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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1934) Киев (17686) Медведчук (925) СБУ (13598) Богачук Олег (866)

 В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле центрального офиса СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". Активисты требовали от спецслужбы обратить внимание на антиукраинскую деятельность кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Первоначально акция планировалась возле офиса 112 канала, однако после ночного обстрела телеканала, организаторы решили перенести митинг под здание СБУ на улице Владимирской.

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 01
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 02
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 04
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 05
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 06
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 07

Читайте: "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 08

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 09
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 10
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 11
В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 12

Также читайте: Нацсовет по телевидению не смог доказать связь Медведчука с телеканалами "112", NewsOne и ZIK

В Киеве возле здания СБУ прошла акция Когда сядет Медведчук? 13

Источник: https://censor.net.ua/n3137368
 
 
 Топ комментарии
 
Петя не посадил Медведчука, а ЗЕклован уж точно посадит...депутатом в Раду
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В Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
сядет тогда ,когда погонят всю зелёную шоблу
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😁 Медведчук, прекрати вести антицкраинскую деятельность и веди проукраинскую
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Он и ведёт ! У него свои понятия о патриотизме. Как у людоеда свои понятия о здоровой и вкусной еде.
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Знаете, у нас тут в Германии много украинцев и некоторые периодически ходят протестовать под российское посольство
Типа «путен прекрати»

Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду.

Что касается Медведчука, то имхо он давно завербоованный вначале КГБ, потом ФСБ
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Это их агент влияния .Он НЕ один, их тут хватает. Если государство хочет выжить то таких агентов либо садят , либо выдворяют из страны .Если это по каким то причинам НЕ делается то страна обречена на самоуничтожение и поглощение .Увы , но это факт
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Это уже не агент влияния, это уже целый агентище
Украина, конечно, выстоит, но Оппоблок + Медвечук вторая по рейтингам партия. 12-14%. И о ее кандидатах тут пишут чуть больше, чем ничего.
Это жестяная жесть. Ни про схемы, ни о незаконном обогащении, ни о прошлом.
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да, их даже бесит сравнение Мертвечука с Бишопом из "Чужого".
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Не выстоит.
Идет давление со всех сторон.
И изнутри уже пошел надлом.
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Да знаем мы ваши пророссийские мантры про 404. С 2014 года рассказываете как Украина не выстоит
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Медведчука присоветовала назначить ваша фрау при том что у него были заложники,а пророссийские мантры наши.
Тут впору ставить вопрос о соучастии вашей фрау в этом криминальном деле,а вы все стрелки переводите.
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Ну мало ли кто шо советовал

Вы теперь оправдываете Порошенко что тот не выступает против Медведчука?
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Надломом ты называешь проигрыш барыги ? Так они с мертвятчуком обое рябое
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А ты рядовой зеленобот?
И когда Зе посадит вашего Медведчука и закроет 112 канал?
Сразу после того как пойдет с ним в коалицию?
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Я не сторонник Вовы .Я уже устал это повторять тут. Он новичок в политике и НЕ готов был к должности Президента .От слова СОВСЕМ .НО на фоне барыги и Вова таки Президент !
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Не лазил бы ты кацап по помойкам, заразы какой подцепишь.
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Зачем так сложно? Просто намажь лоб зеленкой.
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Знаете, у нас тут в Германии много украинцев и некоторые периодически ходят протестовать под российское посольствоТипа «путен прекрати»Всегда вспоминаю про людоеда, и понимаю, что в этих акциях я участвовать точно не буду./пять лет сутками долбить в украинском сайте рашу тудэй и ни разу не назвать путинскую шлюху Меркель путинской шлюхой, а украинофобов правительства ФРГ -украинофобами.За это могут из ФРГ выгнать нахрен.ФРГ не Украина.Какие уж тут акции.
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Шож ваш Петрик формат с ОДНИМИ украинофобами создал .Где ж в том формате украинофилы ? США , Великобритания , Канада , Литва , Швеция , Польша? х.йло бы не согласилось на их присутствие ? Так нахрена тогда такой формат что подводит под капитуляцию ? Ну ещё сев.корею или савецкую Белоруссию туда включили
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Иван Петрович Сидоров с украинскими флажками не воюет. Он воюет с путинскими пропагандонами под забугорными флажками.
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Может это такой же бот под прокси как и лалала.
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Я гражданин Украины .Живу в Украине .А ты чтец ? Кстати я ни с кем не воюю , я доказываю свою точку зрения. Воюют наши солдаты на войне Иван Петрович
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Лучше бы кто то один из этих протестующих написал заявление(одно) в СБУ о совершении Медведчуком преступления.Было бы больше пользы.
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Пользы никакой. Проверено. Писалось уже много чего... До одного места.
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Значит нет состава преступления.И нечего факела жечь.
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Хто ж его посадит? Он же памятник Мудведчук.
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Зелень ти ж вимагав від Порошенка посадити Кума. Чому ж свою вимогу тепер не виконуєш?
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А зебилы же не требуют. Уже не помнят. Помнят только претензии к Пете. За деньги москвы.
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А кто дал подняться куму пуйла? Порошенко дал ему створить такой бизнес, какой у него сейчас есть.
Вспомните, какой ничтожный был Мертвечук до 2014-го года., нелепые проекты эти его, - "не так", "украинский выбор", - он был жалок и смешон и не имел серьёзного бизнеса.
Что сделал Порошенко, - он помог ему создать огромную бизнес-империю и началось это с 2014-15 гг.
Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/02/3/7097702/

