от анализов в теле застряло и не вышло в 00.
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Даже это одно, что Вы считаете что сбылось, и то сбылось лишь в Вашей больной голове. Партії вже витратили на передвиборчу кампанію понад 500 мільйонів гривень, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7839
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Пам'ятаєте, що таке зсув "вікна Овертона"? Це коли суспільство потроху привчають вважати щось категорично неприйнятне спершу "радикальним, але є і така точка зору", потім "екстравагантним, але чом би й ні", потім "одним із можливих варіантів", ну і зрештою "новою нормою".
Після нещодавнього стихійного електорального бунту всі компроміси, консенсуси, домовленості та "установки за замовчанням", що склались у попередні 5 років, розлетілись у хлам. По всьому фасаду нашого недобудованого спільного дому відкрились незчисленні вікна, віконця та кватирки Овертона, і з них потягнуло холодними вітрами із-за порєбріка.
Нас раз по раз заводять у одну й ту саму доволі просту схему, і ми щоразу радісно на це ведемось і граємо відведену нам роль. І в підсумку раз по раз те, що було неможливим ще вчора, стає новою "нормою".
Портнов повертається в Україну, погрожуючи помстою нам з вами. Йому запопадливо дають посаду професора. Студенти бунтують, контракт розривають - ми щасливі, наш протест дав результат, реванш відступив. Але. Ми так радіємо, що Портнов не стоятиме на професорській кафедрі, що вже і забули: ще недавно він боявся стояти на українській землі. Тепер те, що він дихає з нами одним повітрям та зухвало ходить поруч з нами, стало новою "нормою", ми ж тішимось видимістю перемоги - "в професори не пустили".
Медвечук скупив три телеканали, які разом охоплюють більше половини всієї телеаудиторії країни, тобто більшість українців тепер щодня отримують порцію кремлівської пропаганди. Ми ж зірвали телеміст із Москвою, тішимось цією нашою "перемогою" - і на цьому фоні сам факт захоплення Росією через Медвечука більшості нашого медіапростору якось забувається. Це ж не так яскраво як телеміст, це ж "всього лише" щоденна обробка мізків десятків мільйонів українців пропагандою агресора. Це ще одна наша нова "норма".
Ми змусили ЦВК скасувати реєстрацію кількох особливо одіозних втікачів із команди Овоча - і на цьому фоні успішна реєстрація цілих двох партій, які стоять на позиції знищення України та відверто працюють на РФ, одна з яких з гарантією проходить до Ради, стала нашою "нормою".
Вікна Овертона зсуваються щодня, рівно настільки, наскільки ми даємо їм зсунутись. А ми даємо. Ми програли бій за проспект Григоренка у Харкові, апелюємо рішення суду щодо проспектів Бандери та Шухевича у Києві - і навіть не помітили, що сама необхідність відстоювати ці імена у суді - це нова "норма", яку вчора неможливо було уявити.
Чи можливо, що вікна Овертона так зсунуться, що протягами з них видує всі досягнення останніх років, оплачені тисячами життів? На жаль, цілком можливо. Вже нема нічого, захищеного та незаперечного "по замовчанню", просування нової московської "норми" відбувається шаленими темпами та по всіх напрямках. Кінцева мета відома - повне зрівняння норми нашого суспільства із тим, що вважають нормальним у Мордорі. І ця мета цілком досяжна у досить короткій часовій перспективі.
Єдиний наш шанс - перейти від оборони до наступу, від ситуаційного реагування до активних дій на випередження. Не ми розхитали "віконні рами" і зробили можливим зсуви вікон Овертона у всіх можливих напрямках. Але як це вже сталось, ми маємо самі почати зсувати рамки нормального.
Що, "суди Лінча" поза межею норми? Телестудії вартістю мільйони доларів, які згорають від "коктейля" за кілька гривень, це щось неможливе і за межею допустимого? Добровольчі батальйони не лише на фронті, але по всій країні - це страшний сон, який не можна уявити в реальності? "Київська хунта" - кліше московської пропаганди, а в реальній Україні все винятково демократичненько та процедурненько? Все так, тільки це було раніше, поки діяли всі ті компроміси, консенсуси та домовленості, які тепер розлетілися в друзки.
Вікна Овертона відкриті, з них дме вітрами радикальних змін. Відбувається встановлення нової суспільної норми, і побачимо чия візьме.
Євген Дикий
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Это обычный реванш. После революции наступает контрреволюция. Достаточно историю Франции изучить.
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партиям потратитиь, шо мне зaработать...
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Партии уже потратили на предвыборную кампанию более 500 миллионов гривен

...когда, очень редко, по немецкому радио говорят об Украине, а в крайний раз это было, когда Зеля с ****** телефонировался -- сказали так: новый Украинский Президент Зеленский и Штадт Шеф Путин, поговорили по телефону... ...вот и переводите себе, как хотите...*)
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Украина в Америке умерла в новостях,
и до идиота то не густо было - сейчас воовще ничего.....
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Мда-а,а теперь сколько же им надо будет воровать чтоб затраты вернулись сторицей?
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спи иди - лахта... - без тебя тут срани до не поймешь...
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такі дєньгі і всьо мімо мене. Хочаб якусь тищенцу хтось предложив...
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нормально так потрясли офшорчиками. аж долар обвалили !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартии уже потратили на предвыборную кампанию более 500 миллионов гривен, - ЧЕСНО
 
 
 
 
 
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