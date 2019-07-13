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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) увольнение (1617) Александр Власов (2)

 Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Вы считаете, что я идиот?". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский требует от и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Читайте на цензор.НЕТ статью: Своим – всё, чужим – закон, или Почему возобновились старые схемы на украинских таможнях?

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.

И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: Вы считаете, что я идиот? 01
Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: Вы считаете, что я идиот? 02

Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137338
 
   
 Топ комментарии
 
Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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может и свиней....
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров... Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 9046
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Зрада!!! Неизвестно, кто такой Власов, но ЗРАДА!!! , да порохосранчики? Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 5124
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Звільняти треба, але звільняє той,хто має на це право по закону, Це не клоунівське діло, звільняти замів, і нших. Хоче бути царем, клоуном ,шутом і президентом, але це неможливо На міжнародній арені--одні провали,а в Україні одні порушення законів і конституції. Зе хоче працевлаштувати всі 0,2% своєї нації .яка живе в Україні,а лохи і дебіли ждуть ковбаси по 2,20
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от і я кажу Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі" - Цензор.НЕТ 587 Воно не тільки НЕЗДАТНЕ але й НЕСПРОМОЖНЕ бо пхається не в свої справи
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Да оно в принципе и без вопроса ясно было.
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Порошенко в 2014 сказал. -" Реформы или делаются быстро или не делаются никогда. Последнее и подтвердил. Собственно как потом и сказал Шустеру что умрет за Свободу слова,и.. через два месяца закрыл Шустера.

Что будет делать Зеленский - будет видно через 100 дней.
Сейчас пока просто предвыборная беготня и тушение локальных пожаров при настройке своей системы.
Реально позитив от того что есть реакция на неправильные с точки зрения общественности назначения.
Для сравнения Порошенко буром поназначал тогда своих, и даже если это была отъявленная мразота , никак не реагировал и сидел с ними пять лет.
В остальном посмотрим. Будет весело©
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Знову зебільна брехня. Починаючи з того, що Шустера ніхто не закривав. Насправді він не знайшов бабла для своїх пердяч. А Яценюк, у воюючій країні, відмовився йому виділяти з держбюджету.
І така сама брехня в усьому далі по всьому тексту.
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Дуже смiшно, особливо коли згадати що першим був наїзд податкової, а наступним кроком Шустеру анулювали дозвіл на роботу.
Тоді це було персональне політичне рішеня порошенка, за відмову у співпраці.
Лише його рішення. Та за його особистою вказівкою
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наїзди податкової ТОДІ були на всіх. Їх потім припинили, наскільки змогли.
А без договору на виконання робіт (ще конкретніше: трудового договору) - дозволу на роботу не отримаєш. Ніде. Ні в нас, ні в Євросоюзі. Інша справа, що Шустер не захотів підписувати такий договір без замовлення, і отримувати прибутки тільки з реклами. Розбирайтеся, зебіли, і не брешіть! Особливо "тішить" зебільна брехня в останніх двох абзацах! Придумали, немов би самі були присутні при тих заборонах... Ох, і брехуни...
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"Вы считаете, что я идиот? - ДАААААААА!!!!!!!!!!
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Увольнять хорошо, но еще лучше было бы, если вот таких соевых чепушил после написания заявления об увольнении на выходе из здания встречали двое людей в неприметной одежде и отвозили для дачи показаний - сколько заплатил за должность, кому платил, сколько ежемесячно заносил наверх, кому отдавал. И так по цепочке. Уверен, что через месяц максимум свинорошеновская падаль оказалась бы на нарах
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представляю себе этот допрос.
- когда последний раз передавал деньги "наверх"?
- так первого, как всегда.
- кому?
- Юзику/Богдану/Разумкову. вот расписка.

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А виходячи з того, що зауважив наш Vitaliy ChaykovskiyЗеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9405 Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9405 а саме: "ГФС доживає остані тижні - її знову розділили на податкову та таможню. І там вже свої керівники призначені. Власов і так би був звільнений у зв'язку з реорганізацією." зебіл+клован - справді, ідіот.
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Зеленский "Вы считаете, что я идиот?"



