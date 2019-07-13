 Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента в АР Крым.
"Мы будем максимально делать все, чтобы крымский вопрос не сходило с повестки дня, и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом является люди и защита их прав", - отметил новоназначенный представитель президента.
Кориневич также сообщил, что Представительство будет работать над стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, нарабатывать законодательные изменения с целью обеспечения защиты прав крымчан и для отмены тех дискриминационных моментов, которые сейчас существуют в нашем законодательстве, а также будет работать в контексте защиты прав коренного народа Крыма - крымских татар.
https://flot2017.com/post/postpredom-prezidenta-ukrainy-v-ar-krym-naznachen-yurist-mezhdunarodnik-anton-korinevich.html
1. Порошенко не отстоял Украину, а со старыми кадрами работал.
2. Порошенко ухудшил жизнь украинцев, а ***** своей агрессией хотел её улучшить.
3. Реформ нет, т.к. не видно результатов, как от волшебной палочки и, при этом, результаты должны были быть, когда экономику необходимо было восстанавливать после агрессии.
4. Про офшоры, бизнес в паРаше, кумовство, торговлю на крови, бизнес-партнёров - сейчас не комильфо говорить, т.к. это на несколько порядков было меньше при Порошенко...
дайте уже придурку перегрысть.... - а шо б как петя.
https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424
Помните,как в "Человек с бульвара Капуцинов"персонаж миронова приобщал быдло к прекрасному,вечному и они практически стали людьми.Перестали бухать,драться,сквернословить и хамить.А потом им привезли быдлокомедию и они за два дня опять стали скотом?Я думаю, им Сватов привезли.