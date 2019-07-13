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 Завтра на Львовщине состоится прощание с бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС

Завтра, 14 июля, в городе Жовква Львовской области ориентировочно в 7.30-8.00 на площади Вечевой состоится прощание с Владимиром Салитрой, старшим солдатом 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Жовкивской райгосадминистрации.

"В 7.00 кортеж с телом погибшего Героя прибудет в село Малехив. Маршрут кортежа будет пролегать такими селами с. В. Грибовичи, с.Гряда, с. В. Дорошев, пгт Куликов, с. Смереков, с. Сопошин., г. Жовква , с. Воля-Высоцкая, с. Добросин, с. Липник., г. Рава-Русская, с. Синьковичи, с. Вязовая, с. Волица", - говорится в сообщении.

Завтра вечером тело Владимира Салитра привезут в родное село, где состоится парастас. Похоронят военнослужащего в понедельник, 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 24-й ОМБр Владимир Салитра погиб на Донбассе от пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. ФОТО

Владимир Салитра родился 24.07.1989 года. Рано потерял родителей. С 2016 года находился в рядах ВСУ. Воин погиб 11 июля поздно вечером возле населенного пункта Тарамчук Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались брат и сестра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137372
 
 
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Вечная и светлая память Владимиру.........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования
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нехай з кацапами розмовляє наш кулемет.
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Герої не вмирають, допоки їх пам'ятають..
Вічна пам'ять Володимиру... Царство Небесне...
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗавтра на Львовщине состоится прощание с бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС
 
 
 
 
 
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