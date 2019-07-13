 Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства президента в АР Крым.

"Мы будем максимально делать все, чтобы крымский вопрос не сходило с повестки дня, и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом является люди и защита их прав", - отметил новоназначенный представитель президента.

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Кориневич также сообщил, что Представительство будет работать над стратегией деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, нарабатывать законодательные изменения с целью обеспечения защиты прав крымчан и для отмены тех дискриминационных моментов, которые сейчас существуют в нашем законодательстве, а также будет работать в контексте защиты прав коренного народа Крыма - крымских татар.

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