Автогаз национального позора. Схема Медведчука-Порошенко
https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/59a5d392d32fa/page_2/


На чем зарабатывает Медведчук: "золотая" труба в Новоград-Волынском
https://ru.espreso.tv/article/2018/11/07/na_chem_zarabatyvaet_medvedchuk_quotzolotayaquot_truba_v_novograd_volynskom

"ГРОШІ" ИЗУЧИЛИ ТОПЛИВНУЮ ИМПЕРИЮ МЕДВЕДЧУКА, ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ НА ТОПЛИВЕ ИЗ РФ
https://ru.tsn.ua/politika/groshi-izuchili-toplivnuyu-imperiyu-medvedchuka-zarabatyvayuschaya-ogromnye-dengi-v-ukraine-na-toplive-iz-rf-1221225.html

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зебіл, блін, хватить брехати, і пересирати шарієвські/дубінські/серлєщевські вигадки! Бізнес в мертвечука був завжди! Ще часів Кучми! Те, що він розширявся - а які були юридичні підстави йому це заборонити? Чи ти хочеш, щоб Україна стала неправовою державою, по априкладу параші чи бацькової вотчини?
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Евгений Середа: Каждый делает свой выбор сам
И каждый даёт то что имеет. Деньги и власть не меняют людей, они лишь показывают кто есть кто внутри
Он мог бы остаться легендарным боксером, запомниться сильным и великим непобедимым чемпионом. Но он останется в истории как тупой, вороватый коррупционер, крышующий мафию и превративший столицу в депрессивный сарай для хранения навоза, с уставшими и недоделанными мостами.
Он мог бы стать исторической личностью, президентом пришедшим в результате революции достоинства, сделавшим Украину сильной и комфортной. Но он запомнится как кровожадный пророссийский маньяк, мегажадный вор, оплот коррупции и бандитизма, создатель самого кровавого режима со времен средневековья унесший жизни десятков тысяч человек, и сделавший беженцами больше десяти миллионов. Ставший клоуном и позором, и закончившим жизнь в тюрьме.
Он мог бы остаться легендарным музыкантом чьи песни вдохновляли миллионы людей и прославляли Украину, войти в Зал Славы как мировые звезды музыканты.. Но он решил похоронить свою ценность, стать глупой пластилиновой игрушкой в руках бандитов коллаборантов. Его вклад был бесценный, но он оценил себя в 75 миллионов долларов уйдя в позорное забытье. Теперь его Голос позорит и унижает Украину.
Они могли бы быть золотым депутатским созывом, реформаторами и строителями сильной Украины. Но они пять лет грабили сирот и стариков, довели до самоубийства тысячи людей, нивелировали все институты власти превратив высший законодательный орган в рассадник коррупции и саботажа. Их запомнили как мерзость, гибридный спрут превративший жизнь тех кто их выбирал в ад.
Он мог бы остаться легендарным шоуменом с мировым именем, создателем огромной успешной медиа империи, артистом приносившим радость миллионам купаясь в лучах славы. Но он принял решение изменить страну, пришёл работать и служить людям, добровольно оставил весь свой комфорт и стал объектом насмешек, клеветы, фейков, ненависти людей с низким интеллектом и уровнем ответственности. Позже в учебниках его назовут великим реформатором, человеком сделавшим из разваленной, серой коррупционной зоны, сильную, красивую, развивающуюся европейскую страну.
Каждый делает свой выбор сам. И каждый даёт то что имеет. Деньги и власть не меняют людей, они лишь показывают кто есть кто внутри. Очень редкие люди в Украине сумели сохранить правильную мотивацию и принципы. Многие, очень многие сломались, продались, обесценились, потеряли в серебре её одну, заветную, совесть.. Чистых и светлых мало, но для локомотива выздоравления достаточно. Это непростое время, время светлых, будет нелегко, но оно того стоит.
Евгений Середа
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Господи, які ж ви зебіли, долдони... Ви вже так продубінськились, прошарієвились, що й на Future Indefinite та Future Simple позарились...
Я ж, натомість, наведу інші приклади. А саме:
------

