 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию по узникам путинского режима, - Порошенко обратился к Сенцову

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина.
"Дорогой Олег! Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою волю и освобождение", - пишет Порошенко.
Он отметил, что 17 июля в Страсбурге встречается с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех пленников Кремля из плена. А 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных путинского режима.
"Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя. Мы победим!", - написал Порошенко.
впрочем єто и есть его уровень менеджмента - метр фекалий от дна
від преЗика турботи про політв'язнів не дочекаємося
Вопросов нет...
Ну этому упырю за такой пиар, должно быть совестно... Хотя, о чём это я?
Ну пускай, наивным пора взрослеть, а остальные и так знают про грош, который цена этому цирку
🤔
Ващето 🐷 и его кумовей на всех!
🤗
Такие как Петя не представляют никакой угрозы *********** режиму, а такие как Сенцов - да
😁
до сих пор воняет
а может он по жизни такой - мал клоп да вонюч
Шо там на ***** это смотришь и не понимаешь, как ему можно поклоняться, плюгавенький плешивый мерзкий
Так и Петя - старый помятый рохля с сизым носом
Очередное подтверждение того, что партии Порошенко и Медведчука давно переплелись и прекрасно сотрудничают.
Несколько дней назад процитировал заявление кандидата в депутаты от партии Порошенко - Татьяны Черновол, которая заявила, что ее партия готова объединяться в Раде с Оппоблоком и Медведчуком.
Об этом пишет сегодня в блоге «Украинской правды» экс-нардеп Его Фирсов.
К моему удивлению, в комментариях какие-то неадекватные люди прибежали уверять, что это неправда и отрицать очевидное. И сама Татьяна Черновол отказалась от своих слов, хотя есть видео, которое подтверждает, что она действительно это говорила.
А вот и очередное подтверждение того, что партии Порошенко и Медведчука давно переплелись и прекрасно сотрудничают. В Донецкой области народный депутат из фракции БПП Максим Ефимов сотрудничает с кандидатами от «За Життя» - Гнатенко, Королевской и ее мужем - Солодом. Вместе пиарятся, выступают.
И не скажешь, что это представители двух противоположных политических лагерей.
Как видим, Татьяна Черновол не врала и не преувеличивала, когда говорила, что ПЕС готова создавать коалицию с партией Медведчука. Они давно уже работают в паре.
Такая всеядность и готовность сотрудничать с врагами Украины стала одной из причин, по которой я рассорился с Порошенко и вышел из его фракции.
Напомню, что меня никто не исключал. Я вышел сам, добровольно, потому что в отличие от Ефимова и Черновол не готов создавать с Межведчуком никаких коалиций.
Но сторонники экс-президента напоминают некую секту. Продолжают отрицать очевидные доказательства и факты, отказываются принимать реальность.
Я же для себя давно уже определился, что лучше быть в команде с теми, у кого нет денег и телеканалов, но зато есть принципы и убеждения. Я уж лучше вообще уйду из политики, чем буду иметь дело с путинистами.
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Давно уже для всех думающих людей очевидно, что Порошенко и Медведчук (и Путин в его лице) являются союзниками…
І навіть першоджерело не зацитувала: "Тетяна Чорновол: Перше завдання «Європейської Солідарності» - не допустити в коаліцію Медведчука і різні опозиційні блоки"
Як же ви, зебільні вороги, навчилися брехати...
https://blogs.pravda.com.ua/authors/firsov/5d29b3cc993b5/
Видео там же
Всегда использует всех сугубо в своих интересах.
Для Сенцова сделал собственно ничего.
Только языком своим ляпал. Использовал имя Сенцова как прикрытие своей коррупционной туши.
🤗