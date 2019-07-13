 Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook. Публикуем его текст полностью.
Хотел поплакаться в жилетку.
Складывается иногда впечатление, что у многих чиновников основной вопрос, это как поддержать отечественного производителя, ничего у него при этом не покупая... В этот раз речь о четверти миллиарда гривен наших с вами налогов!
Ещё с весны многие спрашивают у меня про детские светоотражающие жилетки, на которые в бюджете страны выделено 226,6 млн грн. Они с 1-го сентября, как заявил на днях премьер Владимир Гройсман, будут выдаваться каждому ученику 1-4 классов. И я теряюсь в догадках, что ответить. Нет ни малейшей информации об объявленном тендере, о конструкции, сроках поставки, технических требованиях и пр.
Как производителя ткани ( а в том году мы как раз запустили с нуля новое текстильное производство в Чернигове и к июню вышли на 200 тыс.пог. метров в месяц), ниток (проект "ТК-Фурнитуры" в Борисполе - ТМ "Барва"), и владельца трёх швейных фабрик (в Чернигове, Лубнах и Коростене) меня этот заказ, понятное дело, интересесует! И не только меня - в Украине полно швейников, которые готовы на честном тендере побороться за этот заказ. Только с каждым днём надежда на прозрачный конкурс испаряется.
Производители меня поймут и подтвердят, что за оставшееся до 1 сентября полтора месяца нереально:
- объявить тендер ;
- провести его;
- в положенные сроки объявить результаты и заключить договора с победителями (а ведь ещё возможно обжалование в АМКУ проигравшими, а это ещё плюс/минус месяц;
- произвести ткань и комплектующие;
- и только потом наконец-то швейникам отшить более миллиона (!!!) жилеток и доставить заказчику.
А раз отечественный производитель, похоже, в пролёте, остаётся два варианта:
- это все предвыборный пиар (обратите внимание на банер при презентации), а до поставок не дойдёт;
- жилетки давно пошиты где-то в Китае и может быть даже (до конкурса, а чего тянуть?) отгружены и плывут себе в контейнерах - как раз месяц требуется на доставку, а до 1 сентября осталось полтора!
Добавлю ещё, что на фото со страницы премьера видна презентуемая конструкция и она тоже вызывает вопросы, ведь себестоимость изделия в результате увеличивается в разы:
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая сеточка?
- какой смысл светоотражающий ленты в том месте на спине, где она будет закрыта рюкзачком?
- кто и зачем придумал дорогие рисунки на материале с технологией термоперехода вместо обычного принта?
Я за безопасность детей на дорогах. Но против пиара за деньги налогоплательщиков, неконкурентных правил игры и явных схем!"
Це - іпанута тактика
Більш нам знайома, як популізм...
Я взагалі не бачу у нас стратегів, принаймні в політиці...
Сподіваюся, що в армії таких вистачає...
Розмитнення дороге з Китаю... Плюс дитячий одяг під сертифікацію попадає... А на китайську дешеву краску ніхто сертифіката не дасть. (Похворіють і по відпусткам повтікають)
А в чорно у гройсмана їх імпортувати не вийде... Важілі впливу вже не ті.
Автору не переживайте... Вже через тиждень це замовлення стане не актуальне... А гройсман демь прохрюкає, що все... Нова влада ідіть і питайте у них...
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
https://censor.net.ua/blogs/3123902/groyisman_ushl_ot_poroshenko_k_zelenskomu
Неплохие отпускные
какого производителя надо поддержать? если никто в украине их не шьет?
может просто дать мамам по 226 гривен и пусть купят, сами любого, того что лучше по их мнению
вы что бронежилеты покупаете?
бредятина... наглая, предвыборная
дайте денег мамам а не любителям тендеров...
и пусть швейная фабрика убеждает мам, а не вшивую комиссию
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая Источник: https://censor.net.ua/n3137359\\\\\\\\\\\
Этот чмошник только ноет и йо-кает. А тут обосрался. Где недобуква, нытик?
"дешЁЁЁвая" должно быть, "грамотей" бл.