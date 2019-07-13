EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  248  5
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (18933) ГСЧС (2139) разминирование (281)

 В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО

В течение недели подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 01

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3 814 раз, обследовано 5 360 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 лет на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских лиц, - МинВОТ

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 02

Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 390 жилых домов.

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 03

Также читайте: Пожар в заминированном лесу возле Станицы Луганской ликвидирован, - ГСЧС

Спасатели в пунктах помощи населению, расположенных на территории КПВВ, оказали медицинскую и психологическую помощь 817 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3137357
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ті кацапські свиняки насрали тим боєзапасом по ОРДЛО так, що років 50 буде відлунюватись.
 показать весь комментарий
 
На втором фото ВОП ,вообще, со Второй Мировой)
 показать весь комментарий
 
До речі, в тему про вибухонебезпечні:
----------

13 июля 2019, 13:20
Дешева провокація Мертвечука: гранатомет, що стріляв по "112 каналу", приїхав з "ДНР"
Все стає цікавіше і цікавіше.
Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ-22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.
Такий самий номер партії - РПГ-22 254-15-85 - мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов'янськ Дебальцево.
Ті гранатомети були знищені (на фото - довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична).
Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні "112 канал".
Номер кримінального провадження в ЄРДР, де міститься ця інформація про вилучення у 2015 - № 12015050150002547.
Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше.
1. За обстріл медведчуківського каналу ніхто відповідальність не взяв.
2. Вцілили у вивіску. Отже не для ефекту, а для кращої картинки. І вночі, щоб ніхто не постраждав.
3. Якби стрілки хотіли реального ефекту, цілили би не в телеканал.
4. Стріляли за тиждень до виборів - отже, вгадайте, хто мобілізує свій електорат?
5. Висновки напрошуються самі собою.
В.Ар"єв
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2597214723674701
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх