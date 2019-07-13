 В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.
Типа «путен прекрати»
Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду.
Что касается Медведчука, то имхо он давно завербоованный вначале КГБ, потом ФСБ
Украина, конечно, выстоит, но Оппоблок + Медвечук вторая по рейтингам партия. 12-14%. И о ее кандидатах тут пишут чуть больше, чем ничего.
Это жестяная жесть. Ни про схемы, ни о незаконном обогащении, ни о прошлом.
Идет давление со всех сторон.
И изнутри уже пошел надлом.
Тут впору ставить вопрос о соучастии вашей фрау в этом криминальном деле,а вы все стрелки переводите.
Вы теперь оправдываете Порошенко что тот не выступает против Медведчука?
И когда Зе посадит вашего Медведчука и закроет 112 канал?
Сразу после того как пойдет с ним в коалицию?
памятникМудведчук.
Вспомните, какой ничтожный был Мертвечук до 2014-го года., нелепые проекты эти его, - "не так", "украинский выбор", - он был жалок и смешон и не имел серьёзного бизнеса.
Что сделал Порошенко, - он помог ему создать огромную бизнес-империю и началось это с 2014-15 гг.
Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/3/7097702/
Автогаз национального позора. Схема Медведчука-Порошенко
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/59a5d392d32fa/page_2/
На чем зарабатывает Медведчук: "золотая" труба в Новоград-Волынском
https://ru.espreso.tv/article/2018/11/07/na_chem_zarabatyvaet_medvedchuk_quotzolotayaquot_truba_v_novograd_volynskom
"ГРОШІ" ИЗУЧИЛИ ТОПЛИВНУЮ ИМПЕРИЮ МЕДВЕДЧУКА, ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РФ
https://ru.tsn.ua/politika/groshi-izuchili-toplivnuyu-imperiyu-medvedchuka-zarabatyvayuschaya-ogromnye-dengi-v-ukraine-na-toplive-iz-rf-1221225.html
И каждый даёт то что имеет. Деньги и власть не меняют людей, они лишь показывают кто есть кто внутри
Он мог бы остаться легендарным боксером, запомниться сильным и великим непобедимым чемпионом. Но он останется в истории как тупой, вороватый коррупционер, крышующий мафию и превративший столицу в депрессивный сарай для хранения навоза, с уставшими и недоделанными мостами.
Он мог бы стать исторической личностью, президентом пришедшим в результате революции достоинства, сделавшим Украину сильной и комфортной. Но он запомнится как кровожадный пророссийский маньяк, мегажадный вор, оплот коррупции и бандитизма, создатель самого кровавого режима со времен средневековья унесший жизни десятков тысяч человек, и сделавший беженцами больше десяти миллионов. Ставший клоуном и позором, и закончившим жизнь в тюрьме.
Он мог бы остаться легендарным музыкантом чьи песни вдохновляли миллионы людей и прославляли Украину, войти в Зал Славы как мировые звезды музыканты.. Но он решил похоронить свою ценность, стать глупой пластилиновой игрушкой в руках бандитов коллаборантов. Его вклад был бесценный, но он оценил себя в 75 миллионов долларов уйдя в позорное забытье. Теперь его Голос позорит и унижает Украину.
Они могли бы быть золотым депутатским созывом, реформаторами и строителями сильной Украины. Но они пять лет грабили сирот и стариков, довели до самоубийства тысячи людей, нивелировали все институты власти превратив высший законодательный орган в рассадник коррупции и саботажа. Их запомнили как мерзость, гибридный спрут превративший жизнь тех кто их выбирал в ад.
Он мог бы остаться легендарным шоуменом с мировым именем, создателем огромной успешной медиа империи, артистом приносившим радость миллионам купаясь в лучах славы. Но он принял решение изменить страну, пришёл работать и служить людям, добровольно оставил весь свой комфорт и стал объектом насмешек, клеветы, фейков, ненависти людей с низким интеллектом и уровнем ответственности. Позже в учебниках его назовут великим реформатором, человеком сделавшим из разваленной, серой коррупционной зоны, сильную, красивую, развивающуюся европейскую страну.
Каждый делает свой выбор сам. И каждый даёт то что имеет. Деньги и власть не меняют людей, они лишь показывают кто есть кто внутри. Очень редкие люди в Украине сумели сохранить правильную мотивацию и принципы. Многие, очень многие сломались, продались, обесценились, потеряли в серебре её одну, заветную, совесть.. Чистых и светлых мало, но для локомотива выздоравления достаточно. Это непростое время, время светлых, будет нелегко, но оно того стоит.
