 Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.

Хотел поплакаться в жилетку.

Складывается иногда впечатление, что у многих чиновников основной вопрос, это как поддержать отечественного производителя, ничего у него при этом не покупая... В этот раз речь о четверти миллиарда гривен наших с вами налогов!

Ещё с весны многие спрашивают у меня про детские светоотражающие жилетки, на которые в бюджете страны выделено 226,6 млн грн. Они с 1-го сентября, как заявил на днях премьер Владимир Гройсман, будут выдаваться каждому ученику 1-4 классов. И я теряюсь в догадках, что ответить. Нет ни малейшей информации об объявленном тендере, о конструкции, сроках поставки, технических требованиях и пр.

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Как производителя ткани ( а в том году мы как раз запустили с нуля новое текстильное производство в Чернигове и к июню вышли на 200 тыс.пог. метров в месяц), ниток (проект "ТК-Фурнитуры" в Борисполе - ТМ "Барва"), и владельца трёх швейных фабрик (в Чернигове, Лубнах и Коростене) меня этот заказ, понятное дело, интересесует! И не только меня - в Украине полно швейников, которые готовы на честном тендере побороться за этот заказ. Только с каждым днём надежда на прозрачный конкурс испаряется.

Производители меня поймут и подтвердят, что за оставшееся до 1 сентября полтора месяца нереально:

- объявить тендер ;

- провести его;

- в положенные сроки объявить результаты и заключить договора с победителями (а ведь ещё возможно обжалование в АМКУ проигравшими, а это ещё плюс/минус месяц;

- произвести ткань и комплектующие;

- и только потом наконец-то швейникам отшить более миллиона (!!!) жилеток и доставить заказчику.

А раз отечественный производитель, похоже, в пролёте, остаётся два варианта:

- это все предвыборный пиар (обратите внимание на банер при презентации), а до поставок не дойдёт;

- жилетки давно пошиты где-то в Китае и может быть даже (до конкурса, а чего тянуть?) отгружены и плывут себе в контейнерах - как раз месяц требуется на доставку, а до 1 сентября осталось полтора!

Добавлю ещё, что на фото со страницы премьера видна презентуемая конструкция и она тоже вызывает вопросы, ведь себестоимость изделия в результате увеличивается в разы:

- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?

- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая сеточка?

- какой смысл светоотражающий ленты в том месте на спине, где она будет закрыта рюкзачком?

- кто и зачем придумал дорогие рисунки на материале с технологией термоперехода вместо обычного принта?

Я за безопасность детей на дорогах. Но против пиара за деньги налогоплательщиков, неконкурентных правил игры и явных схем!"

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