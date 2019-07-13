 "Ночь с Олегом Сенцовым" проходит сегодня в Киеве

Мероприятие начнется в 20:00 субботы и продлится до 02:00 14 июля в помещении IZONE - ул. Набережно-Луговая, 8, пишет Цензор.НЕТ. По замыслу организаторов, оно сочетает в себе несколько форматов. Во время "Ночи с Олегом Сенцовым" будут звучать произведения режиссера, выступят известные исполнители и состоится кинопоказ документального фильма "Этапом через полземли" (Общественное телевидение).

"Мы приглашаем всех желающих совместно отметить день рождения Олега вместе с сестрой режиссера Натальей Каплан, другом семьи актером Евгением Черниковым, Андреем Хлывнюком (группа "Бумбокс"), писателем Андреем Курковым, Анатолием Тапольським (Dj Tapolsky), Антоном Слепаковым (группа "Вагоновожатые"), Олегом Кадановым ("Оркест Че"), писательницей Светланой Поваляевой и другими", - говорится в сообщении организаторов.

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Непосредственно на мероприятии можно будет подписать поздравления Олегу Сенцову, которое будет направлено в колонию на крайний север Российской Федерации, где отбывает наказание по сфабрикованному делу украинский режиссер. Участие бесплатное.

Напомним, 13 июля украинском кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова этой неделе проходят в разных городах мира.