Евгений Середа
Я ж, натомість, наведу інші приклади. А саме:
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Зеля идет по стопам Яныка. Немного хронологии тех лет.
В июле 2010, уже после прихода к власти Януковича-Азарова, Харьковских соглашений и т.д., МВФ одобряет Украине новый стенд-бай: $15 млрд на 2,5 года. В 2010 проходит два транша, т.е. программа работает. Но в 2011 неожиданно сотрудничество с Яныком прекращается насовсем. Почему?
Во 2-й половине 2010 начались репрессии против "папередников": Данилишин (бывший министр экономики, в розыске с августа 2010), Луценко (бывший министр МВД, возбуждение уголовного дела - ноябрь 2010) Тимошенко (бывший премьер арестована в августе 2011) и т.д. Помню, это вызвало неудовольствие мировых лидеров, особенно Меркель.
Именно этим "выборочным правосудием" Янукович достал "мировых лидеров" и его решили слить экономическими методами (через прекращение кредитования). А теперь наша новая власть типа, будет пытаться повторить эту стратегию, но уже не селективно, а по сталински? Ну-ну.
Послы G7 уже высказались негативно по-поводу новой люстрации. Мне кажется, Зеленский своей идеей тотальных репрессий против "папередников" испортил всё хорошее впечатление, которое сложилось (если сложилось) у партнеров по результатам его международных визитов.
Вот вам и ответ, почему Порошенко ни разу не заикнулся про "папередников" и почему он их не посадил. В цивилизованном мире не принято решать проблемы по указке. Все должно проходить в соответствии с Законом и как показала практика это долго и нудно. А если требуется реформа судебной системы, тогда эти процессы растягиваются до бесконечности.
Но для Зеленского Законы не писаны. И судя по радостному повизгиванию лoхтората после каждой рaспальцовки Зепахана, "волелюбний вкpаїнський наpід" на самом деле хотел не свободы, а диктатора а-ля Лyка, который сделает плохо чинушам, а им хорошо. Ребят, это так не работает. Диктaтор только себе делает хорошо. И только себе. Это аксиома.
Свобода - это когда ты можешь пойти к голове сeльрады и потребовать у него дорогу, а не ждать пpямой линии с Бoжеством в надежде, что Оно услышит твою просьбу и красиво накoстыляет тому голове. А для этого нужно распределение полномочий и обязанностей, сдержки и пpотивовесы, что при диктaтуре и властной вертикали невозможно. Нет в мире ни одной высокотехнологичной диктатуры с хорошим уровнем жизни.
Но вы ешьте, ешьте! Не доходит через голову, дойдет через жопу. Скоро....очень скоро....
Иван Лютый, https://spektrnews.in.ua/news/ne-dohodit-cherez-golovu-doydet-cherez---ivan-lyutyy/82585
То, что у мертвечука раньше был какой-то бизнес, -само собой, но он был ничтожен по сравнению с тем, каким стал после того как мертвечук получил поддержку ставшего президентом Порошенка. "Порох" не забыл того, кто дал ему дорогу в политику, в 1998-ом году Порошенко начинал свой путь именно в партии мертвечука СДПУ (о).
Что касается твоего пассажа "Чи ти хочеш, щоб Україна стала неправовою державою", - наоборот, я как раз хочу, чтобы Украина стала правовым государством, а мертвечука можно привлекать за контрабанду. Даже европейские масс-медиа писали о противозаконной деятельности медведчука.
http://www.worldandwe.com/ru/page/niderlandskie_smi_troyanskiy_kon_medvedchuka_v_ukraine.html?utm_source=politobzor.net
В частности, голландские медиа отмечали: "Средства, используемые от контрабанды нефтепродуктов и сжижженого газа на Украину, а также часть прибыли от деятельности «Glusco» и ряда других компаний - подставных и легальных, используется Виктором Медведчуком для финансирования на Украине политических и радикальных движений, отдельных политических деятелей, в том числе таких, как Вадим Рабинович, а также проведения информационных кампаний и формирования общественного мнения через свои медиактивы, в интересах Кремля и его политики на украинском направлении."
Чи тоді їх Ведмедчук не турбував, бо був повноважним петріотичним представником України у переговорах з терористами?
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