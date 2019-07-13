 Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписав соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.
Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
В свою очередь Гусев отметил, что Херсонщина – это его родной регион, и с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.
"Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА", - сказал Гусев.
Напоминаем, ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".
Це ж для чого цікаво ? Так Зеля кордон з росією будує ?
вони вже і протестували щоби рига не призначали, але де там..
Так ви ж, убогі, обіцяви контролювати свого презЕ? Брехали, як і він?
Для наочності...
2014-2016 - працював в Міністерстві оборони України: був заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України[6], один із ініціаторів «волонтерського десанту»
Теж потім піде під нову "люстрацію"?
Клас! Скоро зелефанам в Крим можна буде їздити з комфортом.
Тим, хто з них скучив за "русским миром"
широкий такой ...
Це фішка "нових" облич у владі...
то мой любимчик - сразу же видно - недоел пацан в детстве...
Источник: https://censor.net.ua/n3137360
Аплодируют популистам..
"Можно поаплодировать", - сказал Зеленский
а на другу спробу - сказав дуже дякую...
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