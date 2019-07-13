 Решение по апелляции в деле нацгвардейца Маркива может быть весной 2020-го, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил адвокат Маркива Рафаэле Дела Валле.

Апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Малане. Этот суд не будет заслушивать свидетелей, а будет работать только с материалами дела. На рассмотрение апелляции может уйти от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020 года.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.