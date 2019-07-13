 Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы образец несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.

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Президент заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова домой.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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