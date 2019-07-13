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 Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил в Донецкой области, в рамках борьбы с контрабандой перекрыли незаконное перемещение наркотических веществ в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу 8 килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля.

Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ 02

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Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ 03

По предварительной оценке экспертов стоимость "товара" на "черном рынке" составляет почти 2 миллиона гривен. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска "Гоптовка".

Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ 04

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Открытого уголовное производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3137374
 
 
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Хай би віз, може каци трошкі порозумнішали.
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лицензию лыйтинант бакланов прижал...
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