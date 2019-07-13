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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2137) увольнение (1617) Александр Власов (2)

 "Вы считаете, что я идиот?" - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский требует от и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Читайте на цензор.НЕТ статью: Своим – всё, чужим – закон, или Почему возобновились старые схемы на украинских таможнях?

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.

И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Вы считаете, что я идиот? - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова 01
Вы считаете, что я идиот? - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова 02

Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3137338
 
   
 Топ комментарии
 
Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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может и свиней....
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров... Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 9046
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воно не бабахнуло в повітря, воно пропіарилось перед зе лохами.
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Чего только они уже многие и не считают , а видят , что он идиот . По тому что не знать , что существует трудовой кодекс и есть нормы , когда человек увольняется и у него есть заработанный отпуск то сначала идут в отпуск , а потом увольнение и так делает вся страна , а раз таких элементарных вещей Зебил не знает , то он реально идиот. А если их уволить согласно хотелкам этого идиота , а не согласно закона , то любой суд восствновит их в должности.
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які,****,всі знавці Кзоту ((
а суцільна корупція на митниці-по..уй..

і,звичайно,ці диванні експерди ні...уя іншого запропонувати не можуть (
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Pavlo Dudra
Не збуджуйся так - краще прийми дозу, а то останні клепки повилітають!

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збуджуватись на "диванних експертів" змісту немає..
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Закон это для тебя, а для идиотов которые воруют миллионами, для них нет законов, какие отпуска у них каждый день не рабочий, а отпускной, потому что гребут бабло под себя каждый божий день, для них должен только один закон работать, криминально-процесуальный и перестаньте изрыгивать такую пошлость.
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мелкий дрищ реально считает себя фюрером.
косплеит луку и *****.
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это потому, что ему в **@ло на камеру еще никто не давал. но, то такое... народ после АТО и не то может. всему свое время. вот сейчас - время разочарования, потом будет время прозрения., а там, как карта ляжет...
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Привет. Смотрю у нас даже веселее, чем до моего отъезда. Это недоразумение кажется лавровым листом объелось.
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А ха ха ха ха ха ха....
как можно бояться чихуахуа?

Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9995
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когда закончатся "они" это чмо будет душить тебя
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Соломона душить не будут.
Он свой.
Душить будут украинцев...
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Не факт. Згадаємо правління Сталіна.
Перестріляли та згноїли по концтаборах багато своїх - тих, що розраховували довічно користуватися привілеями та вирішувати долі мільйонів. Але раптом - "чорний ворон", єжові рукавиці НКВД, "суд" - і або маслина в потилицю, або на низькотемпературні локації.
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Очень вероятно. ВВХ в свое время тоже был популярен в народе потому, что обещал "мочить".
Итог - 20 лет уж "мочит". В основном, правда, тех, кто его выбирал, но это детали.
А у Зеленского уж очень быстро что-то крышу срывает от власти. Сказал бы, что это немного пугает, но нет, это сильно пугает.
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а что бы с твоей крышей было бы? , когда ты видишь как твои сотрудники тупо игнорируют твое распоряжение и в добавок еще и саботируют и воруют?... понять и простить?
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До речі, у ***** відстежується паралель зі Сталіним. Той теж далеко не одразу розкрутив машину терору. Спочатку усе було начебто непогано - відбудова після громадянської війни, лібералізація життя, НЕП, українізація та розквіт культури ("золоті 20-і" - потім ця генерація митців увійшла в історію як "розстріляне Відродження")... А наприкінці 20-х почалися грізні зміни, і в 30-і вже коївся жах і пздць.
Найновіша історія: період до 2007-2008 - "тучные 2000-е". Здавалося, що РФ нарешті через пень-колоду поступово інтегрується в цивілізований світ.
Але це лише здавалося.
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Ет из крылатых выражений выжевшего из ума папаши мента аль своим мощным ментяцким умом сам додумался до порохоботской истерики Ты жги ишшо ментяра Осталось всего ничего и офшорник перестанет платить
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Тебя и тебе подобных сосущих в том или ином виде удушит...
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ты тупое недоробло читать не умеешь? душить будут вас юыдло-люмпенов которые привели его к власти.
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душит он воров и прочих гнид.

