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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2137) Крым (21616) представительство (45) Кориневич Антон (2)

 Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

13 июля во время рабочей поездки на Херсонщину, на КПВВ "Чонгар", Владимир Зеленский представил нового Представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента в АР Крым.

Зеленский на КПВВ Чонгар представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича 01

"Мы будем максимально делать все, чтобы крымский вопрос не сходило с повестки дня, и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом является люди и защита их прав", - отметил новоназначенный представитель президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Кориневича постпредом президента в Крыму

Кориневич также сообщил, что Представительство будет работать над стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, нарабатывать законодательные изменения с целью обеспечения защиты прав крымчан и для отмены тех дискриминационных моментов, которые сейчас существуют в нашем законодательстве, а также будет работать в контексте защиты прав коренного народа Крыма - крымских татар.

Читайте также: Страна-оккупант должна сама решать вопрос воды для Крыма, - постпред президента Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3137361
 
 
 Топ комментарии
 
А Пэтя когда выезжал за пределы Киева всегда одевал камуфляж. Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича - Цензор.НЕТ 1799
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Чого вересканиш, якби не мусульмани то росії б не було, Москва завжди ховалась від руських полків за спиною орди.
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Не дає сьогодні блазень приводу шанувальникам для гордості...
Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича - Цензор.НЕТ 2402
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Представник Президента в Криму має бути кримський татарин, щоб дати сигнал татарам що Крим або його частина буде нарешті кримською національною автономією де буде кримсько-татарська мова як обов'язкова для всіх чиновників, суддів, прокурорів, поліціянтів та працівників сфери послуг! Ми маємо нарешті сказати відкрито, що кримські татари мають право на національну автономію в складі України! Цим ми підштовхнемо і казанських татар до реального відділення від росії і також будемо надавати їм допомогу у виході зі складу росії.
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Кримські татари і казанські татари це історичні вороги, не пиши маячню, почитай історію.
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Мрій! І зелений прапор ісламу над Києвом! А ***вам!!! Два рази!
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Чого вересканиш, якби не мусульмани то росії б не було, Москва завжди ховалась від руських полків за спиною орди.
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Да как жеж мы без Пятралексееча дорогого теперь будем: никаких теперь потужных реформ
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Зелемойский в Канаде: "30 месяцев идут успешные реформы"... :D
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Хорошее назначение. А вот Гусева бы проверить, инфа о нем не очень присутствует.
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А Пэтя когда выезжал за пределы Киева всегда одевал камуфляж.
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Зеля,таке враження що ти президент Криму та Лугандону))Привіт тобі від "переселенців",дулю тобі з кримом а не голоси на ціх виборах))
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Я буду за Юлю,у неї хоть яйця є,і нема "Богдана"))
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Ну і добре, за кого небудь але не СН, я певне за Голос, а по мажоритарці за націоналіста, має трохи шансів бо СН геть бовдурів висунув.
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Якби у націоналістів був хоть маленький шанс яб за них проголосував,а на вітер голос свій кидати не буду.Через п"ять років СН будуть матюкати як зараз БПП-ПЄС))
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Націоналістам треба іншу партію заснувати, бо Свобода, її керівництво не визиває довіри.
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Так,Тягнибок мертвий півень,як Порошенко.
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Мдаа. Молодой, но фигура выдает корни козака Кориневича. Помнится был такой кошовий отаман...
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Чонгар не мешало бы закрыть до полного освобождения Крыма от оккупации. Некуй шастать.
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зеленский то зеленский се, зеленский ноги помыл - пашла муйня...
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Так надо же соответствовать пропаганде Лахты, на которой развели лохторат:
1. Порошенко не отстоял Украину, а со старыми кадрами работал.
2. Порошенко ухудшил жизнь украинцев, а ***** своей агрессией хотел её улучшить.
3. Реформ нет, т.к. не видно результатов, как от волшебной палочки и, при этом, результаты должны были быть, когда экономику необходимо было восстанавливать после агрессии.
4. Про офшоры, бизнес в паРаше, кумовство, торговлю на крови, бизнес-партнёров - сейчас не комильфо говорить, т.к. это на несколько порядков было меньше при Порошенко...
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ленточка какая есть?
дайте уже придурку перегрысть.... - а шо б как петя.
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Эх, работа мечты! Ничего делать не надо, только клять агрессора, и за это платят, уверен, не меньше 100 тыс гривен!
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рас и навсегда - Америка идиотам не помогает.
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он выиграет - у него конкурентов нет.....
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Да просрали крым путинскиие марионетки..
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Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите
https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424
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Только что С. Халеп в финале Уимблдона 2019, разнесла в пух и прах С. Уильямс : 6:2 , 6:2 !
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 4 ч.4 часа назад

Помните,как в "Человек с бульвара Капуцинов"персонаж миронова приобщал быдло к прекрасному,вечному и они практически стали людьми.Перестали бухать,драться,сквернословить и хамить.А потом им привезли быдлокомедию и они за два дня опять стали скотом?Я думаю, им Сватов привезли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО
 
 
 
 
 
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