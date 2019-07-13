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 Политика Украины
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Все про:обстрел (8035) СБУ (13595) 112_Украина (29)

 СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

Служба безопасности Украины отреагировала на ночной обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по факту обстрела было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 4:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

Источник: https://censor.net.ua/n3137347
 
   
 Топ комментарии
 
Теракт против сатаны Медведчука? А это правильная формулировка? Сатана должен сидеть в тюрьме, а не мутить и будоражить народ перед выборами. Вообще как так допустила прошлая власть ,что он на свободе и баллотируется в Раду? Как это назвать? Что за безобразие и бандитский беспредел?
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Заказчиком этого теракта, скорее всего, стали пацаны из партии Медведчука. Только им нужен этот скандал накануне выборов. Теперь всю неделю до выборов их записной партийный паяц Рабинович будет трындеть про нападки на медведов.
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медведчука и ко за жабры и должны они рассказать, как аккуратно стреляли в стену.
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медведчука и ко за жабры и должны они рассказать, как аккуратно стреляли в стену.
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Все повторяется, как только конкретно светит взятие за жабры, так появляются гранотометы, карманные типа нацики, поджоги заборов и прочая туфта. Чтобы можно было погромче поорать про притеснения свободы слова.
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Ну чистааа путенский вариант... забыли, как ********* свои же дома в щепки разносил, шобы создать casus belli? И ему это удалось. Правда, робеда оказалась пирровой, и теперь ************* платит рамзанке дырову пеню, штрафы и пожизненную репврвцию...но ведь сработало же ж!
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Медведчук взял расследование под личный контроль...
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Он и организацию обстрела брал под личный контроль.
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Сначала организацию действа, а потом расследование. Чтобы случайно не нашли СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 4988
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Теракт против сатаны Медведчука? А это правильная формулировка? Сатана должен сидеть в тюрьме, а не мутить и будоражить народ перед выборами. Вообще как так допустила прошлая власть ,что он на свободе и баллотируется в Раду? Как это назвать? Что за безобразие и бандитский беспредел?
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Надо было назвать акт доброй воли,шо с гранатомета,а не мощнее
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Як диверсія, а не як теракт потрібно розслідувати. Я бачу що ви вже почали путати грішне з праведним!
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Гра на випередження. Щоб тебе не били ти повинен громко кричати, що тебе бьють. Примітивні інкстинти, але дуже дієві."Психологія поведінки приматів" глава 3. ст. 56
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Чому теракт? Аналогічні випадки- ***********, а тут теракт. Замовна справа 100%
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*********** з гранатометом? да, іграшки вже не ті, що до Майдану.
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Не до Майдану, а до початку агресії РФ проти України. Чи ти на Майдані гранатомет бачив? Лахта, методички оновлюй частіше
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Нормальная реакция общества на бездействие власти!
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Заказчиком этого теракта, скорее всего, стали пацаны из партии Медведчука. Только им нужен этот скандал накануне выборов. Теперь всю неделю до выборов их записной партийный паяц Рабинович будет трындеть про нападки на медведов.
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дождемся, что Медведчук со своими ДНРовскими бандитами будет обстреливать здания в Киеве?
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я так понимаю сбу в Украине уже нет так как и судов после избрания Зебила, лишь карманный орган вобщем свои в доску чуваки
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А діяльність каналу як терористична не розглядається?
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А может сначала нужно поймать подрывника и узнать Имя Заказчика?
Просто, когда это произойдет и мы узнаем правду, то террактом это уже трудно будет назвать!
Фальсификацией это будет, от Мертветчука...
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 5 год.5 годин тому

Тупіше за вистріл з гранатомету по медведчуківському 112 аналу є тільки ті, хто повірить шо це теракт.
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ни один порохобот не пострадал? ))
напоминает покушение на шокина через стекло и тепловизор ))
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Мертведчук процвітать став при зелобородьку...
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Рискованно в Украине создавать проордынское и это правильно.Свободу Сенцову!!!
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Какой нафиг теракт. Тут статья может быть разве что нарушение правил обращения с пиротехникой при съемке телевизионного шоу.
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Рашистский рупор сам и организовал этот самострел, и то что в окно не попали ,которых там 90% площади, тому яркое подтверждение ! Пока не арестуют и не посадят мертветчука со всей жопоблоковской камарильей этот фэсбэшный цирк будет нон стоп !
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***** сатанисту не хватает только перед выборами жертвоприношение устроить , какого нибудь опоблоковского пропагандона или типа бузины чувака ,чтоб после обвинить гуцулобендеровцев в нарушении свободы слова .
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а как выстрел из гранатомета(а скорее всего это "муха".т.е. граната,а не гранатомет)
влияет на безопасность государства Украина?
а сколько фсбу открыло призводств по гранатометным выстрелам на Бамбасе?
так я отвечу-0.ноль.
они еще за Крым не ответили .с бамбасом и лугандонией!
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Это ответка террористам непечатного слова и запредельной брехни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт
 
 
 
 
 
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