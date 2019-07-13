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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) ОГА (1473) Херсонщина (794) Гусев Юрий (1)

 Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписав соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Гусев отметил, что Херсонщина – это его родной регион, и с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

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"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", - сказал Гусев.

Напоминаем, ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Также читайте: Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс

Источник: https://censor.net.ua/n3137360
 
 
 Топ комментарии
 
Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Це ж для чого цікаво ? Так Зеля кордон з росією будує ?
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Буде рух посилювати і пожвавлювати ? Торгівлю з окупантом на нашій анексованій землі проводитиме ? Може і воду туди дасть і туристів ?
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Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6368 Ваші, це чиї? Турчинов просрав Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 2550 Кацапи, ви завжди брешете Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 8283
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Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Це ж для чого цікаво ? Так Зеля кордон з росією будує ?
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Буде рух посилювати і пожвавлювати ? Торгівлю з окупантом на нашій анексованій землі проводитиме ? Може і воду туди дасть і туристів ?
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Там наши люди и они должны комфортно общаться со своими родными и близкими в Украине. И воду в Крым дать побыстрее. Иначе любовь угаснет навсегда и уж тогда Крым даже во сне не вернуть. Путь длинный и мучительный и с имиджевыми потерями неизбежно (хотя какой там имидж после того как Турчинов со товарищи просрали Крым без единого выстрела?!)
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Ваші, це чиї? Турчинов просрав Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 2550 Кацапи, ви завжди брешете Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 8283
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Я знаю что наши украинцы а ваш хасид турчин-коган зачищал пространство для проекта "новый Иерусалим" потому и не стреляли по своим
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Проект переселення євреїв до Криму це сталінська фішка.
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Лахта из под плинтуса выползла. В спам уродов.
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Саакашвілі перший в Україні провів набір Голів РДА через конкурс і це була найкраща команда керівників районів у всій Україні! Тому набирати людей через конкурс - це правильно! Саакашвілі з більш ніж 3000 кандидатів відібрав 25 Голів РДА які боролись з мафією та злочинністю на місцях і викрили десятки кримінальних схем місцевої мафії! Херсонська область одна з найпроблемніших в Україні - браконьєри на Дніпрі, бандити в районах, кримінал, проросійські бандити в самому Херсоні, близькість російських окупантів в Криму! У губернатора мають бути залізні яйця та розумна голова і головне це придушити проросійську мафію в регіоні - ментівську, прокурорську, суддівську, чиновницьку мафію та власне кримінальні проросійські ОПГ які крутять свій кримінальний бізнес через Херсонську область! Катерину Гандзюк вбили саме мафіозі і саме в Херсонській області, буде сумно якщо до Катерини додасться ще й молодий губернатор!
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це чел хорошковського, відомий всім херсонцям корупціонер.
вони вже і протестували щоби рига не призначали, але де там..
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Погано протестували! Одесити протестували проти Андрійчикова і його не призначили, треба було протестувати більш активно! А якщо немає гучних протестів, то виходить що всі ці слова про Хорошковського це неправда.
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Без єдиного пострілу? Перша смерть під час анексії Криму: прапорщик Сергій Кокурін загинув у бою з російськими військовими ....
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Ну пусть будет с одним выстрелом но не по приказу и.о. президента Турчина
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А як можна було давати наказ, от ти би стріляв в москалів?
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шо там стоит гуглить, кто это? или пороховата сразу расскажет, что он ватник и сепар.
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Так ви ж, убогі, обіцяви контролювати свого презЕ? Брехали, як і він?
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він такий-же мій, як і ваш. і поки в мене немає приводу його не підтримувати)).
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Чайка Київ
Так ви ж, убогі, обіцяви контролювати свого презЕ? Брехали, як і він?
Для наочності...

Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 4485



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ЗЕ не ИХ президент. Их президент в кремле. Просто ЗЕ пока устраивает *****: безграмотный, бесхребетный, слабый, никчемный. Поэтому лахтинцам дана команда топить за него. Надеются что в Верховную Раду "слуга урода" (урод в кремле) протащит антиукраинскую сволоту.
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Ні. Навіть має від Порошенка іменну зброю.
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2014-2016 - працював в Міністерстві оборони України: був заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України[6], один із ініціаторів «волонтерського десанту»
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Александр Юр
2014-2016 - працював в Міністерстві оборони України: був заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України[6], один із ініціаторів «волонтерського десанту»
Теж потім піде під нову "люстрацію"? Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 5648
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Как там погода в Салтово Волгоградской области ? И IP адреса у вас украинские уже есть ? Почти не спалился. Иди в спам, кацапура.
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Шановні жителі Херсонщини, що це за Гусь? Бо Цензор якось у новині обійшов це цікаве питання.
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И при овоще сидел ж@пой в теплом кресле и при порохе мутил с топливом в минобороны завышая цены на закупках. Короче очередное "новаелитцо" из "эры благополучия".
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Как сообщал проект "Буквы" 10 июня 2019 года, Гусева связывают с бывшим вице-премьером Украины Валерием Хорошковским, от партии которого "Команда озимого поколения" он баллотировался в Раду в 2002 году, а также с экс-главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, в ведомстве которого в 2011-2014 годах он работал.
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Да, мне кажется мутновато, особенно с его декларациями. Не может быть, чтобы этого не заметили при проверке.
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Якщо так, то декларація напевне була останнім аргументом "за". Констатую - Зєлєнскій мене не "розчаровує". Чесний президент Голобородько так і залишається лише у серіалі.
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Клас! Скоро зелефанам в Крим можна буде їздити з комфортом.
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кацахол
Клас! Скоро зелефанам в Крим можна буде їздити з комфортом.
Тим, хто з них скучив за "русским миром"

Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 5828

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За рік-два Зеленський у нас ще й не таке побудує.
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Big Bang
широкий такой ...
Це фішка "нових" облич у владі...

Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 5395

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стефан?
то мой любимчик - сразу же видно - недоел пацан в детстве...
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Морды у всех его "выдвиженцев" кирпича просят.
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"Можно поаплодировать", - сказал Зеленский
Источник: https://censor.net.ua/n3137360

Аплодируют популистам..
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ВКЛ_это_мы_01
"Можно поаплодировать", - сказал Зеленский
Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 6566

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дякую - сказал пацан..
а на другу спробу - сказав дуже дякую...
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нада пацана выдвигаать - с такой мордой он всех переедет...
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Соевые сопли по порохнявому гордееву умиляют😀
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА
 
 
 
 
 
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