 "Вы считаете, что я идиот?" - Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.
"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.
Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.
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"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.
И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.
"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.
"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.
Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.
а суцільна корупція на митниці-по..уй..
і,звичайно,ці диванні експерди ні...уя іншого запропонувати не можуть (
Не збуджуйся так - краще прийми дозу, а то останні клепки повилітають!
косплеит луку и *****.
как можно бояться чихуахуа?
Он свой.
Душить будут украинцев...
Перестріляли та згноїли по концтаборах багато своїх - тих, що розраховували довічно користуватися привілеями та вирішувати долі мільйонів. Але раптом - "чорний ворон", єжові рукавиці НКВД, "суд" - і або маслина в потилицю, або на низькотемпературні локації.
Итог - 20 лет уж "мочит". В основном, правда, тех, кто его выбирал, но это детали.
А у Зеленского уж очень быстро что-то крышу срывает от власти. Сказал бы, что это немного пугает, но нет, это сильно пугает.
Найновіша історія: період до 2007-2008 - "тучные 2000-е". Здавалося, що РФ нарешті через пень-колоду поступово інтегрується в цивілізований світ.
Але це лише здавалося.
Ссыкотно стало?
А зачем ты вопишь что он будет душить людей?
Или думаешь что люди встанут на защиту воров-хрякосвинов?
Ты очень, очень ошибаешься.
Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова (на заглавном фото) на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко
обувь - по $ 350/тонна
ткань - по $ 150/тонна
игрушка - по $ 150/тонна
сумки - по $ 125/тонна
хозтовары - $ 4 000 за контейнер
Несогласных со взятками и тех, кто традиционно осуществляет оформление грузов на других внутренних таможнях (Киевской, Днепропетровской, Николаевской и т.д.), руководствуясь логистическими и иными причинами, начальник Одесской таможни Александр Власов зажимает в бюрократические тиски. Контейнеры таких субъектов ВЭД по надуманным причинам не выпускают из Одесского порта, что наносит значительные убытки в виде расходов на аренду склада, простоя автомобиля и прочих услуг, предоставляемых портом и морским перевозчиком. На следующий раз бизнесмену ничего не остается, как покаянно придти на ковер к Александру Сергеевичу.
Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
ЮЗИК, НАСЫПАЙ!Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение.
Итак, как любят писать антикоррупционеры и активисты-расследователи - знакомьтесь. Корявченков Юрий Валерьевич. Он же Юзик, участник команды «Квартала-95». Актер второго плана, обычно фигурирующий в сценках с шутками о лишнем весе, еде и физической силе.Юзик, конечно же, тоже баллотируется в парламент. Но не в списке, а по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Где во время президентских выборов он возглавлял городской штаб Зеленского.«На округе №33 намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать», - сказал Юзик.Друг президента скромничает. Он не идет работать - он уже работает. И благодаря его и президента работе закупать щебень, который производит «Укрзализныця», с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.Немного матчасти. «Укрзализныця» - один из крупнейших производителей щебневой продукции в Украине. В ведении госпредприятия имеется несколько десятков карьеров, где, в основном, добываются щебень и гравий. Среди них: Крюковский карьер в Полтавской области, Ладыжинский - в Винницкой, Стрыйский - во Львовской, Знаменский - в Кировоградской и т.д. «УЗ». Для своих нужд «Укрзализныця» использует примерно половину производимой продукции. Остальное продает в рынок - по привлекательным для многих частных компаний ценам.Так было при злочинной владе барыг. Но с недавних пор купить щебень «Укрзализныци» стало возможным только у одного хорошего Зе-человека. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины.
И снова - знакомьтесь. Корявченков Сергей Вячеславович. Двоюродный брат Юзика.Бизнесмен из города Горышни Плавни (бывший Комсомольск), владеющий бизнесом по добыче гранита, гравия, песка и известняка. Брат Юзика контролирует следующие компании: «Кривбасс-щебень», «Гранитная компания», «РГК», «ДМД», «Конфитраст» и другие. Один из ключевых активов - Рыжевский гранитный карьер в Полтавской области.Небольшой штрих, показывающий тесную связь брата Юзика с Зе-командой. В 2017-2018 годах Сергей Корявченков бурно конфликтовал за Рыжевский карьер с партнёром. А защищал его интересы в суде кременчугский адвокат Феликс Урин. За проявленные при защите бизнеса брата Юзика мужество и героизм Зеленский назначил Урина своим официальным представителем в Полтаве и области во время президентской кампании.И Урин снова не подвел, и нанял двух ватных технологов - Светлану Сычевскую (гражданку РФ) и Константина Слисенко, известных своими фотографиями на фоне российского флага, а также участием во Всероссийском молодежном форуме на Селигере, посещаемом Путиным. Русские патриоты отработали на отлично, и Зеленский получил в области 35% в первом туре и 82% во втором. Сегодня Урин баллотируется от «Слуги народа» по 146-му (Кременчугскому) округу.Ну а брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.Поэтому надо немного подождать. А пока можно просто делать деньги. «Укрзализныця» - одна из самых бездонных черных дыр бюджета. И в этой большой черной дыре есть дыра поменьше, но такая же черная: щебневые карьеры. Продукцию которых можно покупать по заниженной цене, а продавать по рыночной. Наше маленькое щебневое Росукрэнерго. «Кто молодец? Я молодец», - как бы говорит всем украинцам брат Юзика, несомненный идеолог этой схемы.И всем хорошо. И Юзику, получившему процент за доступ к телу. И его брату - гранитному акробату, звезда которого наконец взошла с областного уровня на национальный. А главное - закончилась эпоха вранья, жадности и чего-то там еще. И началась новая эпоха - тотального дерибана страны.«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
)
идиот- вы нас всех считаете идиотами? ДА.
