 Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.
"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.
Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.
Читайте на цензор.НЕТ статью: Своим – всё, чужим – закон, или Почему возобновились старые схемы на украинских таможнях?
"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.
И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.
"Я сегодня напишу заявление", - отметил он.
Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров...
За новинами слідкуй. ГФС доживає остані тижні - її знову розділили на податкову та таможню. І там вже свої керівники призначені. Власов і так би був звільнений у зв'язку з реорганізацією. Зеля в черговий раз бабахнув у повітря.
Чувак по земле никогда не ходил. Всё время по верхним этажам марширует. Ну, спустится на несколько ступенек..
когда состоятся похороны Клоуна
с такими налетами пацан таки своей смертью не умрет... ему помогут....
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-********-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-********
Оно ж было невменяемое.
ЄС
Гройсман
За життя
Ляшко
Ось кому 5 років добре жилося.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"