 При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

Борт выкатился за ВПП примерно на 100 метров, при этом была повреждена светосигнальная система аэропорта. Пассажиры и экипаж не пострадали и смогли покинуть самолет с помощью трапа. Сам самолет получил незначительные повреждения.

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В данный момент аэропорт закрыт и не будет принимать и отправлять рейсы минимум до 15:00. Часть рейсов отменена, часть перенесена на более позднее время.





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Инциденты с выкатом за пределы ВПП самолетов авиакомпании "Белавиа" в Украине за последние годы происходят уже не впервые: в декабре 2017 и 2018 годов это случилось в аэропорту Борисполь.