 СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что по факту обстрела было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.
"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня около 4:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".
Просто, когда это произойдет и мы узнаем правду, то террактом это уже трудно будет назвать!
Фальсификацией это будет, от Мертветчука...
Тупіше за вистріл з гранатомету по медведчуківському 112 аналу є тільки ті, хто повірить шо це теракт.
напоминает покушение на шокина через стекло и тепловизор ))
влияет на безопасность государства Украина?
а сколько фсбу открыло призводств по гранатометным выстрелам на Бамбасе?
так я отвечу-0.ноль.
они еще за Крым не ответили .с бамбасом и лугандонией!