Ссыкотно стало?
А зачем ты вопишь что он будет душить людей?
Или думаешь что люди встанут на защиту воров-хрякосвинов?
Ты очень, очень ошибаешься. Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 5997
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краснопузые тоже начинали с того что душили дворян и интеллигенцию. а потом они кончились и большевики переключились бодро на собственный народ
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Кто громче всех кричит держите вора? правильно, вор. Как то с идиотом прослеживаются аналогии.
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На Одесской таможне в июне собрали $ 1,3 млн наличными за растаможку по низкому тарифу
Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова (на заглавном фото) на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко
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В интернет-издание «Таможня Схемы.нет» поступил список компаний с таможенными оформлениями за июнь месяц и суммами уплаченных поборов - всего 1 млн 332 тыс. 200 долларов США. Источники в брокерских компаниях рассказывают, что сейчас сформировался список компаний, согласившихся работать на условиях Власова-Борисенко. Как было сказано выше, не работать по предложенной коррупционной системе невозможно. К тому же у Власова, как у человека крайне амбициозного, есть глобальный замысел - заставить всех субъектов предпринимательской деятельности растамаживать обувь, ткань, игрушку, сумки и хозтовары в Одессе по его системе: -30% от тарифа (минимальной цены по таможенной базе) со следующими откатами:
обувь - по $ 350/тонна
ткань - по $ 150/тонна
игрушка - по $ 150/тонна
сумки - по $ 125/тонна
хозтовары - $ 4 000 за контейнер
Несогласных со взятками и тех, кто традиционно осуществляет оформление грузов на других внутренних таможнях (Киевской, Днепропетровской, Николаевской и т.д.), руководствуясь логистическими и иными причинами, начальник Одесской таможни Александр Власов зажимает в бюрократические тиски. Контейнеры таких субъектов ВЭД по надуманным причинам не выпускают из Одесского порта, что наносит значительные убытки в виде расходов на аренду склада, простоя автомобиля и прочих услуг, предоставляемых портом и морским перевозчиком. На следующий раз бизнесмену ничего не остается, как покаянно придти на ковер к Александру Сергеевичу.
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Мил человек, Алесандр Федоров, проблема, связанная с таможней, глубже. Кто бы связывался с решалами-посредниками, если бы мог сам с выгодой для себя спокойно растаможится? Это же не высшая математика. Контейнер груза в штате Нью-Йорк проводит на таможне 2 часа, а средняя сумма, включая услуги таможенного брокера, составляет 800 !!!!!!!! долларов. И все. Это все легально. Почему? Потому что ставки налогов такие. На большинство товаров нулевые или близкие к ним. Это чрезвычайно стимулирует экономических агентов покупать и продавать дешевле, поэтому в США на сравнимые многие товары цены намного дешевле. У них еще и налог с продаж у многих штатов существенно ниже или равен нулю. Я уже сотни раз писал, нужно коренным образом пересматривать наш НДС и налоговые пошлины, ставки которых являются раковой опухолью на теле экономики страны. Всех экономистов, которые считают, что слабая страна может развиваться при НДС в 20% нужно сажать в сумасшедший дом и лишать диплома. Ставки ввозных пошлин занимают 252 страницы!!! формата А4. Какую армию чиновников нужно подключать чтобы создавать и контролировать эту невероятно сложную систему! Сколько степеней свободы для манипуляций, разрешательства и запретительства они себе напринимала. www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=8c65912d-de9e-45d7-b60e-f62ee381fc07 вот полюбуйтесь. Только на продукты питания - тысячи позиций со ставками от 0 до 20%. Зачем все это безумие, спросите вы? Затем, что своим людям, которые за это будут благодарны, делается ставка ниже. А еще, ставку легко подменить, выдать продукцию, подпадающую под более высокую ставку, за продукцию с нулевой ставкой. А по-честному рассчет такой. Берется цена продукта по базизу CFR, то есть со стоимостью морского фрахта, а вовсе не отпускная цена завода в США, например, что уже очень странно. Ну ладно. На эту цену CFR накручиваем 20% НДС, а на полученную сумму еще, например, 20% такоможенной пошлины. Пусть честная отпусная цена завода в США будет 1 доллар за кило. Морской фрахт примерно добавляет к себестоимости 10%. Это уже 1,1 доллар. Плюс НДС уже 1,21 доллар, плюс пошлина это уже 1,45 долларов за кило. Товар еще в порту. Его нужно доставить к себе на склад, обеспечить его хранение в