 Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы образец несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных", - написал Зеленский.
Президент заявил, что верит в скорое возвращение Сенцова домой.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
уважаемый зепрэзэдэнт - не нужно ничего дарить,вы,просто не потеряйте,то что уже есть у государства
Бо на квартал та людей коломойського сподівань малувато.
Та і не робите ви нічого.
щоб і собі, і жоні, і дітям.