Да Вова - ты идиот. Сколько раз тебе объяснять? "Исполняющий обязанности" НЕ МОЖЕТ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА уволить руководителей структурных подразделений. И Власов просто не хочет цеплять на себя будущее уголовное дело "о превышении полномочий". Кстати ты его тоже уволить не можешь


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кто вам такое сказал - может, еще и как.
Если в приказе про передачу обязанностей это есть (а это скорее всего есть) - то может.
Не знаете - так хоть не дезинформируйте других
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он на работе, он не "дезинформирует", а осознанно врет, ему рошеноахметы платят за это
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Як не крути, але висновки дуже нехороші...
1 власов не ідіот... І на незаконні звільнення не пішов.
2 Зеленський або ідіот, або його твердо використовує його ж оточення... Чому? Бо власов діючий начальник одеської митниці... А враховуючи той факт, що його криша в вигляді продана/гройсмана протекла...то він з радістю піде на своє тепле і законне місце начальника одеської митниці і далі буде красти контейнери тупо з порта... Досвід у нього є
Одне радує... Обсяги товарів що імпортуються в Україну з порушеннями митних правил зменшелись... Що буде далі?
Будем жить, будем посмотреть....
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Ну правда же, идиот!
Увольнять по хотению можно, но не любого и не везде.
Это тебе не в квартале 95))))
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Этому чудику,юристу по диплому,ничего не известно о существовании КЗоТа.
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Блть, это ворьё таким жалким становится когда его от корыта ногой под зад...так и читается в глазах: За что?
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Да оно в принципе и без вопроса ясно было.
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Вчера наркокурьера взяли... доза не дошла... парня совсем заторкнуло
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власова не уволить а закрыть с конфискацией и немедлено
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все журнашлюхи, если не пишут то, что хочется вам
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Клоун имеет полномочия приказывать ГФС и увольнять ее главу? Власов вполне может его послать! Не знаю кто такой Власов, но этот юный бенинец себя уже начал Наполеоном чувствовать...
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Он уже считает себя премьер-министром, министром финансов и всем КМУ в одном лице.
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Який Наполєон? Тріска папи Карломойского, яку прибило до нашого берега! Щей не по хвормі вдягнена. Треніки ДЕ?
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Он так себя чувствует, потому что мы дали ему огромную поддержку. А Вы со своей рабской позицией можете и дальше Порошенко в жопу целовать и помалкивать.
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Виталик, хлопчик, когда я хоть раз хвалил Пороха? Я всегда говорил, что он мудак и нарцисс. Но это был хотя бы украинский мудак. А вот это чудо без перьев, которому вот такие как вы любители сказок "дали огромную поддержку" и до сих дрочат на его тупые клоунские выходки, я сомневаюсь, что оно вообще украинское. Судя по его последним неадекватным высказываниям и поступкам, он бы более органично в Амстердаме смотрелся. Если вы понимаете - о чем я...
И не забывайте про панамку на солнце.
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Кроме поддержки 73% есть ещё законы.Поддержка вскоре исчезнет,а ответственность за похеривание законов остаётся и рано или поздно Зеле придется за это страдать.
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вазелин - "вы считаете что я идиот?"
страна - ДА!!!!
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Зеле надо для своей безопасности написать свой Заповит и назначить приемника который его выполнит. Помогать будут все и свидомые и не очень и совсем не свидомые по тому как на зеленом прапоре будет- Терор а народ займется своей народной забавой-Колеевщина
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Так нехай тут і пише заяву про звільнення. Треба ручка і папірець?
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Нарику главное сейчас заменить чужих воров на своих... чтобы и ему какие-то доля капала... а лохторат реально думает, что если заберут деньги у воров - поровну раздадут народу!)))) 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣
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да владімір, ви ідітот. і я хочу, чтоб ви лічно напісалі заявлєніє об увольнєніі.
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Правильно сделал, что отправил в отпуск. Выйдут с отпуска, а президент уже другой Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9492
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Так вот для чего он баканову дал офицера , чтобы его уважать
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Вовіку ще звільняти і звільняти мародерських "орлів" Порошенка
