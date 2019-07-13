 Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Зеленский пообщался с гражданами, которые направлялись в сторону оккупированного Крыма, и жителями соседних с КПВВ "Чонгар" районов.

Также состоялось совещание по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и КПВВ "Каланчак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА

"С момента оккупации люди, которые пересекают админграницу с АРК, страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры: к сожалению, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года. Проблемы на КПВВ обычно являются комплексными и требуют слаженного взаимодействия различных органов исполнительной власти", - сказал новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Новый глава области отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября. Однако президент отметил, что реализовать второй заключительный этап проекта - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг - необходимо до 20 декабря 2019 года.

"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно", - заявил Зеленский.

Также читайте: Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

Участники совещания сообщили Президенту, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных для этого 100 млн грн. однако в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн для второго этапа. Зеленский пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.