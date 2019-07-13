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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (922) протест (4469) Стерненко (55) 112_Украина (29)

 Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

Акция "Вимкни Медведчука" будет проводится в субботу, 13 июля, не под зданием канала "112", а под зданием СБУ на Владимирской, 33.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook один из инициаторов акции Сергей Стерненко.

"Друзья, поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112", сообщаю, что акция, запланированная на 18:00 возле "112" отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Думаю, все это понимают.

Однако такая ситуация в безопасности и откровенная работа российских спецслужб у нас в тылу не может оставлять нас равнодушными, поэтому думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве к СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "Нет полномочий" в отношении непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна

Источник: https://censor.net.ua/n3137341
 
   
 Топ комментарии
 
"NewsOne" очень нужно себя жертвой выставить, даже из гранотомета сами себя обстреляли.
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
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Сюприз вже є. Скоморох на троні.
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на парламенских выборах, всех проукраинских граждан жден очень неприятный сюрприз Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акиця "Когда сядет Медведчук?" - Цензор.НЕТ 3208

"Одесса За кого проголосуете Какая партия победит НАРОДОВЛАСТИЕ Иван Проценко"

https://www.youtube.com/watch?v=tsh5qfvm3Rw
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По одесскому пляжу пронёсся смерч давеча; Небесная Канцелярия им предупреждение выдала. Жаль если не вникнут.
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если выбирать между Зе и Медведчуком, то очевидно, где большее зло, а судя по опросам, нас ожидает полный треш.
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"NewsOne" очень нужно себя жертвой выставить, даже из гранотомета сами себя обстреляли.
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
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не надо , они это зе переправили, мол он виноват за неудачи с ботоксным. смешные эти кацапы, откуда у зе мозги такое придумать, проще по Порошенко тупостью пулять.
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Сатана Медведчук должен сидеть в тюрьме и Зеленский просто обязан перед народом, который ему поверил и доверил управлять страной, обеспечить Медведева законным правосудием.
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когда захочет, потом встанет и уйдет когда захочет и куда захочет! быть кумом Путина - не преступление
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Серьога 5 років не помічав мертветчука.а тут акції під Офісом президента організовує,тепер під СБУ.Що значить,коли підвішенний за коки,справа про вбивство ще не закрита,треба виляти і хвостом і гривою
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Чесно говоря примитивизм кличек,которыми пользуются сторонники Порошенко для Зеленского( зебобики,зедауны,зебилы) удручает.Напоминает дикарей.Для вас ведь тоже нетрудно придумать:например: ПАПуасы(ПАП-это Петр Алексеевич Порошенко) типа вождя из мультика про Батуалу. Уймитесь. Литературные выражения имеют гораздо большую силу.
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"Литературные выражения имеют гораздо большую силу" (с)
Согласен. Например, клоЗЕт. Очень точно характеризует ЗЕ команду.
Значение устар. помещение для отправления естественных надобностей ◆ Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1928-1935 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ - Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник - это очко, сортир, понял? Михаил Анчаров, «Как Птица Гаруда», 1989 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Синонимы гальюн, нужник, сортир, туалет Антонимы Гиперонимы уборная Гипонимы ватерклозет https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82
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ху из вонт проценко? он ученик грандма Ванги?
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Оте відро з гайками на щось здатне окрім поїдання шаурми?
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Здатне. Пострибати по фонтану. Відмінити парад на День Незалежності.
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Сейчас политическая ситуация поменялась, теперь у зерады, как оказалось, Зелемойский не должен делать того, что должен был делать Порошенко, даже если ему не входило это в обязанности и даже не имел права вмешиваться, но и не должен делать того, что по Конституции президент обязан...
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Последняя неделя до выборов будет, похоже, вкрай трэшевой
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это будет только прелюдия перед настоящим "трэшем"
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пстц , опять! сам себя обстрелял !
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Это как с Тягнибоком, которого Манафорт сдал
Тот же сценарий
Так что сам или другие посланцы кремля - в данном случае неважно
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Про Тягнибока було відомо вже давно, та ніхто ж і чути не хотів.
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Прецедент с Тягнибоком явно показал что кремлёвская пропаганда часто прикрывается оголтелым лжепатриотизмос
И вот этот расстрел 112 из той же серии
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Тягнибок зараз з Білецьким та вкрай незадоволеним, але таким потрібним союзом з Ярошем. Як ви оцінюєте цей "тріумвірат"?
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Ага Манафорт под присягой соврал и сел зря

