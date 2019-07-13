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 Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного Золотого-5 был поврежден дом 75-летней женщины в Золотом-4.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция 01

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь. Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, к счастью, не пострадала.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция 02

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Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция 03

Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

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Источник: https://censor.net.ua/n3137343
 
 
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бєня, так хто обстрєлял, наємнікі рф, ілі украінскіє гражданє?
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пля... посмотрел на фото думал что из електросети пришли счетчик проверять
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"Братья" повреждают, а эти мирные и дальше голосуют за российскую пятую колонну в Украине медведчука-шуфрича-рабиновича, хватит уже ныть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из крупнокалиберного пулемета дом 75-летней женщины в Золотом-4, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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