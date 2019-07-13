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 Политика Украины
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Все про:апелляция (386) приговор (778) Маркив (52)

 Решение по апелляции в деле нацгвардейца Маркива может быть весной 2020-го, - адвокат

Суд по делу нацгвардейца Виталия Маркива в течение 90 дней должен обнародовать мотивацию приговора, согласно которой украинца приговорили к 24 годам заключения. После этого защита сможет подать апелляцию, а решение по апелляции могут принять весной 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил адвокат Маркива Рафаэле Дела Валле.

Апелляцию будет рассматривать апелляционный суд в Малане. Этот суд не будет заслушивать свидетелей, а будет работать только с материалами дела. На рассмотрение апелляции может уйти от одного до нескольких месяцев, поэтому решение могут принять весной 2020 года.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3137340
 
 
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Во як макаронники мстяться за свою макаронину. Вчіться.
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этому атовцу петрилло должен был найти очень хорошего адвоката . но хряк 5 лет был очень занят теребаном нашего бабла.
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Так это Порошенко ему гражданина Италии вручил?? Зебилы идите сосните у медведчука он как раз вас ждет!
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ща бЗЕ все поришает !!! уже указы по г+г выдал и фейсбутчеке ну и в инстаграмме ....бЗе команда всеравно подержамс
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение по апелляции в деле нацгвардейца Маркива может быть весной 2020-го, - адвокат
 
 
 
 
 
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