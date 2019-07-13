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 Зеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", - отметил Зеленский, который 13 июля совершает рабочую поездку в Одесскую и Херсонскую области.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре. Президент считает такую ​​ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Мэр города Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его на контроле и проинформирует президента о ситуации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137354
 
   
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Вже 28 років українська греко-католицька церква не може отримати в Одесі ділянку під будівництво кафедрального собору. Місцева антиукраїнська влада не виділяє УГКЦ жодної ділянки під храми і УГКЦ змушена купляти булочні та квартири і переобладнати їх під храми! Найбільша українська церква у світі в Одесі не може без хабара вирішити питання отримання землі під храми! Лишилась єдина надія на Зеленського!
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он если и посещает, то синагогу, так что все мимо
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Та нафик он к нему обращается! Он же подлежит люстрации! Тем более петин партнёр! Зеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса - Цензор.НЕТ 513
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Ага, щас, разбежится и приложит усилия. За воровством некогда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса
 
 
 
 
 
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