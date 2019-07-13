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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) назначение (1439) Одесская область (1793) Андрейчиков Андрей (1)

 Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс

Президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская", об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Одессе.

Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", — заявил Зеленский.

Напомним, 11 июля у здания Офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Активисты предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначенный главой Одесской ОГА Андрейчиков поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье и финансирует пророссийских сепаратистов, - Седлецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3137339
 
 
 Топ комментарии
 
А в Донецкую и Луганскую можно сепаров и без конкурса.
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Нє, давай референдум, ти ж обіцяв.
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бинго! Главное что б єто не такой конкурс был когда Савченко в Николаеве губером стал!
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Не конкурс а тендер - кто больше даст!
...за хлебную должность

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а сам Зеленский вместе с женой Леночкой которую заносили за пособничество с террористами в Миротворейць у нас кто кто в апреле 2014 года под охраной русских оккупционных войск давал концерты в оккупированной Горловке, у кого с концерта пропал украинский патриот которому шутки ради вспороли живьем живот.... а сама Ленка перепостивала инфу давайте мол говорите маршруты движения войск Украины.... а теперь она первая "подстилка" срочно стала Лэди о да лэди на свинарнике...??! сачара сепарская как и ее орган членистый подонок и мразь... как вообще могли такого ушлебка дебила конченного сеппаратиста "************" Путинскую выбрать в ПреЗЕденты.. ********* только можно... Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс - Цензор.НЕТ 2571
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А в Донецкую и Луганскую можно сепаров и без конкурса.
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В Одесі є кваліфіковані спеціалісти з місцевих, які можуть бути мером. Тільки їх треба виковирювати з-під товстого шару лайна.
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Странно, а мог бы ведь как папыреднык просто забить на общественный резонанс и объявить всех несогласных огендами *******, во как надо было.
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андрейчиков будет конкурировать с андрейчиковым , но уже по другой таксе
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Егеж. Про петиції почув і підтерся ними. Пішітє ісчо.
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Главы Ога -они не навсегда- накосячат-посадят.Главное - президент должен уметь быстро исправлять свои косяки.Ошибки неизбежны.Чужая душа -потёмки.
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"Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова"

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты
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Чувствуется рука Богдана - перед выборами - молчи, за умного у присяжных сойдёшь, после выборов - смотри на реакцию присяжных и тут же трактуй показания по другому, чтобы понравиться присяжным...
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Порохосраким сепар Андрейчиков не того , Зеля убирает . будет другой , но порохосвиньям и это плохо .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс
 
 
 
 
 
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