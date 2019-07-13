 США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля украинском кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова этой неделе проходят в разных городах мира.
Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
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Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.
Так что не исключено, что Порошенко не станет возвращаться из Страсбурга в Украину и объявит там о якобы политических репрессиях по отношению к нему (и, конечно, про «реванш»).
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Наверное, Зеленскому стоит сейчас «позвонить Баканову» и сказать, чтоб этого «черта» не выпускали из Украины…
Можливо якісь нові слова лунали? Про будапештський меморандум не згадували?
Та не-е... Без пальчика дела не будет...
Sie schüttelt' das ***** und lachte." (с)
всё по классике,или "А Васька слушает,да ест"..
съемка с БПЛА ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=MglsAyeal9M