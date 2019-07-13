 С 15 июля метро Киева начнет отказываться от жетонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - говорится в сообщении.

Ранее купленные жетоны пассажиры смогут еще использовать на других вестибюлях этих двух станций и всех остальных.

Напомним, метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года.

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