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вот уж кого вааще никогда не жалко так это налоговиков. только увольняет их зеля неправильно! нужно сиконфискацией счетов и майна, больше чем уверен что у каждого из них при зарплате держслужбовця имеються несметные богатства..... кстати это одесского перца власова надо особо проверить!
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Вся Украина так считает Вова. За это тебя и полюбили в свое время.
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Власов может и паганец, но идиотом он его правильно считает: с такой оравой ОПУ управлять через Facebook может только идиот.
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Этих уволить,а на их место знакомых из 95 квартала
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Не, не идиот - Зебил...
То, что мы видим - продолжение гастролей 95 квартала.
Идет игра на гойскую публик.
Настоящее личико Зебила и его кодлы мы увидим после выборов.
Но будет уже поздно...
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Если бы у нас была нормальная страна, то председатель ГФС просто бы послал Президента, т.к. он ему не подчиняется, и никакой игры на публику не получилось, но у нас есть орда зебилов, которые могут обеспечить на выборах однопартийную коалицию из слуг Бени, что позволит пропихнуть своих премьера, министра финансов и генерального прокурора (в нашем случае нас интересуют только эти 3 должности, не будем же обсуждать первую в истории Украины передачу пульта ручного управления страной бородатой бабушке), поэтому у Власова, если он решит пояснить Зе границы его полномочий, возникнут проблемы.
Ладно, продолжает строительство "суверенной мафиозной демократии" по российскому образцу.
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Чего только они уже многие и не считают , а видят , что он идиот . По тому что не знать , что существует трудовой кодекс и есть нормы , когда человек увольняется и у него есть заработанный отпуск то сначала идут в отпуск , а потом увольнение и так делает вся страна , а раз таких элементарных вещей Зебил не знает , то он реально идиот. А если их уволить согласно хотелкам этого идиота , а не согласно закона , то любой суд восствновит их в должности.
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мелкий дрищ реально считает себя фюрером.
косплеит луку и *****.
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когда закончатся "они" это чмо будет душить тебя
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Соломона душить не будут.
Он свой.
Душить будут украинцев...
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Кто громче всех кричит держите вора? правильно, вор. Как то с идиотом прослеживаются аналогии.
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На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу
Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова (на заглавном фото) на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко
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В интернет-издание «Таможня Схемы.нет» поступил список компаний с таможенными оформлениями за июнь месяц и суммами уплаченных поборов - всего 1 млн 332 тыс. 200 долларов США. Источники в брокерских компаниях рассказывают, что сейчас сформировался список компаний, согласившихся работать на условиях Власова-Борисенко. Как было сказано выше, не работать по предложенной коррупционной системе невозможно. К тому же у Власова, как у человека крайне амбициозного, есть глобальный замысел - заставить всех субъектов предпринимательской деятельности растамаживать обувь, ткань, игрушку, сумки и хозтовары в Одессе по его системе: -30% от тарифа (минимальной цены по таможенной базе) со следующими откатами:
обувь - по $ 350/тонна
ткань - по $ 150/тонна
игрушка - по $ 150/тонна
сумки - по $ 125/тонна
хозтовары - $ 4 000 за контейнер
Несогласных со взятками и тех, кто традиционно осуществляет оформление грузов на других внутренних таможнях (Киевской, Днепропетровской, Николаевской и т.д.), руководствуясь логистическими и иными причинами, начальник Одесской таможни Александр Власов зажимает в бюрократические тиски. Контейнеры таких субъектов ВЭД по надуманным причинам не выпускают из Одесского порта, что наносит значительные убытки в виде расходов на аренду склада, простоя автомобиля и прочих услуг, предоставляемых портом и морским перевозчиком. На следующий раз бизнесмену ничего не остается, как покаянно придти на ковер к Александру Сергеевичу.
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Ворье не привыкло ж так... не занести, не порешать, вот же раньше жизнь была порошено-гнойсману отслюнявил баксоты и воруй дальше, а по телевизору "борьба" кипит )))
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Зеленский, они же просто над тобой издеваются. Не уважают. Разводят. Видишь, до чего дошло, ты даешь команды, а их никто не выполняет. Это же просто какой-то позор. Я кстати, предупреждал об этом раньше. Есть авторитет должности, а есть авторитет личности. А дальше будет только хуже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Вы считаете, что я идиот?". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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