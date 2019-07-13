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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2137) Крым (21616) пункт пропуска (512) Гусев Юрий (1)

 Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" на временной административной границе с Автономной Республикой Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом 01

Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Зеленский пообщался с гражданами, которые направлялись в сторону оккупированного Крыма, и жителями соседних с КПВВ "Чонгар" районов.

Также состоялось совещание по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и КПВВ "Каланчак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА

"С момента оккупации люди, которые пересекают админграницу с АРК, страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры: к сожалению, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года. Проблемы на КПВВ обычно являются комплексными и требуют слаженного взаимодействия различных органов исполнительной власти", - сказал новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Новый глава области отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября. Однако президент отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг - необходимо до 20 декабря 2019 года.

Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом 02

"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно", - заявил Зеленский.

Также читайте: Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

Участники совещания сообщили Президенту, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных для этого 100 млн грн. однако в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн для второго этапа. Зеленский пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3137370
 
 
 Топ комментарии
 
И богдан за спиной. Правая рука у вовы в жопе - управляет.
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Раз дана команда на обустройство с вокзалами.сервисными центрами и т.п значит последует признание Крыма за москалями
PS .Нет там наших граждан есть хитровые....е колоборанты
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Как чем?! Отсутствует важнейшее оборудование!


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Вы слово ЗАКОНЧИТЬ специально пропустили, что бы потом задать вопрос?
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А какие у пети они были? Видно, что вы в курсе их были.
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петя никогда ничего не заканчивал, мог только пилить бабло и разводить лохов-порхоблтов под лозунги ЕС и НАТО.
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И богдан за спиной. Правая рука у вовы в жопе - управляет.
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belge - и грубо так..., демонстративно....

Мол я решала.., а это так.... - ну вы понимаете...
И все понимают кто реально преЗедент... Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом - Цензор.НЕТ 6344
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Саме смішне що Богдан, Портнов і Разумков втечуть.
А от Вову повісять....
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кошерні не дозволять - вивезуть у дипломатичній пошті.
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українцям би повчитися такому ставленню один до одного.
бо таке враження, що люд здичавів.
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Зря, колючей проволокой оградить было бы проще и дешевле (главное не заказывать у Яценюка)
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Зе хочет в Ялту на гастроли, скучает по ватной публике.
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Раз дана команда на обустройство с вокзалами.сервисными центрами и т.п значит последует признание Крыма за москалями
PS .Нет там наших граждан есть хитровые....е колоборанты
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Ну, бабочка его...но смущает умная заточка...такое впечатление, шо в очах светится ум. Но точно знаю, шо там ума никогда не было...понты, позерство, тошнотворно-придурковатый баритончик, но не ум...кстати, на фото - еврэй...очччень может быть, шо он...
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Кому эти пункты пропуска надо? Где рвы с крокодилами и стены с пулеметами?
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Вот тот , шо на нижней фотке в костюме и с папкой в руках ... Хто такой ? Видел его на ютубе , вроде адекватный , только как зовут и шо за должность забыл посмотреть Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом - Цензор.НЕТ 8170
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Не знаю о каких конкретных «неудобствах» идёт речь, но родители рассказывал, на поминальный день приезжали «родственники» с Крыма.......»жаловались», что с кацапской(!) стороны неудобства в виде: расспросов/проверок=>создаются очереди; нет нормальных санитарных условий.........
Папа вообще удивился, как это они «рискнули» к бЭндЭрАм приехать (тетка в марте 2014 как(?) придурашная бегала с аквафрешем на «референдум»
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Смотрю соя уже не падает в обморок от короткого рукава и неофициальной формы одежды
Отлично
Десакрализация власти проходит прекрасно
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У вас на окружной только такой дресс-код, ну ещё чулки в сеточку)))
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Я бы выразила тебе озабоченность, но, смотрю, у тебя своей хватает 😎
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Ла-ла-ла, скоро доведеться таки твого чоловіка запрошувати в Україну. Не хвилюйся, на тепленьке місце. Дуже тепленьке. Досвід його дідуся нам таки дуже знадобиться. Заодно і гріхи дружини спокутує.
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Кацахол, твой интерес к моему мужу начинает казаться подозрительным. Заведи себе своего, что ж ты так мучаешься.
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Та просто уявляю яке там чудо, якщо ти змушена шлікати на Зеленського.
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Реально пассажиропоток может вырасти в 3-4 раза особенно в курортный сезон. Сейчас люди недовольны, много неудобств при пересечении границы, отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические условия, платят взятки в пунктах пропуска обеим сторонам
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ромчику культурно посрать негде,когда он в оккупацию ездит..
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Який такий пасажиропотік ..? Відваліть Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 239
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Все люди как люди.. а этот клоун в футболке и трениках.... Более позорного презика Украина еще не знала.... Только представьте: Януковощь в трениках разъезжает по стране..
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Зебилы довыбирались - зелупа сливает крым кацапам, как это и хотел путлер. Через погода ес сннимет санкции с оашистов, поскольку зелупский признает крым кацапским
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Вивезти клоуна з клоуна не вийде навіть у преЗЕдента.
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Логично. Если разрешён проезд, значит всё должно быть максимально удобно для людей, по-человечески, а не как в "Орде".
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всё цивильно вроде..
шо вам,кацапам,не такъ ?Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 9808
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т.е. пункты не должны выглядеть,как нечто временное..
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Сервисный центр - это что бы вата прям на границе загранпаспорта получала с максимальными удобствами
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дуже смішно, особливо фраза, що відтепер будь-яке російське судно може вилити лайно в Чорне море і Україна тепер не зможе цьому завадити
пардон, Ви хоч самі читаєте цю ахінею, перед тим як запостити?
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читайте уважно ще раз свою ахінею, басейн Чорного моря, про територіальні води ні слова
і Крим і Кавказ це все басейн Чорного моря
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тобто вас лише це зачепило.
а дельфіни ні ? і вода в туристичній Одесі теж ?
от чому Зеля поспішає відбудувати комфортабельні пункти пропуску з Кримом - він туди туристів переправлятиме.
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Даля сдала мандат.. отстояла достойно и с пользой для нации ...
и никаких общественно-обывательских припадков умственных дегенератов типа: "есть Даля - есть Литва, нет Дали - нет Литвы", "если не Даля, то кто?.. или Даля или Путин!"

Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 3698
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РФ напала на Литву? 73% населення Литви марить ссср-ом?
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судячи по тупості та брехливості, твій стиль спілкування дуже нагадує стиль одного антиукраїнського виродка, що гадить тут під ніком алі хасан
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Судячи з культури спілкування ти мені дуже схожий на одного донбасита- біженця. Він звинуватив ВСУ в обстрілах ;мірняка горлавкі; і був змушений змінити нік.
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нещасний біженець, змінив нік, це ж психологічна травма на все життя...
то ти алі хасан? Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1116 Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1116
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Заглянь у мій профіль, дурню. Мій нік від твого років на чотири раніше зареєстрований.
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Зеленський таки блазень, а не президент. Ці пункти пропуску (кого пропуску, б...дь, під час війни?!) треба ЛІКВІДУВАТИ (!!) ЯКНАЙШВИДШЕ, а не витрачати 100 мільонів гривень державних коштів. Оце вже й я побачив наочно, що Зеленський клінічний ідіот. Раніше тільки здогадувався.
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правильно. крысенышам и нашим уставшим от войны должно быть комфортно
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Зараз по ТВ ..як *жоппоблок * з *свинарчуками * домовляються .. Див *Українські сенсації * .. Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1496
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А о том что это ВРЕМЕННЫЙ пункт пропуска с ОКУПОВАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ вже забули?? Комфорта им ****** мало..??
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Для повного щастя зебілів, котрі їдуть відпочивати в Крим, хай Вова ще гастролі ;Кварталу-95; в Криму влаштує. Рейтинг підросте- капець.
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Коли вже за рахунок Херсонської області дадуть воду в Крим? Вевельсбург буде цьому дуже радий, бо нема Порошенка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО
 
 
 
 
 
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