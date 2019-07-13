EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  2591  51
Все про:дети (3621) Соколовский (124) тендер (574) Гройсман (4817)

 Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский. ФОТО

До сих пор нет никакой информации об объявленном тендере, конструкции, сроках поставки, технических требованиях и пр. по детским светоотражающим жилеткам, на которые в бюджете страны выделено 226,6 млн грн, и которые премьер Владимир Гройсман пообещал выдавать с 1 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.

Хотел поплакаться в жилетку.

Складывается иногда впечатление, что у многих чиновников основной вопрос, это как поддержать отечественного производителя, ничего у него при этом не покупая... В этот раз речь о четверти миллиарда гривен наших с вами налогов!

Ещё с весны многие спрашивают у меня про детские светоотражающие жилетки, на которые в бюджете страны выделено 226,6 млн грн. Они с 1-го сентября, как заявил на днях премьер Владимир Гройсман, будут выдаваться каждому ученику 1-4 классов. И я теряюсь в догадках, что ответить. Нет ни малейшей информации об объявленном тендере, о конструкции, сроках поставки, технических требованиях и пр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет начал расследование по соблюдению тендерной процедуры при избрании подрядчика на строительство пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Как производителя ткани ( а в том году мы как раз запустили с нуля новое текстильное производство в Чернигове и к июню вышли на 200 тыс.пог. метров в месяц), ниток (проект "ТК-Фурнитуры" в Борисполе - ТМ "Барва"), и владельца трёх швейных фабрик (в Чернигове, Лубнах и Коростене) меня этот заказ, понятное дело, интересесует! И не только меня - в Украине полно швейников, которые готовы на честном тендере побороться за этот заказ. Только с каждым днём надежда на прозрачный конкурс испаряется.

Производители меня поймут и подтвердят, что за оставшееся до 1 сентября полтора месяца нереально:
- объявить тендер ;
- провести его;
- в положенные сроки объявить результаты и заключить договора с победителями (а ведь ещё возможно обжалование в АМКУ проигравшими, а это ещё плюс/минус месяц;
- произвести ткань и комплектующие;
- и только потом наконец-то швейникам отшить более миллиона (!!!) жилеток и доставить заказчику.

А раз отечественный производитель, похоже, в пролёте, остаётся два варианта:
- это все предвыборный пиар (обратите внимание на банер при презентации), а до поставок не дойдёт;
- жилетки давно пошиты где-то в Китае и может быть даже (до конкурса, а чего тянуть?) отгружены и плывут себе в контейнерах - как раз месяц требуется на доставку, а до 1 сентября осталось полтора!

Добавлю ещё, что на фото со страницы премьера видна презентуемая конструкция и она тоже вызывает вопросы, ведь себестоимость изделия в результате увеличивается в разы:
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая сеточка?
- какой смысл светоотражающий ленты в том месте на спине, где она будет закрыта рюкзачком?
- кто и зачем придумал дорогие рисунки на материале с технологией термоперехода вместо обычного принта?

Я за безопасность детей на дорогах. Но против пиара за деньги налогоплательщиков, неконкурентных правил игры и явных схем!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3137359
 
   
 Топ комментарии
 
Тут и то и другое.
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
 показать весь комментарий
 
можно дальше не читать уже после слова " обещанные " . а кем там они обещаны Гройсманом . Зеленским или Тимошенко . не принципиально Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 3459
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну сказал же чувак- СТРАТЕГИЯ!!!! Что тут не ясно??7
 показать весь комментарий
 
 
Ніфіга!!!
Це - іпанута тактика Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 4629
Більш нам знайома, як популізм...
Я взагалі не бачу у нас стратегів, принаймні в політиці...
Сподіваюся, що в армії таких вистачає...
 показать весь комментарий
 
 
Дуже схоже на правду (реальну дійсність)
 показать весь комментарий
 
 
В честной и конкурентной борьбе победит человек Гройсмана!😁
 показать весь комментарий
 
 
У нас не має чесної конкуренції. На усіх тендерах завжди перемагає якесь чмо - родич чиновника, чи сам урод-чиновник, через підставного бомжа... Кланово-чиновницька економіка, млять...
 показать весь комментарий
 
 
І хочеться і колеться...
Розмитнення дороге з Китаю... Плюс дитячий одяг під сертифікацію попадає... А на китайську дешеву краску ніхто сертифіката не дасть. (Похворіють і по відпусткам повтікають)

А в чорно у гройсмана їх імпортувати не вийде... Важілі впливу вже не ті.

