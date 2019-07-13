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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (605) проезд (260)

 С 15 июля метро Киева начнет отказываться от жетонов

С 15 июля на двух станциях киевского метрополитена частично прекратят продавать и принимать жетоны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"С 15 июля жетон не будет продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Здесь будут работать только современные средства оплаты", - говорится в сообщении.

Ранее купленные жетоны пассажиры смогут еще использовать на других вестибюлях этих двух станций и всех остальных.

Напомним, метро планирует полностью отказаться от жетонов с 30 октября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общественном транспорте Киева запустили новый вид оплаты проезда - QR-билет

Источник: https://censor.net.ua/n3137344
 
   
 Топ комментарии
 
Бредятина.
Жетоны можно отменять только в случае введения нормальной, доступной всем альтернативы для разовых поездок.
Карта подобной альтернативой не является, тк это бред и неудобство - покупать карту, чтобы 1-2 раза проехать и потом ее сдавать.
Пэй пас на банковских картах и смартфоны с nfc тем более такой альтернативой не являются, тк у большинства людей ни подобной карты, ни подобного смартфона нет.
Почему в Париже, в Токио и тд я могу купить одноразовый билет на метро, а в Киеве это будет невозможно?
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Сразу видно -зебил! Все для пркращення стараетесь! Шоб пенсы на рынок огурцы привозящие по евро за поездку. А зебилы на них сверху плевали!
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По ваучерам можно будет ехать или надо мандат?
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Зря. Надо было по 1 евро продавать. Туристы не обеднеют. А те, кто ездит часто - и так все на карточках. Такая схема во всем мире: 1жетон-билет дорого (для туристов), проездные дешево (для местных).
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Сразу видно -зебил! Все для пркращення стараетесь! Шоб пенсы на рынок огурцы привозящие по евро за поездку. А зебилы на них сверху плевали!
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Для пенсионеров проезд и так бесплатный. Если не из Киева - пусть покупают проездной и катаются по 6,5 грн. - в чем проблема?
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забурели киевляне, все для себя, любимых. На остальных плевать.
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Нигде в мире одноразовый билет не стоит прям на много дороже, чем многоразовый - не выдумывайте. Процентов 10 обычно разница.
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??? В Милане и Риме проездной на месяц безлимит (все виды транспорта) 35 евро, 1-разовый билет на проезд 1,5-2 евро, считай "математик" во сколько раз это дороже З 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів - Цензор.НЕТ 8041 И так по всей Европе, я много где был и сравнивал стоимость проездных и 1 разового билетика.
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но они же есть!
а Киеве не будет.

разницу чувствуешь ?
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Новости росСМИ: "Привычка мыть руки навязана нам американскими маркетологами для увеличения продаж мыла, - сообщает телеканал Рен-тв".
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Опять дауны будут в истерике с мобилками по воказлу снимать километровые очереди с криками, - мы ничЯго не знали верните нам ссср!
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Уже в у касс скандалы, т.к одна касса только жетоны торгует. А росле запрету надо будет Кличков по станциям возить-народ отпугивать.
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Проїздний заправляю на 325 гривень- 50 поїздок. Дешевше аніж жетони. Проте пенсіонери не сильно дружать з передовими технологіями (не кияни, у тих карта киянина). Жетони повинні бути у тих об'ємах, у яких вони є зараз.
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Був нещодавно в київському метрополітені. Черги довжелезні за жетонами, один в руки, не більше. Працює одна каса, друга касирша волає як навіжена щоб купували картки. А мені нащо воно, раз в півроку до столиці приїхав. Але Святошино сподобалася, переобладнали нічого так, тільки ще переходи до потягів зробити
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Бредятина.
Жетоны можно отменять только в случае введения нормальной, доступной всем альтернативы для разовых поездок.
Карта подобной альтернативой не является, тк это бред и неудобство - покупать карту, чтобы 1-2 раза проехать и потом ее сдавать.
Пэй пас на банковских картах и смартфоны с nfc тем более такой альтернативой не являются, тк у большинства людей ни подобной карты, ни подобного смартфона нет.
Почему в Париже, в Токио и тд я могу купить одноразовый билет на метро, а в Киеве это будет невозможно?
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Я давно купил карту, удобней на порядок, не лапаешь микробьі на жетонах и смотришь как идиотьі каждое утро стоят в очередях и что самое больше добивает берут по ОДНОМУ - ДВА жетона! Да возьми **** тьі уже хоть десяток чтоб не стоять каждьій день. И єто явно не приезжие.
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"Я давно купил карту, удобней на порядок"

Для тех, кто ездит постоянно - 100%.
Для тех же, кто ездит на метро редко или для приезжих на 1-2 дня - карта - неудобна. Смысл ее таскать все время в кошельке, если пользуешься метро не чаще раза в месяц?

" Да возьми **** тьі уже хоть десяток чтоб не стоять каждьій день"

Брали бы. Но уже примерно год как продают только по 1 в руки. Даже не 2, чтобы туда-назад...
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Смысл ее таскать все время в кошельке, если пользуешься метро не чаще раза в месяц? Так не таскайте ее в кошельке..
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Так не дают ! Я вот в прошлом году несколько раз ездил , нужно было с жд вокзала добираться до Печерской , и через время обратно ,,когда ещё первый раз ехал , думаю , возьму пару жетонов сразу , туда и обратно , а оно хрен там . Вот вам один а другой - купите там , говорит дама на кассе . З 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів - Цензор.НЕТ 3158 . И без вариантов .
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По ваучерам можно будет ехать или надо мандат?
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педаліка треба відміняти, а не жетони
дурням лайно в голові колотять, а їх халітає
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 15 июля метро Киева начнет отказываться от жетонов
 
 
 
 
 
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