EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  462  32
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (17661) политзаключенные (1221) Сенцов (991)

 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию по узникам путинского режима, - Порошенко обратился к Сенцову

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова с днем ​​рождения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина.

"Дорогой Олег! Поздравляю тебя с днем ​​рождения. Спасибо за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою волю и освобождение", - пишет Порошенко.

Он отметил, что 17 июля в Страсбурге встречается с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех пленников Кремля из плена. А 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных путинского режима.

"Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя. Мы победим!", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В субботу по всему миру пройдут акции по случаю дня рождения Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3137351
 
 
 Топ комментарии
 
хто тебе сказал,шо он старался? Такие,как Сенцов барыге на свободе или живые не нужны
 показать весь комментарий
 
Олега с Днюхой!
Вопросов нет...
Ну этому упырю за такой пиар, должно быть совестно... Хотя, о чём это я?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
хто тебе сказал,шо он старался? Такие,как Сенцов барыге на свободе или живые не нужны
 показать весь комментарий
 
 
каким боком эта крыса соевая к голосованию европарламента. где не глянь везде рыло этого мародёра,..
 показать весь комментарий
 
 
так преЗик же занят. г..овно из Бориспольского ставка черпает.

впрочем єто и есть его уровень менеджмента - метр фекалий от дна 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию по узникам путинского режима, - Порошенко обратился к Сенцову - Цензор.НЕТ 9201
 показать весь комментарий
 
 
ну крыса в мире пока только одна 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова - Цензор.НЕТ 1320. И это ваше *****!

 показать весь комментарий
 
Дякуємо, пане Президент !

від преЗика турботи про політв'язнів не дочекаємося
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко був і буде президентом України.
 показать весь комментарий
 
 
Агов! Пропоную тоби поихаты за своим Презиком у вигнанни. Будете разом бидуваты на Швейцарщыни!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Олега с Днюхой!
Вопросов нет...
Ну этому упырю за такой пиар, должно быть совестно... Хотя, о чём это я?
 показать весь комментарий
 
 
Да иди уже пиши мемуары- наруководился , хватит- к примеру, будучи при власти последний обмен пленными состоялся в конце 2017 г., а что теперь может сделать " пенсионер"??
 показать весь комментарий
 
 
Петя опять поедет ленточки перерезать?

Ну пускай, наивным пора взрослеть, а остальные и так знают про грош, который цена этому цирку
 показать весь комментарий
 
 
Даааа, запасы сделал огромадныя ленточек...
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Меню 🐷 на Сенцова!
Ващето 🐷 и его кумовей на всех!
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Это ещё доплатить придётся
Такие как Петя не представляют никакой угрозы *********** режиму, а такие как Сенцов - да
 показать весь комментарий
 
 
Я б так не был уверен..пока оно не на киче..
😁
 показать весь комментарий
 
 
***** еще денег даст,шоб больше к нему с такими "заманчивыми"предложениями больше не обращались
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБЕня был в гостях в Борисполе - г..овно из ставка черпал 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова - Цензор.НЕТ 1980

до сих пор воняет
а может он по жизни такой - мал клоп да вонюч
 показать весь комментарий
 
Ну вот кто-то ещё сомневается что такие же технологии зомбирования как на рф?
Шо там на ***** это смотришь и не понимаешь, как ему можно поклоняться, плюгавенький плешивый мерзкий
Так и Петя - старый помятый рохля с сизым носом
 показать весь комментарий
 
Порошенковский ПЕС готов объединиться в Раде с партией Медведчука. 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова - Цензор.НЕТ 9285

18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова - Цензор.НЕТ 9823Очередное подтверждение того, что партии Порошенко и Медведчука давно переплелись и прекрасно сотрудничают.
Несколько дней назад процитировал заявление кандидата в депутаты от партии Порошенко - Татьяны Черновол, которая заявила, что ее партия готова объединяться в Раде с Оппоблоком и Медведчуком.
Об этом пишет сегодня в блоге «Украинской правды» экс-нардеп Его Фирсов.
К моему удивлению, в комментариях какие-то неадекватные люди прибежали уверять, что это неправда и отрицать очевидное. И сама Татьяна Черновол отказалась от своих слов, хотя есть видео, которое подтверждает, что она действительно это говорила.
А вот и очередное подтверждение того, что партии Порошенко и Медведчука давно переплелись и прекрасно сотрудничают. В Донецкой области народный депутат из фракции БПП Максим Ефимов сотрудничает с кандидатами от «За Життя» - Гнатенко, Королевской и ее мужем - Солодом. Вместе пиарятся, выступают.
И не скажешь, что это представители двух противоположных политических лагерей.

Как видим, Татьяна Черновол не врала и не преувеличивала, когда говорила, что ПЕС готова создавать коалицию с партией Медведчука. Они давно уже работают в паре.
Такая всеядность и готовность сотрудничать с врагами Украины стала одной из причин, по которой я рассорился с Порошенко и вышел из его фракции.
Напомню, что меня никто не исключал. Я вышел сам, добровольно, потому что в отличие от Ефимова и Черновол не готов создавать с Межведчуком никаких коалиций.
Но сторонники экс-президента напоминают некую секту. Продолжают отрицать очевидные доказательства и факты, отказываются принимать реальность.
Я же для себя давно уже определился, что лучше быть в команде с теми, у кого нет денег и телеканалов, но зато есть принципы и убеждения. Я уж лучше вообще уйду из политики, чем буду иметь дело с путинистами.
***
загрузка...
Давно уже для всех думающих людей очевидно, что Порошенко и Медведчук (и Путин в его лице) являются союзниками…
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Вальцман-Мародёр не хотел коалиции с ними, то уже давно посадил бы Мертвечука и его банду в тюрьму, а раз этого нет---значит коалиции быть. У евреев на сегодня и нет другого выбора, иначе им хана. Вальцман спёкся и продался козломордым за торговлю на крови.
 показать весь комментарий
 
В Донецкой области народный депутат из фракции БПП Максим Ефимов сотрудничает с кандидатами от "За Життя" - Гнатенко, Королевской и ее мужем - Солодом. Вместе пиарятся, выступают. И не скажешь, что это представители двух противоположных политических лагерей.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/firsov/5d29b3cc993b5/

Видео там же
 показать весь комментарий
 
Понятно. От Порошенко, щоб не сталося, щоб не придумували/брехали зебіли на чолі зі своєю зеленою шмарклею - проб'є позитивну для України резолюцію.
 показать весь комментарий
 
Пиарщик херов.
Всегда использует всех сугубо в своих интересах.
Для Сенцова сделал собственно ничего.
Только языком своим ляпал. Использовал имя Сенцова как прикрытие своей коррупционной туши.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию по узникам путинского режима, - Порошенко обратился к Сенцову
 
 
 
 
 
 вверх