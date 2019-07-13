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 США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство

Посольство США в Украине по случаю дня рождения Олега Сенцова, приходящегося на 13 июля, призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

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США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство 01

Напомним, 13 июля украинском кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова этой неделе проходят в разных городах мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137373
 
   
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Порошенко хочет выехать из страны, чтобы не идти на допрос - Портнов США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 8290



США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 874Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
***
Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.

Так что не исключено, что Порошенко не станет возвращаться из Страсбурга в Украину и объявит там о якобы политических репрессиях по отношению к нему (и, конечно, про «реванш»).
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Наверное, Зеленскому стоит сейчас «позвонить Баканову» и сказать, чтоб этого «черта» не выпускали из Украины…
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ну хоть ценник за призыв не повесили...
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Це дуже стурбовано? Чи категорично засуджують?
Можливо якісь нові слова лунали? Про будапештський меморандум не згадували?
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Лучше бы они призвали дождь в Сахаре . Может пройдёт наконец то впервые за много лет
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Америка превратилась в такой же вонючий спермоприемник как и эвропа. Безвредный пук в воздух этот призыв как и все остальные (((
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підробка документів? - це смішно. В Україні можна все доросле населення за це пересадити...90% так точно. Такі в нас реалії.
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вони вже не знають, що від України ще попросити та відірвати...все мало.
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Освободить немедленно! Это значит- когда? Вот и я не знаю...
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Шо и пальчиком даже погрозили ??? США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 223 Нет ???
Та не-е... Без пальчика дела не будет...
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Ніхто никого не відпустить, якщо Пука не побачить в цьому вигоду, тричі зрадник Украіни Медведчук, йому в помічь.
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США подали чергову чолобитну,це однаково що маньяка призвати більше не вбивати. США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 7249
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Не удивлюсь если завтра Петров и Баширов будут гонять Трампа по Белому дому сцаными тряпками
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кушнеротрампы таки микрогегемоны,блеать...
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"Ich rufe nach dir, ich schmachte -
Sie schüttelt' das ***** und lachte." (с)

всё по классике,или "А Васька слушает,да ест"..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСША призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство
 
 
 
 
 
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