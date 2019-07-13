 Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь. Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, к счастью, не пострадала.

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Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

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