Зеля идет по стопам Яныка. Немного хронологии тех лет.
В июле 2010, уже после прихода к власти Януковича-Азарова, Харьковских соглашений и т.д., МВФ одобряет Украине новый стенд-бай: $15 млрд на 2,5 года. В 2010 проходит два транша, т.е. программа работает. Но в 2011 неожиданно сотрудничество с Яныком прекращается насовсем. Почему?
Во 2-й половине 2010 начались репрессии против "папередников": Данилишин (бывший министр экономики, в розыске с августа 2010), Луценко (бывший министр МВД, возбуждение уголовного дела - ноябрь 2010) Тимошенко (бывший премьер арестована в августе 2011) и т.д. Помню, это вызвало неудовольствие мировых лидеров, особенно Меркель.

Именно этим "выборочным правосудием" Янукович достал "мировых лидеров" и его решили слить экономическими методами (через прекращение кредитования). А теперь наша новая власть типа, будет пытаться повторить эту стратегию, но уже не селективно, а по сталински? Ну-ну.
Послы G7 уже высказались негативно по-поводу новой люстрации. Мне кажется, Зеленский своей идеей тотальных репрессий против "папередников" испортил всё хорошее впечатление, которое сложилось (если сложилось) у партнеров по результатам его международных визитов.
Вот вам и ответ, почему Порошенко ни разу не заикнулся про "папередников" и почему он их не посадил. В цивилизованном мире не принято решать проблемы по указке. Все должно проходить в соответствии с Законом и как показала практика это долго и нудно. А если требуется реформа судебной системы, тогда эти процессы растягиваются до бесконечности.
Но для Зеленского Законы не писаны. И судя по радостному повизгиванию лoхтората после каждой рaспальцовки Зепахана, "волелюбний вкpаїнський наpід" на самом деле хотел не свободы, а диктатора а-ля Лyка, который сделает плохо чинушам, а им хорошо. Ребят, это так не работает. Диктaтор только себе делает хорошо. И только себе. Это аксиома.
Свобода - это когда ты можешь пойти к голове сeльрады и потребовать у него дорогу, а не ждать пpямой линии с Бoжеством в надежде, что Оно услышит твою просьбу и красиво накoстыляет тому голове. А для этого нужно распределение полномочий и обязанностей, сдержки и пpотивовесы, что при диктaтуре и властной вертикали невозможно. Нет в мире ни одной высокотехнологичной диктатуры с хорошим уровнем жизни.
Но вы ешьте, ешьте! Не доходит через голову, дойдет через жопу. Скоро....очень скоро....
Иван Лютый﻿, https://spektrnews.in.ua/news/ne-dohodit-cherez-golovu-doydet-cherez---ivan-lyutyy/82585
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"незебил", - мною были приведены конкретные факты того, как Порошенко помогал мертвечуку создать ту бизнес-империю, которая у него есть сейчас и которой не было до 2014-15 гг.
То, что у мертвечука раньше был какой-то бизнес, -само собой, но он был ничтожен по сравнению с тем, каким стал после того как мертвечук получил поддержку ставшего президентом Порошенка. "Порох" не забыл того, кто дал ему дорогу в политику, в 1998-ом году Порошенко начинал свой путь именно в партии мертвечука СДПУ (о).
Что касается твоего пассажа "Чи ти хочеш, щоб Україна стала неправовою державою", - наоборот, я как раз хочу, чтобы Украина стала правовым государством, а мертвечука можно привлекать за контрабанду. Даже европейские масс-медиа писали о противозаконной деятельности медведчука.
http://www.worldandwe.com/ru/page/niderlandskie_smi_troyanskiy_kon_medvedchuka_v_ukraine.html?utm_source=politobzor.net