холодильнике, обеспечить ветеринарный контроль и прочее. И его себестоимость вырастает до 2 долларов за кило, если он хранится у вас несколько месяцев. Какая же экономика выдержит такие безумные цены? Наша и не выдерживает. Вон, все время берем у кого-то кредиты. Поэтому в реальной жизни, импортер идет к "хитрому" посреднику не потому что тот ему хочется, а потому что это выгодно. Сумма всех платежей так будет процентов на 10--20 меньше для импортера (у кого какие связи), чем если растамаживаться по-белому, по закону. Кроме того, тем, кто хочет жить честно, создаются очень трудно преодолимые искусственные препятствия, чтобы их все же вынудить обращаться "к модным" фирмам, которых во времена Януковича было в Одессе всего 3, все остальные - лишь их агенты. Это все шло на самый верх, к Азарову и Януковичу. Сейчас все так же. Почти ничего не поменялось, только растут ставки "за риск".
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Мой калькулятор Виндовс подвел меня. На самом деле сумма после налогов будет не 1.45, а 1.58. То есть в себестоимости товара почти 60% это доставка и растаможка в порту.
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Ворье не привыкло ж так... не занести, не порешать, вот же раньше жизнь была порошено-гнойсману отслюнявил баксоты и воруй дальше, а по телевизору "борьба" кипит )))
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зубожилый! ты стонешь что все дорого. загляни в свой гардероб, или шкаф, что там у тебя голодранца есть. 70% готового импорта, а 30% изготовлено из импортного сырья. пока тыЗЕбил радуешься, "ворье" уже закладывает в цену испражнения твоего любимого клоуна. ткани, кожа, молния, нитки, красители, оборудование....в Украине не производятся. полиэтилен, полипропилен, поликарбонат-импорт. от бытовой техники, инструмента до бытовой химии и парфюмерии-все сырье -импорт. в любом раскладе лохом окажешься ты. хотя...ты и так лох.
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Зеленский, они же просто над тобой издеваются. Не уважают. Разводят. Видишь, до чего дошло, ты даешь команды, а их никто не выполняет. Это же просто какой-то позор. Я кстати, предупреждал об этом раньше. Есть авторитет должности, а есть авторитет личности. А дальше будет только хуже.
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Звільнення наліво-направо - це не боротьба з корупцією, це хаос і ще більша корупція. Щось таке ми бачили при ранньому ющенку. Тоді були звільнення, відтак суми хабарів виросли через "податок на ризик". Але ніякого ризику в той період не було. Було багатократне і абсолютно невиправдане збільшення зарплат чиновників, відповідно і суми хабарів і відкатів виросли. Тепер нас чекає те саме, зе лякає, а його не бояться. Сумно і тривожно. Знову стоїмо на порозі чогось.
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Интересно что будет делать Бутусов и кому лизать жопу после выборов в парламент?
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ШанПанЗе задал хороший вопрос. Да, я считаю тебя, зелена шмаркля, идиотом.Именно потому, что ты будучи зеленой шмарклей по уму и образованию, полез в преЗеденты, гадить на головы 40-млн. народу. Может ты думаешь, что тебя кто-то уважает? Да то это те, кто еще не разобрался, что это тепленькое и вонючее капает ему на голову.
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Свинорус, я хоть и не зебил, но считаю, что Зесцыка власова уволил правильно. Теперь нужно разобраться с портновым и гнойсманом, чтоб разрушить выстроенную гносей цепочку контроля над потоками из 4-х западных таможен. А ты лучше следи за своим Х.у.й.лом и не лезь в Украину. Надеюсь ты поняло, винторогое?
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ти чо, хто з портновим буде розбиратися?
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"Ви вважаєте, що я ідіот?" - вважаємо! Навіть більше.
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Він питався не порохоботів. Для них ідіоти всі, хто не поважає чоколядового командира свинарчуків.
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мне уже Зеля стал нравиться)) продолжай давить этих гнид гнилой системы!
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Зєлік,шо ж ти здаєш таємниці свого безштанька?
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Три вида порохнявой зрады :"Зе ничего не делает", "Зе делает не так", "Зе просто пиарится".
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Как говорил учитель Голобородько: ****** и ****** ,один к одному
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Свинарчукигейт, говорите?
Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.

