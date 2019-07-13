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Все про:Зеленский (2137) увольнение (1617) Александр Власов (2)

 Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский требует от и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Читайте на цензор.НЕТ статью: Своим – всё, чужим – закон, или Почему возобновились старые схемы на украинских таможнях?

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.

И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Я сегодня напишу заявление", - отметил он.

Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: Не можете справиться с людьми в вашей вертикали 01
Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: Не можете справиться с людьми в вашей вертикали 02

Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137338
 
 
 Топ комментарии
 
Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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Зрада!!! Неизвестно, кто такой Власов, но ЗРАДА!!! , да порохосранчики? Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 5124
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Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни--

Чувак по земле никогда не ходил. Всё время по верхним этажам марширует. Ну, спустится на несколько ступенек..
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Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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может и свиней....
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров... Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 9046
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вчера вон выложили фото ЗаЖОПовского нардепа на сафари, схожего на Рабиновича же, теперь главный фискал, похожий на Коболева, походу система нивелирует всех под одно лицо, надо менять.
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Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі" - Цензор.НЕТ 4972

За новинами слідкуй. ГФС доживає остані тижні - її знову розділили на податкову та таможню. І там вже свої керівники призначені. Власов і так би був звільнений у зв'язку з реорганізацією. Зеля в черговий раз бабахнув у повітря.
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воно не бабахнуло в повітря, воно пропіарилось перед зе лохами.
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Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни--

Чувак по земле никогда не ходил. Всё время по верхним этажам марширует. Ну, спустится на несколько ступенек..
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они почему в отпуске пережидают
когда состоятся похороны Клоуна
с такими налетами пацан таки своей смертью не умрет... ему помогут....
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А може просто .. як Омелян розповість шмарклі хто воно таке
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Зрада!!! Неизвестно, кто такой Власов, но ЗРАДА!!! , да порохосранчики? Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 5124
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А ти настукай на СФ про зраду. Полєхчаєт.
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Ні, не зрада - тупість. ГФС осталось існувати доки бумажки домалюють для нових структур. Власов і так був би звільнений протягом місяця. Їі поділили і вже призначені нові керівники
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-********-ta-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-********
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Зрада не может жить, если не произнесёт зраду и про "порохоботов", в том числе.
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А кто этому нарику рассказал, что было в Ужгороде?
Оно ж было невменяемое.
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Директор України вже перебрав на себе одов_ящки, які відносяться до Кабміну. І його несе останніми днями. І це б нічого, але ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕЗИДЕНТА директор закинув, так як вони йому не відомі.
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Сподівається, що завхоза не спіткає доля завгара?
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Приїхав до батьків на Вінничину. По дорозі звертав увагу на політичну рекламу. Найбільше бордів:

ЄС
Гройсман
За життя
Ляшко

Ось кому 5 років добре жилося.
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в києві найбільше реклами за слугу урода. от кому нікуйово нині живеться
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Ти мабудь дальтоник і зеленого мабудь не розрізняєш. Гросіна реклама висіла в червні - зараз вона майже вся зеленою переклеїна.
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браво! піплу понравітсо. справедливий голова коглоспу ставить на місце нерадивих бригадирів! прям совком набзділо
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Кругом ОПГ.Со времён совка и Кучмы.Надо садить последовательно и методично,с конфискацией.К Чиновникам и избранным -срок с коэф 3.За умысел.В ФРГ так поступают.
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просто место начальника ГФС, Богдан пообещал Штруделю, Рапунцлеру, Мангалеру, Изерману, Гипербуну и Доллармену( фамилию выберете сами)
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Власов куда более привлекательная фамилия для 24% Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі" - Цензор.НЕТ 1108
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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там надо до пятого колена вех уволнять, причем со сроками и конфискацией!
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двухтуровый хочет как лучше -справедливо и искренне гневался и ножками топал, он поставит на таможню своего, хорошего человечка. Но большая вероятность что уже в ближайшее время узнаем-получилось как всегда.
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Де рішення про звільнення Голови Донецької ОДА, через якого загинув український воїн Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі" - Цензор.НЕТ 4599 Чи презЕ Пашу жалко
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Пусть лучше тот на допросе скажет кому бабки передавал.
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Офшорна гнида віддала Україну на поталу корупціонерам і мародерам в обмін на голоси і підтримку.
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Та, дивляться, як Зеленський плигає, і думають - і не таких бачили, президенти міняються, а ми вічні.
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https://www.youtube.com/redirect?v=LowWlX5b41M&event=video_description&html_redirect=1&q=http%3A%2F%2F24tv.ua%2Fn821319&redir_token=sEv3vVGSBPBbYx5JJXXfV5O0VpV8MTU2MzA5OTc4NEAxNTYzMDEzMzg0 НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ПАНОВЕ ЯК БЛАЗЕНЬ ПОРОШЕНКО З КОРУПЦІЄЮ БОРОВСЯ
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ооо зеля про ВЕРТИКАЛЬ заговорил. у пути наслушался
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Цена слову чиновника. Поэтому Зе и пари заключил с мером Днепра, чтобы звездежа не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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