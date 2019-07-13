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 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранены двое бойцов ВСУ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации с полуночи до 18:00 13 июля обстреливали позиции Объединенных сил (ОС) с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Широкино (из стрелкового оружия), Опытного (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Новотроицкого (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), дважды - по окраине Водяного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: дважды - вблизи Зайцево (из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов соответственно).

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля наемники российско-террористических войск 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Один воин ВСУ получил ранения, один наемник РФ уничтожен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137369
 
 
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Потрібно показувати в по телебаченню в Україні та ЄС наших поранених від обстрілів терористів, крупним планом відірвані руки і ноги, прострілені легені та животи, як араби показують своїх вбитих і поранених на камеру, щоб у всьому світі зрозуміли жах який несуть терористи путіна цивілізованому світу! Навіть араби зрозуміли що телекартинка робить більше ніж всі меркелі-олланди і тому в ЄС арабів жаліють, дають їм право емігрувати в ЄС, сплачують їм десяти тисяч євро допомоги! А наших солдат які ризикують життям на фронті срані європейці сприймають як злочинців і присуджують 24 роки в'язниці! Потрібно докорінно міняти політику в сфері інформаційної боротьби та закидувати Європу та США страшними кадрами війни, кожен день, кожну годину, щоб в них кров в жилах застивала від жаху як холодець, щоб тільк за слово путін та росія в Європі та США киздили ногами будь якого політика!
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Это ваши мечты . У х.йла полно бабла и оно скупило их совесть подчистую. Это не поможет. Будут их очередные озабоченности .Если считать озабоченности то их уже по одной на каждого жителя страны . А за арабов х.йлу похрен , там уже назначен виновным асад, он и так изгой, а для х.йла простая марионета у него таких полно , чёртиков -клонов руцкого мира .Прихлопнут одного , он выдвинет другого в другой точке планеты
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Телебачення України має працювати на простих європейців щоб вони вважали путіна дияволом і тоді куплені путіним європлідери вже не зможуть закривати очі на путінську агресію!
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Вы знаете Игорь.Если честно европейцам похЪ на нас .Но вот на кацапский газ им НЕ похЪ . Их просто интересует финансовая сторона , что мы можем им предложить ? х.йло -энергоносители , а мы кроме заверений в общих ценностях ? Нужно становиться СИЛЬНОЙ страной с сильной экономикой и тогда нам возможно будет что предложить Европе в пику х.йлу . Но для этого нужно хотя бы начать борьбу с корупцией и поднять жизненный уровень людей
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кацапів почнуть в Європі бити тільки за те що вони кацапи
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В інеті купа фоток убитих росіянами дітей Сирії, але щось я не бачу реакції Європи.
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І фоток дітей із збитого кацапами Боінгу теж хватає . І щось ніхто в Европі кацапів не б"є тільки за те що вони кацапи . Гроші понад усе .
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Шоб ви повиздихали москалі ї#ані !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранены двое бойцов ВСУ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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