ЮЗИК, НАСЫПАЙ!Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение.
Итак, как любят писать антикоррупционеры и активисты-расследователи - знакомьтесь. Корявченков Юрий Валерьевич. Он же Юзик, участник команды «Квартала-95». Актер второго плана, обычно фигурирующий в сценках с шутками о лишнем весе, еде и физической силе.Юзик, конечно же, тоже баллотируется в парламент. Но не в списке, а по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Где во время президентских выборов он возглавлял городской штаб Зеленского.«На округе №33 намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать», - сказал Юзик.Друг президента скромничает. Он не идет работать - он уже работает. И благодаря его и президента работе закупать щебень, который производит «Укрзализныця», с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.Немного матчасти. «Укрзализныця» - один из крупнейших производителей щебневой продукции в Украине. В ведении госпредприятия имеется несколько десятков карьеров, где, в основном, добываются щебень и гравий. Среди них: Крюковский карьер в Полтавской области, Ладыжинский - в Винницкой, Стрыйский - во Львовской, Знаменский - в Кировоградской и т.д. «УЗ». Для своих нужд «Укрзализныця» использует примерно половину производимой продукции. Остальное продает в рынок - по привлекательным для многих частных компаний ценам.Так было при злочинной владе барыг. Но с недавних пор купить щебень «Укрзализныци» стало возможным только у одного хорошего Зе-человека. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины.
И снова - знакомьтесь. Корявченков Сергей Вячеславович. Двоюродный брат Юзика.Бизнесмен из города Горышни Плавни (бывший Комсомольск), владеющий бизнесом по добыче гранита, гравия, песка и известняка. Брат Юзика контролирует следующие компании: «Кривбасс-щебень», «Гранитная компания», «РГК», «ДМД», «Конфитраст» и другие. Один из ключевых активов - Рыжевский гранитный карьер в Полтавской области.Небольшой штрих, показывающий тесную связь брата Юзика с Зе-командой. В 2017-2018 годах Сергей Корявченков бурно конфликтовал за Рыжевский карьер с партнёром. А защищал его интересы в суде кременчугский адвокат Феликс Урин. За проявленные при защите бизнеса брата Юзика мужество и героизм Зеленский назначил Урина своим официальным представителем в Полтаве и области во время президентской кампании.И Урин снова не подвел, и нанял двух ватных технологов - Светлану Сычевскую (гражданку РФ) и Константина Слисенко, известных своими фотографиями на фоне российского флага, а также участием во Всероссийском молодежном форуме на Селигере, посещаемом Путиным. Русские патриоты отработали на отлично, и Зеленский получил в области 35% в первом туре и 82% во втором. Сегодня Урин баллотируется от «Слуги народа» по 146-му (Кременчугскому) округу.Ну а брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.Поэтому надо немного подождать. А пока можно просто делать деньги. «Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы.И всем хорошо. И Юзику, получившему процент за доступ к телу. И его брату - гранитному акробату, звезда которого наконец взошла с областного уровня на национальный. А главное - закончилась эпоха вранья, жадности и чего-то там еще. И началась новая эпоха - тотального дерибана страны.«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
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"Тот, кто должен напоминать, что он король - королём не является" (с) Тайвин Ланнистер "Игра престолов"
)
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Народ считает, что ты идиот, а теперь ещё и ворюга.
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Давай Зеленский гони их всех зажравшихся в шею, Украина стала нищей благодаря этим мерзопакостным.
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нет зелЯ ты довбоЙ@б.который будет скоро будет на ростове
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Ой-вэй, Зюзик наконец начал понимать, кем его считают все эти прожженные дельцы, а по совместительству чиновники! Все его идиотские истерики могут впечатлить только его глупых поклонников, оно такое ничтожество, занявшее совсем не свое место, что никто из этой братии обращать внимания не будет. Скорее всего начнут саботаж, что приведет к полному хаосу. Вот и весь результат.
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По Фрейду від пана Зеленського: Вы считаете, что я идиот? Ладно, я идиот - вы нас всех считаете идиотами? ДА.
Хоча Власов - безумовно, ворюга і має отримати по заслугах. Але заява на звільнення - це для ворюги ніби - йди з моєї пісочниці. Крав - у тюрму, а не на заслужений відпочинок.

