 В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов.
Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3 814 раз, обследовано 5 360 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.
Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 390 жилых домов.
Спасатели в пунктах помощи населению, расположенных на территории КПВВ, оказали медицинскую и психологическую помощь 817 лицам.
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13 июля 2019, 13:20
Дешева провокація Мертвечука: гранатомет, що стріляв по "112 каналу", приїхав з "ДНР"
Все стає цікавіше і цікавіше.
Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ-22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.
Такий самий номер партії - РПГ-22 254-15-85 - мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов'янськ Дебальцево.
Ті гранатомети були знищені (на фото - довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична).
Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні "112 канал".
Номер кримінального провадження в ЄРДР, де міститься ця інформація про вилучення у 2015 - № 12015050150002547.
Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше.
1. За обстріл медведчуківського каналу ніхто відповідальність не взяв.
2. Вцілили у вивіску. Отже не для ефекту, а для кращої картинки. І вночі, щоб ніхто не постраждав.
3. Якби стрілки хотіли реального ефекту, цілили би не в телеканал.
4. Стріляли за тиждень до виборів - отже, вгадайте, хто мобілізує свій електорат?
5. Висновки напрошуються самі собою.
В.Ар"єв
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2597214723674701