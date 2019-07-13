 Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акция "Когда сядет Медведчук?"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook один из инициаторов акции Сергей Стерненко.

"Друзья, поскольку ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112", сообщаю, что акция, запланированная на 18:00 возле "112" отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Думаю, все это понимают.

Однако такая ситуация в безопасности и откровенная работа российских спецслужб у нас в тылу не может оставлять нас равнодушными, поэтому думаю, было бы уместно пойти в это же время на Владимирскую в Киеве к СБУ и поинтересоваться, сколько еще мы будем терпеть рассказы о "Нет полномочий" в отношении непосаженного Медведчука, который стоит за потоками пропаганды и устроил ночной теракт в угоду российским оккупантам", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главные герои - Путин и Медведчук": Стерненко призывает прийти 13 июля под 112 канал на "допремьерный показ" фильма пророссийского пропагандиста Стоуна