Чекаємо з нетерпінням купу порядних низькооплачуваних митників з палаючими очима від пана ПортноваБогданаШефіраКоломойського Зеленського - без Айфонів, без борід, без досвіду, без страху і докору. Ну звісно ж, страху не знає тільки дурень.


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Браво ЗЕ! Живу в Европе 25 лет. Веду бизнес с Украиной, без интузиазма, поскольку все чинуши п-дорва. С Китаем и Европой все иначе. На таможне все хуже и хуже! Гони их на куй! Только где взять адекват? Надо упростить системно тему, меньше контактов с ними - меньше вирусов в экономике, и в голове. Кто конданибудь растомаживал грузы в Чехии- поймет, живого таможенника не видиш, цена в разы отличается! Только развитие экономики страны даст реал в незалежности. Гони душителей экономики в карьеры! Метсырье подорожало- нэхай корають. И офшоры ихние прогрести, бабло назад в экономику.
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"Вы считаете, что я идиот?"

Ну, как сказать . . . Когда сверху (ДФС) из-за просьбы Президента приходит настойчивая просьба написать заявление об увольнении, а начальники таможни резко уходят в отпуск, что должен делать и.о. Главы ДФС ?
По Кодексу законов о труде увольнение работника во время отпуска запрещается. Если уволят, то начальники таможни не только восстановятся на работе, но ещё и взыщут с бюджета (нас с Вами) средний заработок за время вынужденного прогула, а это будут большие деньги (потому что суд будет долго).

Так что из-за НЕ-идиота налогоплательщики просто похудают на пару сот тысяч гривень. И всё. А потом все будут орать, что судьи такие-сякие, линчевать их, потому что они коррупционеров на работе восстанавливают . . .
НАУЧИТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЛУШАТЬ ЮРИСТОВ И ТОГДА БУДЕТЕ ВЫИГРЫВАТЬ СУДЫ, А НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА НИХ.

Господи, 73%, кого ж Вы выбрали . . .
Надо уходить от всеобщего избирательного права. Право голоса должно быть только у людей, которые за прошлый год уплатили не менее 20.000 грн. налогов (цифра - предмет обсуждения).
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а отпуск был плановым? сразу у обоих? да и написано по состоянию здоровья родственников.... они пошли в отпуск? увольнять за должностное несоответствие начальника который своим саботажем нанес ущерб государству отправив в отпуск начальников служб
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Трудовой кодекс уже в третий раз был принят в первом чтении и опять не успел приняться в целом. Советских времён КЗоТу скоро 50 лет. Его надо поменять. А до тех пор - так увольнять нельзя. И.о. главы ГФС тоже уйдёт в отпуск и что ? Тоже его не уволите.

Ну одновременно ушли в отпуск и дальше ? Да, ясно, что спецом написали заявления, но закон им даёт эту возможность. Так кто дурак в этой ситуации ? Профсоюзы постоянно митингуют и популисты в парламенте рубашку на себе рвут : "Не дадим обидеть работника !"
Ну так хавайте тогда . . .

А попробуйте уволить лентяя или воришку !!! Все зубы съедите, пока получится.
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Власть - это право тратить бюджет.
Избирать власть должны те, кто его наполняет (чтобы её контролировать), а не те, на кого его тратят (у них мотив - устроить праздник невиданной щедрости за чужой счёт).

Поэтому, да, предлагаю вернуться в данном вопросе к принципу демократии Древней Греции, когда право голоса было не у всех. Те, кто платит в бюджет, будут более ответственно подходить к избранию власти, чем пенсионеры или студенты 1 курса.
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ДжбБраво ЗЕ! Живу в Европе 25 лет. Веду бизнес с Украиной, без интузиазма, поскольку все чинуши п-дорва. С Китаем и Европой все иначе. На таможне все хуже и хуже! Гони их на куй! Только где взять адекват? Надо упростить системно тему, меньше контактов с ними - меньше вирусов в экономике, и в голове. Кто конданибудь растомаживал грузы в Чехии- поймет, живого таможенника не видиш, цена в разы отличается! Только развитие экономики страны даст реал в незалежности. Гони душителей экономики в карьеры! Метсырье подорожало- нэхай корають. И офшоры ихние прогрести, бабло назад в экономику.
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На таможне все воры.
Там в нашем воровском мафиозном государстве, где практически все 28 лет незалежности государство возглавляли главы мафий, априори честные люди не могли задержаться.
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Самый главный вопрос это вопрос войны с Россией. Как его реально решить рассказано в очень интересной статье:
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Вся предвыборная кампания Зеленского построена на его
позиционировании себя как кандидата «партии мира», которая борется с некоей
партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления
украинского государства российской агрессии объявлялись войной, развязанной
Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское
сознание почти всеми украинскими (!) телевизионными каналами, которые
контролируются или Виктором Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами.
Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное
влияние на Зеленского и его ближайшее окружение. Украинцам целенаправленно внушаются две идеи. Первая: все предыдущие 5 лет в Украине у власти
оставалась кровожадная «партия войны», а сейчас вы должны голосовать за
гуманную «партию мира». Вторая: то, что происходит в Украине, - это не агрессия
России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить
между собой. Этот дискурс - «альфа и омега» российской политической пропаганды,
ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага
перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое
агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский
добавил еще один кремлевский тезис - о заинтересованности США в разжигании
гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций. Торжествующее «Украина признала!» Путина на G20 - это
зачитанный им акт капитуляции Украины в информационной войне с Россией. Свою информационную и психологическую победу Кремль
торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш - привести в
Раду капитулянтское большинство. В Украине есть капитулянтское прокремлевское меньшинство
(может быть, до 20%), но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции
«Коллективный Зеленский». Информация, которую мы получаем о людях, внесённых
командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийный списки, подтверждает,
что они не мифические «слуги народа», но либо слуги Коломойского и других
олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы,
невероятная математическая комбинация - капитулянтское меньшинство населения
Украины будет представлено в Раде большинством депутатов. Это большинство
создадут невнятная партия неизвестных «слуг» + откровенно пророссийская партия
Медведчука-Бойко-Рабиновича. Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре
президентских выборов за Бойко (Медведчука), дисциплинированно проголосовали во
втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие
патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в
экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух
частей: патриотической и капитулянтской. Капитулянтская автоматически вернется
на выборах в Раду к Медведчуку. Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля
очарованную им часть патриотического электората. А получив большинство в Раде
(и тем самым - рычаги власти в парламентско-президентской республике), он
сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чём горячо убеждают своих кремлевских кураторов
профессиональные украинские холуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу.
Зеленский единственный из своей команды, кто продолжает время от времени делать
какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам
маркеры: «Я свой!» Помните, например, его ответ на угрозу Путина
предоставить паспорта всем украинцам? Я даже знаю, какой именно кремлевский
жулик написал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока
срабатывает. Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство
украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране. В Украине,
в которой все ветви власти - пост президента, Рада, суды, пресса -
контролируются капитулянтским триумвиратом Зеленский-Коломойский-Медведчук. Я знаю, с какими проклятьями обрушатся на меня сейчас
Свидетели Володимира. Мне не привыкать. 20 лет назад в ходе
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Так я вважаю що Зеленський ідіот.
ЗЛН-ПНХ.
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"Вы считаете, что я идиот?"

