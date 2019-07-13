 Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Зеленский пообщался с гражданами, которые направлялись в сторону оккупированного Крыма, и жителями соседних с КПВВ "Чонгар" районов.
Также состоялось совещание по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и КПВВ "Каланчак".
"С момента оккупации люди, которые пересекают админграницу с АРК, страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры: к сожалению, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года. Проблемы на КПВВ обычно являются комплексными и требуют слаженного взаимодействия различных органов исполнительной власти", - сказал новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Новый глава области отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября. Однако президент отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг - необходимо до 20 декабря 2019 года.
"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно", - заявил Зеленский.
Участники совещания сообщили Президенту, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных для этого 100 млн грн. однако в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн для второго этапа. Зеленский пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.
Мол я решала.., а это так.... - ну вы понимаете...
И все понимают кто реально преЗедент...
Колбаса по 2.20 @Prostibozenka 49 мин.49 минут назад
Зэ управляет страной
А от Вову повісять....
бо таке враження, що люд здичавів.
PS .Нет там наших граждан есть хитровые....е колоборанты
Папа вообще удивился, как это они «рискнули» к бЭндЭрАм приехать (тетка в марте 2014 как(?) придурашная бегала с аквафрешем на «референдум»
Отлично
Десакрализация власти проходит прекрасно
шо вам,кацапам,не такъ ?
пардон, Ви хоч самі читаєте цю ахінею, перед тим як запостити?
а чому б і ні ?
і Крим і Кавказ це все басейн Чорного моря
а дельфіни ні ? і вода в туристичній Одесі теж ?
от чому Зеля поспішає відбудувати комфортабельні пункти пропуску з Кримом - він туди туристів переправлятиме.
и никаких общественно-обывательских припадков умственных дегенератов типа: "есть Даля - есть Литва, нет Дали - нет Литвы", "если не Даля, то кто?.. или Даля или Путин!"
то ти алі хасан?
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