Автору не переживайте... Вже через тиждень це замовлення стане не актуальне... А гройсман демь прохрюкає, що все... Нова влада ідіть і питайте у них...
 показать весь комментарий
 
 
А чего, на винницком базаре все так делают.
 показать весь комментарий
 
 
После первых дву хслов "Обящанные Гройсаманом..." можно дальше не читать.
 показать весь комментарий
 
 
можно дальше не читать уже после слова " обещанные " . а кем там они обещаны Гройсманом . Зеленским или Тимошенко . не принципиально
 показать весь комментарий
 
 
Тут и то и другое.
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
 показать весь комментарий
 
 
Чому б йому самому і тим хто разом з ним не проштовхував цей ідіотизм не надягнути ці жилети і не ходити в них - щоб дегенератів було іздаля видно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну чого відразу "або, або". Це і піар-зід, і жилетки пошиті в Китаї. От "Самсунг" левову частку своєї продукції виготовляє в Китаї. А піар-ходами зайнятий зараз весь бомонд управлінський - вибори ж на носі.
 показать весь комментарий
 
 
после всех этих прозрачных тендеров, можно зайти на условную розетку, убедиться, что там дешевле, и купить.
 показать весь комментарий
 
 
самое интресное что такие жилетки не проблема просто купить без тендеров пиара и дерибана
 показать весь комментарий
 
 
вы не можете понять главного Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 8878 2 в 1. И предвыборный пиар и бабло в одном жилете
 показать весь комментарий
 
 
А зачем нашей детворе китайский непотреб. Еще неизвестно из какого дерьма сшиты эти детские жилеты? Сначала надо испытать их на детях самого Гройсмана Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 1310
 показать весь комментарий
 
 
За оцю ганчіру 226 грн Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 8663 ? Та Гросю на шибеницю, злодія! Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 4164
 показать весь комментарий
 
 
А зачем Гросе тендер, он закупит в Китае низкого качества жилетки по допустим 100 грн а тут впарит в школы по 226, больше сотни лямов прибыль на ровном месте.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль Гройсмана,хороший парень да и премьер не самвй плохой.Но прейдется смириться с концом политической деятельности-впереди нашествие ЗЕленых жаб(казнь Египетская)
 показать весь комментарий
 
 
Громя это премьер геноцида украинцев. Вор которых свет не видовал, одним словом жидяра.
 показать весь комментарий
 
 
Твое Х.у.й.ло тоже жид и вор... и что? Ты ведь все равно усердно у него отлэкиваешь.
 показать весь комментарий
 
СНИГУР ДАША ЧЕМПИОНКА УИМБЛДОНА . !!!!!!!!!! БРАВО !!!!!! .. .
 показать весь комментарий
 
 
Как ловко "предприниматель" Соколовский намекнул, что 267 грн. за жилет - это слишком мало. И материал ему дорогой видите ли, и рисунки не подходят... А китайцы взяли и пошили, и не удивлюсь, что еще и бесплатно притаранят заказ в Украину. Хотелось бы надеяться, что это будут реальные жилетки, а "предприниматели, который хотели бы побороться" будут в уголке молча чмокать писю и успокаивать себя фразами "это не мы жадные, это просто так получилось". Не будет никогда толку в этой стране...
 показать весь комментарий
 
з призначенням нових глав обл і райдерж адміністрацій для адміністративно-територіальної реформи настає пауза...а це і пауза для української школи...форми не буде і жилетів не треба і шкільних автобусів тоже(((
 показать весь комментарий
 
нова влада опасається дитячого походу жовтих жилетів на київ - цей новий єрусалим україни-руси
 показать весь комментарий
 
а зачем централизованные закупки этих жилеток?
какого производителя надо поддержать? если никто в украине их не шьет?
может просто дать мамам по 226 гривен и пусть купят, сами любого, того что лучше по их мнению
вы что бронежилеты покупаете?
бредятина... наглая, предвыборная
 показать весь комментарий
 
 
Что значит не шьют, ничего сложного там нет, пошьет любая швейная фабрика но проблема в том что не обьявляют тендер на этот отличный заказ.
 показать весь комментарий
 
 
этим мамам доверили избрать зеленку преЗЕКом. а выбрать жилет для ребенка не доверяют
дайте денег мамам а не любителям тендеров...
и пусть швейная фабрика убеждает мам, а не вшивую комиссию
 показать весь комментарий
 
в женских трусиках тоже ничего сложного нет, но за 70 лет ни одна красная фабрика так и не научилась шить красивые женские трусы
 показать весь комментарий
 
Во, реальная цена этой детской жилетки не более 50 грн, а в бюджете заложили аж по 226, кто-то не слабо наварит.
 показать весь комментарий
 
 
Зараз вата прийде і скаже, що у всьому винен Зелєнский)) А якби був Пьйотр Ліксєіч, то кожному школяру уже б видали по бронежилету і катеру))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский отобрал и катер, и жилет. Отдал Крым ***** и оккупировал Донбасс. А теперь ездит пьяный и мятый по регионам. А люди ему кричат: Ганьба, ганьба
 показать весь комментарий
 
Добавлю ещё, что на фото со страницы премьера видна презентуемая конструкция и она тоже вызывает вопросы, ведь себестоимость изделия в результате увеличивается в разы:
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая Источник: https://censor.net.ua/n3137359\\\\\\\\\\\

Этот чмошник только ноет и йо-кает. А тут обосрался. Где недобуква, нытик?
"дешЁЁЁвая" должно быть, "грамотей" бл.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх