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 Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова с днем рождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы образец несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.

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Президент заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова домой.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения 01

Также читайте: В субботу по всему миру пройдут акции по случаю дня рождения Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3137366
 
   
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Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения
уважаемый зепрэзэдэнт - не нужно ничего дарить,вы,просто не потеряйте,то что уже есть у государства
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Нет уже, статус самой нищей державы в Европе, насквозь проворовавшееся Правительство, провальные реформы и имидж бывшего Президента ниже плинтуса известного под кличкой "трус и жадина". Вас всех наёух нужно, чтобы даже следа от бывшего ворья не осталось.
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Нищеброд беднее молдавских цыган, и это официальный статус украинца как результата реформ барыги. И эта нищебродская шайка все пытается на россию собственную просранную каденцию свалить. ага.
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А в якому році Україна була найбагатшою країною Європи?
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три телеканала Украина потеряла при Порошенко,не было времени Сенцова освобождать,все договорянки Порошенко с Медвдчуков водил
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Ще би показав людей зі своєї команди здатних битися за волю та свободу в'язнів кремля.
Бо на квартал та людей коломойського сподівань малувато.
Та і не робите ви нічого.
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Чому ж не робить?- Порозпихував усіх партнерів по бізнесу на тепленькі місця, підтерся Конституцією, постягував в Україну втіклих було ригів... Закиди про референдуми та російську мову, заборона стріляти для ВСУ.... Ні, робить він багато.
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Смотри на пэтиных, они же вытащили его, а при Зе он опять попал
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Чому ж?- Зеленський може зробити собі харакірі. Це буде чудовим подарунком для всіх патріотів України.
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Немає сумніву що цих бранців Зеленський теж "зторгує" з Путлером та Медведчуком ,як вже намагався зробити з нашими моряками! Він "лялька" Коломойського,Богдана й Портнова а то "орки" запрограмовані нищити все що стосується України !
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Не от большго ума поперся к диким касабм в захваченный Крым, доказывать, что они не правы.
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Он патриот Украины, а ты... ну сам знаешь Не тебе про Сенцова кукарекать
Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения - Цензор.НЕТ 9542
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Взять на себя обязательство, это уже поступок! Посмотрим, это реальный лозунг или - я вам ничего не обещал. Посмотрим
Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения - Цензор.НЕТ 5854
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порохоботы за войну,Зеленский им очень мешает,им нужна кровь
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Ну-ну гавкай еще, тупорылый. При чем Зеленский и война. Только дауны не понимают, что мир в Украине зависит от *****
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После того как вместо протухшей коррупционной нынешней Рады будет выбрана новая и будет назначен нормальный генеральный прокурор (лучше всего Сакварелидзе, - так хотят очень многие люди и это будет лучший выбор для Украины) - арестовать Медведчука и обменять его на всех политзаключённых и всех удерживаемых Мордором.
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ви реально вірите, що Зеля здатний арештувати медведчука ????
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Уберите с новостей эту дегенератную зелёную мразь . Это опудало, а не президент.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения
 
 
 
 
 
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