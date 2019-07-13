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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авиакатастрофа (1082) аэропорт (1222) Жуляны (64) самолет (2234)

 При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт. ФОТОрепортаж

При посадке в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в ночь на субботу (в 23:40 по киевскому времени) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании Белавиа Boeing 737-3Q8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 01

Борт выкатился за ВПП примерно на 100 метров, при этом была повреждена светосигнальная система аэропорта. Пассажиры и экипаж не пострадали и смогли покинуть самолет с помощью трапа. Сам самолет получил незначительные повреждения.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 02

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При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 03

В данный момент аэропорт закрыт и не будет принимать и отправлять рейсы минимум до 15:00. Часть рейсов отменена, часть перенесена на более позднее время.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 04
При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 05

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Инциденты с выкатом за пределы ВПП самолетов авиакомпании "Белавиа" в Украине за последние годы происходят уже не впервые: в декабре 2017 и 2018 годов это случилось в аэропорту Борисполь.

Источник: https://censor.net.ua/n3137348
 
 
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Добре, що ніхто не постраждав.
Зате скільки цегли можна назбирати по кріслах... При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт - Цензор.НЕТ 4342
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На хартии статья - там было сказано, что в Жулянах полоса разбитая.
А почему только Белавиа?! Они и в Борисполе дважды выкатились - там тоже разбитая?
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Интересно, это чьи же там литаки заправленные стоЯт, что их таким образом тормознуть решили ?
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У сябров кстати все летчики - обучены на России...
...может в этом причина?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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