 С 15 июля метро Киева начнет отказываться от жетонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - говорится в сообщении.
Ранее купленные жетоны пассажиры смогут еще использовать на других вестибюлях этих двух станций и всех остальных.
Напомним, метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года.
а Киеве не будет.
разницу чувствуешь ?
Жетоны можно отменять только в случае введения нормальной, доступной всем альтернативы для разовых поездок.
Карта подобной альтернативой не является, тк это бред и неудобство - покупать карту, чтобы 1-2 раза проехать и потом ее сдавать.
Пэй пас на банковских картах и смартфоны с nfc тем более такой альтернативой не являются, тк у большинства людей ни подобной карты, ни подобного смартфона нет.
Почему в Париже, в Токио и тд я могу купить одноразовый билет на метро, а в Киеве это будет невозможно?
Для тех, кто ездит постоянно - 100%.
Для тех же, кто ездит на метро редко или для приезжих на 1-2 дня - карта - неудобна. Смысл ее таскать все время в кошельке, если пользуешься метро не чаще раза в месяц?
" Да возьми **** тьі уже хоть десяток чтоб не стоять каждьій день"
Брали бы. Но уже примерно год как продают только по 1 в руки. Даже не 2, чтобы туда-назад...
дурням лайно в голові колотять, а їх халітає