 Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook один из инициаторов акции Сергей Стерненко.
"Друзья, поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112", сообщаю, что акция, запланированная на 18:00 возле "112" отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста.
Думаю, все это понимают.
Однако такая ситуация в безопасности и откровенная работа российских спецслужб у нас в тылу не может оставлять нас равнодушными, поэтому думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве к СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "Нет полномочий" в отношении непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам", - написал он.
"Одесса За кого проголосуете Какая партия победит НАРОДОВЛАСТИЕ Иван Проценко"
https://www.youtube.com/watch?v=tsh5qfvm3Rw
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
Согласен. Например, клоЗЕт. Очень точно характеризует ЗЕ команду.
Значение устар. помещение для отправления естественных надобностей ◆ Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1928-1935 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ - Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник - это очко, сортир, понял? Михаил Анчаров, «Как Птица Гаруда», 1989 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Синонимы гальюн, нужник, сортир, туалет Антонимы Гиперонимы уборная Гипонимы ватерклозет https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82
Тот же сценарий
Так что сам или другие посланцы кремля - в данном случае неважно
И вот этот расстрел 112 из той же серии
Верю Корчинскому который на Селигере рассказывал как разгонять Майданы
А фактам не верю
Корч вообще-то не для средних мозгов.
Хочешь идеализировать европейское правосудие - вспомни Маркива.
Я уже писал для приезжих - по этому адресу физически нет никакого телеканала.
Это юридический адрес для доброй сотни разных контор.
Вже встановили хто стріляв? Ч як завжди - "самі себе"?
В дыныре заявили,что "Водафон" Украина передали в оккупированный донецк оборудование для стабилизации связи.Только оборудование??
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По Ньюсвану уже разгоняют что стреляли АТОшники и типа с ними тяжело жить в обществе у них типа травма от войны, ппц - они вообще не скрываются...
Ждем очередных постов Портнова о новом законопроекте по вывозу АТОшников за 101-ый километр?