...
Дійсно складне й неоднозначне питання.
Його треба детально розглянути й обговорити усі аспекти...
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20 лет назад в ходе другой избирательной кампании я
сказал: «Путинизм - это война, это - информационное зомбирование, это изоляция
от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм - это
контрольный выстрел в голову России». До сих пор участники российской сислибовской клаки не
могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские «полезные идиоты»
прозреют, надеюсь, значительно быстрее: не за годы и десятилетия, а за недели и
месяцы. Напомню свою позицию по минским соглашениям. Правду
повторять легко и приятно, и она была высказана мною сразу же после заключения
этих соглашений: «Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое
перемирие и фиксация новой, более выгодной для Кремля линии разделения сторон.
Всё остальное из области ненаучной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности
Украины (без Крыма, разумеется) - тот крючок, на который после провала своего
амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвесить украинское
руководство. Кремлевской ловушке можно противопоставить только
последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма: это
временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей
их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная
ответственность за то, что там происходит, - политическая, экономическая,
гуманитарная - лежит на оккупационных властях агрессора. Моральная и юридическая обязанность украинского
государства - обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные
районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения
захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление
территориальной целостности, в единое политическое пространство - это всё игра
на Путина. Никуда он с Востока Украины не уйдет. Очень простой
вопрос - границу он отдаст? Никогда. Своих вежливых профессиональных зеленых человечков, и
свору моторыл, гиви, и прочих бабаев уберет? Нет. Он захватил эти территории и намерен втолкнуть их как
раковую опухоль в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю
территорию страны, блокирования европейского вектора ее развития… Стратегия Путина - задушить Украину не обязательно
военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с
ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность. ​Украинская армия не может побеждать в наступательных
операциях многократно превосходящую ее в ресурсах (людских и материальных)
российскую армию. После прекращения огня надо заявить об отказе Украины решать
проблему освобождения Донбасса и Крыма военным путем и нацелить ВСУ на
стратегическую оборону вдоль новых линий размежевания с силами агрессора. Эта
задача вполне по силам украинской армии. И, наоборот, для Кремля попытки нового наступления,
дальнейшего расширения оккупированной территории, преодоления украинской
обороны будут стоить очень дорого. Как в масштабах человеческих потерь,
неприемлемых для российского общества, так и в экономическом ущербе от резко
ужесточившихся в этом случае санкций». Что можно к этому добавить через четыре с половиной года?
Да, пожалуй, только одно - несколько упомянутых выше доведенных до отчаяния
трактористов и шахтеров были «убраны» российскими спецслужбами в результате
внутренних разборок. Как было сорвано Москвой первое перемирие через день
после подписания соглашений - так же срывались и десятки других. Включая
недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения
огня необходима демилитаризованная зона около 100 километров вглубь
оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами. Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и
проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через
«восстановление его территориальной целостности» требуются постоянное
напряжение на линии разделения и новые потери с обеих сторон. Империи не нужен какой-то новый лакомый кусочек
территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией. Путинская интерпретация Минских соглашений (без
выполнения Россией взятых на себя обязательств) усиленно навязывалась Киеву в
2015-2016 годах в том числе и с участием лидеров Франции и Германии. К чести
украинской дипломатии, она отразила этот натиск. При живом Путине, при его неограниченном ресурсе
вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных
из России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины
(представьте себе, ч
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Более того, все воры сейчас пытаются нам внушить, что если убрать контрабанду, то мы все обеднеем в сто раз, потому что всё подорожает.
То есть, воры - во благо Украины.

Как и свинарчуки, которые завозили из россии бракованные, но во многом превышающие их стоимость запчасти, - оказывается, тоже работали во благо Украины! Потому что якобы у нас таких запчастей не производят. И за пять лет не удосужились начать их производить.
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>>"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами?<<
Нарешті до ляльки почало доходити. "То лі ісчо будєт ой-ой-ой"
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Надо провести опрос :считаете ли вы Зеленского идиотом.
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Сволочи. Думали в отпуске перекантоваться а там еще больничку взять пару месяцев пока все утихнет. По статье мразей уволить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вы считаете, что я идиот?" - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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