Верю Корчинскому который на Селигере рассказывал как разгонять Майданы
А фактам не верю
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Другого ответа от лахты, косящей под либераста и зебила я не ожидал.
Корч вообще-то не для средних мозгов.
Хочешь идеализировать европейское правосудие - вспомни Маркива.
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Если Манофорт финансировался Москвой, то что ему мешало, для продолжения "общего дела" сделать наклеп на свободу?
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Акции без толку, вот то, что ночью сделали, намного эффективней...
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И в чем эффективность?/ ответ дан в статье 13.07.19 12:09Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный. И в комментах под ней.
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Еслиб ещё в окно попали и пожар возник.... Но начало положено!
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Это незначительное и не очень опасное попадание наводит на мысль, что стрельбу под выборы могли организовать и пятая колонна медведчука-рабиновича, им сейчас нужно набирать баллы и обгаживать зеленского.
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Очень может быть. Но блин, хотелось чтоб уже реально началось... Иначе они тупо Украину присоединят к Лугандону...
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все может быть... они очень серьезно занялись населением юго-востока, похоже, когда были рыги с януковичем.
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Хоть и в окно хоть куда.
Я уже писал для приезжих - по этому адресу физически нет никакого телеканала.
Это юридический адрес для доброй сотни разных контор.
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Дефективней - так правильней. Хоть не палитесь, типа патриотики. Ганьба!
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"...орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112".

Вже встановили хто стріляв? Ч як завжди - "самі себе"?
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Андрюша, а скажи нам, что эффективнее? выстрелить мухой в окно, и тем самым поджечь само помещение, или выстрелить в наружный угол здания? По-моему, любое расследование начинается с ответа на вопрос: - Кому это выгодно?
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Як би не самі себе, то влучили б у вікно. Воно і нижче і розміром більше. Важко не влучити. А влучили у вивіску. Яка набагато вище, та і ширина її разів в п'ять менша за вікно. Питання є ?
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https://gordonua.com/news/war/v-dnr-zayavili-chto-vodafone-ukraina-peredal-v-okkupirovannyy-doneck-oborudovanie-dlya-stabilizacii-raboty-svyazi-1112473.html

В дыныре заявили,что "Водафон" Украина передали в оккупированный донецк оборудование для стабилизации связи.Только оборудование??
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Так а Баканову по поводу этого черта звонили? Нет? Чего же вы тогда хотите?
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Цугцванг. Путину выгодна как деятельность Медведчука, так и акции протеста против этой деятельности.
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Потому, что надо вовремя реагировать - "Кто первый сказал, тот и прав"...
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Я сейчас пазваню баканову по етаму черту мертвечуку......
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Пусть не трогаєт нашего черта! Хі-хі-хі-кхе...
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Сережу еще не замели? Юрик Луц уже дал заднюю. СБУ пока пользует.
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Слышь, провокатор лахтинский, сейчас Порошенко у власти ? Ты ничего не перепуталО ?
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А СБУ выйдет с плакатами, на которых будет написано "Никогда!"
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ржу ни магу, до выборов неделя смысл закрывать , пусть наговаривают и далее на срок себе. а то петя не прикрыл типа а Зеленский должен гавно разгрибать петино да ?
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По какому каналу можно будет посмотреть акцию, кто знает?
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мертвечука поміняти на наших заручників!
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И толку . Это еще при Педро можно было , что то требовать , а теперь все кацапо рыги реванш устраивают и теперь можно требовать быстрого вступления в тайожный союз.
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Петя не посадил, но то ж барига мародёр и зрадник. Но ЗЕкловун то ж совсем другое дело, да зебильчики?? ЗЕкловну то уж точно посадит Медведчука..депутатом в Раду..
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25+ Александр Шамрай‏ @Saamuray 4 год.4 години томуБільше

По Ньюсвану уже разгоняют что стреляли АТОшники и типа с ними тяжело жить в обществе у них типа травма от войны, ппц - они вообще не скрываются...

Ждем очередных постов Портнова о новом законопроекте по вывозу АТОшников за 101-ый километр?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"
 
 
 
 
 
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