В частности, голландские медиа отмечали: "Средства, используемые от контрабанды нефтепродуктов и сжижженого газа на Украину, а также часть прибыли от деятельности «Glusco» и ряда других компаний - подставных и легальных, используется Виктором Медведчуком для финансирования на Украине политических и радикальных движений, отдельных политических деятелей, в том числе таких, как Вадим Рабинович, а также проведения информационных кампаний и формирования общественного мнения через свои медиактивы, в интересах Кремля и его политики на украинском направлении."
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Ты еще забыл, что Порох жене Медведчука нефтяные месторождения в Тюмени подарил.
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Я бы его декапитировал.А на худой конец...кастрировал...
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Медведчук сяде в крісло спікера парламенту.а після усунення Вови(ну ,мало що може статися)-одноосібним керівником країни.
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Спикером вопрос, а вице-спикером вполне, вчера наткнулась в сети, что спикером может быть разумков
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Безплатний піар аналів мертвечука. Скільки їм заплатили за цей піар?
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чого їм там бути, коли Білецький сам ходить канали Мертвечука, бо на інші йогоне пускають. сам сказав.
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И нафига его садить? Убить гораздо дешевле.
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Мы же стремимся быть цивилизованным государством. Преступник должен сидеть в тюрьме , а не в Раде .Или быть выменян на патриотов в тюрьмах раши
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Как ты считаешь, США цивилизованное государство ли нет?
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А де були всі ці акціонери рік-два-три, п'ять років тому?
Чи тоді їх Ведмедчук не турбував, бо був повноважним петріотичним представником України у переговорах з терористами?

У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 9963
У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 7723
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Что то слабовато. Видать уже украинцы устали и решили лечь под Рашку раздвинув ноги. Ведь ето единственный шанс не пустить Мертвечука во власть. Еще 5 лет войны, унижений и возвращения росийских банд в Киев. Потом его уже не выгонишь без крови. А кровь как всегда прольется народная.
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Как не посмотришь - всё митинги, протесты, когда же вы работаете... хотя зачем вам работать; ваши протесты хорошо оплачиваются дядюшкой из-за океана.
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кацап, пшел на ....., здесь бояры не наливают.
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Петя не посадил (он был его нештатным советником и помощником), он никого не посадил... Петя бизнесмен, он решал и использовал как националистов так и Медведчуков... а теперь использует их против Зе... А Зе корчит из себя злого клоуна... и тупит дальше...
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НІКАГДА!!! Хтож його посадить - він же пам"ятник...
У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 4251
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Коли мервечуковська відьма витанцьовувала на 🖕🏻+🖕🏻, треба було її заарештувати та посадити. Через день війна би закінчилась, а мертвечук про Україну забув би назавжди.
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У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?" - Цензор.НЕТ 6571https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffortpost.lviv.ua%2Fnovyny%2F20756-istota-iz-chastkoiu-bozhoi-vsemohutnosti-u-lvivskomu-sudi-vyvisyly-oryhinalnu-molytvu-suddiv%3Ffbclid%3DIwAR3PMwb6bUgmExMP2XU4JEn8YjRqb73Pv8kW8pHT-1ch82h5Wfn_hU_iDS4%23.XPlEqRFNuXM.facebook&h=AT0qreo_37RsPml74_E0FfvDvekr0Ysj9kVeQOVP8wM4Z3Tw8SHchG25ZvROwbCLG-lLdxMPfkh344FhfyXT6AEDZROKWp3g621sKOO91TpCp18suYcW6ga8v6mudqCe6dKy0vVva3vVswb-3Vpoy_U
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киеве возле здания СБУ прошла акция "Когда сядет Медведчук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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