 Зеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", - отметил Зеленский, который 13 июля совершает рабочую поездку в Одесскую и Херсонскую области.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре. Президент считает такую ​​ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Мэр города Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его на контроле и проинформирует президента о ситуации.

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