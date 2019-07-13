 Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Вы считаете, что я идиот?". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.
"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.
Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.
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"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.
И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.
"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.
"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.
Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.
Да.
Что будет делать Зеленский - будет видно через 100 дней.
Сейчас пока просто предвыборная беготня и тушение локальных пожаров при настройке своей системы.
Реально позитив от того что есть реакция на неправильные с точки зрения общественности назначения.
Для сравнения Порошенко буром поназначал тогда своих, и даже если это была отъявленная мразота , никак не реагировал и сидел с ними пять лет.
В остальном посмотрим. Будет весело©
І така сама брехня в усьому далі по всьому тексту.
Тоді це було персональне політичне рішеня порошенка, за відмову у співпраці.
Лише його рішення. Та за його особистою вказівкою
А без договору на виконання робіт (ще конкретніше: трудового договору) - дозволу на роботу не отримаєш. Ніде. Ні в нас, ні в Євросоюзі. Інша справа, що Шустер не захотів підписувати такий договір без замовлення, і отримувати прибутки тільки з реклами. Розбирайтеся, зебіли, і не брешіть! Особливо "тішить" зебільна брехня в останніх двох абзацах! Придумали, немов би самі були присутні при тих заборонах... Ох, і брехуни...
- когда последний раз передавал деньги "наверх"?
- так первого, как всегда.
- кому?
- Юзику/Богдану/Разумкову. вот расписка.
Да Вова - ты идиот. Сколько раз тебе объяснять? "Исполняющий обязанности" НЕ МОЖЕТ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА уволить руководителей структурных подразделений. И Власов просто не хочет цеплять на себя будущее уголовное дело "о превышении полномочий". Кстати ты его тоже уволить не можешь
Если в приказе про передачу обязанностей это есть (а это скорее всего есть) - то может.
Не знаете - так хоть не дезинформируйте других
1 власов не ідіот... І на незаконні звільнення не пішов.
2 Зеленський або ідіот, або його твердо використовує його ж оточення... Чому? Бо власов діючий начальник одеської митниці... А враховуючи той факт, що його криша в вигляді продана/гройсмана протекла...то він з радістю піде на своє тепле і законне місце начальника одеської митниці і далі буде красти контейнери тупо з порта... Досвід у нього є
Одне радує... Обсяги товарів що імпортуються в Україну з порушеннями митних правил зменшелись... Що буде далі?
Будем жить, будем посмотреть....
Увольнять по хотению можно, но не любого и не везде.
Это тебе не в квартале 95))))
https://antikor.com.ua/articles/311372-temnye_dela_vlasova_i_chto_skryvaetsja_za_operatsiej_bastion
И не забывайте про панамку на солнце.
страна - ДА!!!!
То, что мы видим - продолжение гастролей 95 квартала.
Идет игра на гойскую публик.
Настоящее личико Зебила и его кодлы мы увидим после выборов.
Но будет уже поздно...
Ладно, продолжает строительство "суверенной мафиозной демократии" по российскому образцу.
косплеит луку и *****.
Он свой.
Душить будут украинцев...
Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова (на заглавном фото) на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко
обувь - по $ 350/тонна
ткань - по $ 150/тонна
игрушка - по $ 150/тонна
сумки - по $ 125/тонна
хозтовары - $ 4 000 за контейнер
Несогласных со взятками и тех, кто традиционно осуществляет оформление грузов на других внутренних таможнях (Киевской, Днепропетровской, Николаевской и т.д.), руководствуясь логистическими и иными причинами, начальник Одесской таможни Александр Власов зажимает в бюрократические тиски. Контейнеры таких субъектов ВЭД по надуманным причинам не выпускают из Одесского порта, что наносит значительные убытки в виде расходов на аренду склада, простоя автомобиля и прочих услуг, предоставляемых портом и морским перевозчиком. На следующий раз бизнесмену ничего не остается, как покаянно придти на ковер к Александру Сергеевичу.