Хоча Власов - безумовно, ворюга і має отримати по заслугах. Але заява на звільнення - це для ворюги ніби - йди з моєї пісочниці. Крав - у тюрму, а не на заслужений відпочинок.
Чекаємо з нетерпінням купу порядних низькооплачуваних митників з палаючими очима від пана
ПортноваБогданаШефіраКоломойськогоЗеленського - без Айфонів, без борід, без досвіду, без страху і докору. Ну звісно ж, страху не знає тільки дурень.
Ну, как сказать . . . Когда сверху (ДФС) из-за просьбы Президента приходит настойчивая просьба написать заявление об увольнении, а начальники таможни резко уходят в отпуск, что должен делать и.о. Главы ДФС ?
По Кодексу законов о труде увольнение работника во время отпуска запрещается. Если уволят, то начальники таможни не только восстановятся на работе, но ещё и взыщут с бюджета (нас с Вами) средний заработок за время вынужденного прогула, а это будут большие деньги (потому что суд будет долго).
Так что из-за НЕ-идиота налогоплательщики просто похудают на пару сот тысяч гривень. И всё. А потом все будут орать, что судьи такие-сякие, линчевать их, потому что они коррупционеров на работе восстанавливают . . .
НАУЧИТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЛУШАТЬ ЮРИСТОВ И ТОГДА БУДЕТЕ ВЫИГРЫВАТЬ СУДЫ, А НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА НИХ.
Господи, 73%, кого ж Вы выбрали . . .
Надо уходить от всеобщего избирательного права. Право голоса должно быть только у людей, которые за прошлый год уплатили не менее 20.000 грн. налогов (цифра - предмет обсуждения).
Ну одновременно ушли в отпуск и дальше ? Да, ясно, что спецом написали заявления, но закон им даёт эту возможность. Так кто дурак в этой ситуации ? Профсоюзы постоянно митингуют и популисты в парламенте рубашку на себе рвут : "Не дадим обидеть работника !"
Ну так хавайте тогда . . .
А попробуйте уволить лентяя или воришку !!! Все зубы съедите, пока получится.
Избирать власть должны те, кто его наполняет (чтобы её контролировать), а не те, на кого его тратят (у них мотив - устроить праздник невиданной щедрости за чужой счёт).
Поэтому, да, предлагаю вернуться в данном вопросе к принципу демократии Древней Греции, когда право голоса было не у всех. Те, кто платит в бюджет, будут более ответственно подходить к избранию власти, чем пенсионеры или студенты 1 курса.
Там в нашем воровском мафиозном государстве, где практически все 28 лет незалежности государство возглавляли главы мафий, априори честные люди не могли задержаться.
позиционировании себя как кандидата «партии мира», которая борется с некоей
партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления
украинского государства российской агрессии объявлялись войной, развязанной
Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское
сознание почти всеми украинскими (!) телевизионными каналами, которые
контролируются или Виктором Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами.
Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное
влияние на Зеленского и его ближайшее окружение. Украинцам целенаправленно внушаются две идеи. Первая: все предыдущие 5 лет в Украине у власти
оставалась кровожадная «партия войны», а сейчас вы должны голосовать за
гуманную «партию мира». Вторая: то, что происходит в Украине, - это не агрессия
России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить
между собой. Этот дискурс - «альфа и омега» российской политической пропаганды,
ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага
перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое
агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский
добавил еще один кремлевский тезис - о заинтересованности США в разжигании
гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций. Торжествующее «Украина признала!» Путина на G20 - это
зачитанный им акт капитуляции Украины в информационной войне с Россией. Свою информационную и психологическую победу Кремль
торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш - привести в
Раду капитулянтское большинство. В Украине есть капитулянтское прокремлевское меньшинство
(может быть, до 20%), но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции
«Коллективный Зеленский». Информация, которую мы получаем о людях, внесённых
командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийный списки, подтверждает,
что они не мифические «слуги народа», но либо слуги Коломойского и других
олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы,
невероятная математическая комбинация - капитулянтское меньшинство населения
Украины будет представлено в Раде большинством депутатов. Это большинство
создадут невнятная партия неизвестных «слуг» + откровенно пророссийская партия
Медведчука-Бойко-Рабиновича. Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре
президентских выборов за Бойко (Медведчука), дисциплинированно проголосовали во
втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие
патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в
экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух
частей: патриотической и капитулянтской. Капитулянтская автоматически вернется
на выборах в Раду к Медведчуку. Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля
очарованную им часть патриотического электората. А получив большинство в Раде
(и тем самым - рычаги власти в парламентско-президентской республике), он
сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чём горячо убеждают своих кремлевских кураторов
профессиональные украинские холуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу.
Зеленский единственный из своей команды, кто продолжает время от времени делать
какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам
маркеры: «Я свой!» Помните, например, его ответ на угрозу Путина
предоставить паспорта всем украинцам? Я даже знаю, какой именно кремлевский
жулик написал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока
срабатывает. Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство
украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране. В Украине,
в которой все ветви власти - пост президента, Рада, суды, пресса -
контролируются капитулянтским триумвиратом Зеленский-Коломойский-Медведчук. Я знаю, с какими проклятьями обрушатся на меня сейчас
Свидетели Володимира. Мне не привыкать. 20 лет назад в ходе
ЗЛН-ПНХ.
...
Дійсно складне й неоднозначне питання.
Його треба детально розглянути й обговорити усі аспекти...
сказал: «Путинизм - это война, это - информационное зомбирование, это изоляция
от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм - это
контрольный выстрел в голову России». До сих пор участники российской сислибовской клаки не
могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские «полезные идиоты»
прозреют, надеюсь, значительно быстрее: не за годы и десятилетия, а за недели и
месяцы. Напомню свою позицию по минским соглашениям. Правду
повторять легко и приятно, и она была высказана мною сразу же после заключения
этих соглашений: «Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое
перемирие и фиксация новой, более выгодной для Кремля линии разделения сторон.
Всё остальное из области ненаучной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности
Украины (без Крыма, разумеется) - тот крючок, на который после провала своего
амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвесить украинское
руководство. Кремлевской ловушке можно противопоставить только
последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма: это
временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей
их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная
ответственность за то, что там происходит, - политическая, экономическая,
гуманитарная - лежит на оккупационных властях агрессора. Моральная и юридическая обязанность украинского
государства - обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные
районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения
захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление
территориальной целостности, в единое политическое пространство - это всё игра
на Путина. Никуда он с Востока Украины не уйдет. Очень простой
вопрос - границу он отдаст? Никогда. Своих вежливых профессиональных зеленых человечков, и
свору моторыл, гиви, и прочих бабаев уберет? Нет. Он захватил эти территории и намерен втолкнуть их как
раковую опухоль в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю
территорию страны, блокирования европейского вектора ее развития… Стратегия Путина - задушить Украину не обязательно
военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с
ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность. Украинская армия не может побеждать в наступательных
операциях многократно превосходящую ее в ресурсах (людских и материальных)
российскую армию. После прекращения огня надо заявить об отказе Украины решать
проблему освобождения Донбасса и Крыма военным путем и нацелить ВСУ на
стратегическую оборону вдоль новых линий размежевания с силами агрессора. Эта
задача вполне по силам украинской армии. И, наоборот, для Кремля попытки нового наступления,
дальнейшего расширения оккупированной территории, преодоления украинской
обороны будут стоить очень дорого. Как в масштабах человеческих потерь,
неприемлемых для российского общества, так и в экономическом ущербе от резко
ужесточившихся в этом случае санкций». Что можно к этому добавить через четыре с половиной года?
Да, пожалуй, только одно - несколько упомянутых выше доведенных до отчаяния
трактористов и шахтеров были «убраны» российскими спецслужбами в результате
внутренних разборок. Как было сорвано Москвой первое перемирие через день
после подписания соглашений - так же срывались и десятки других. Включая
недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения
огня необходима демилитаризованная зона около 100 километров вглубь
оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами. Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и
проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через
«восстановление его территориальной целостности» требуются постоянное
напряжение на линии разделения и новые потери с обеих сторон. Империи не нужен какой-то новый лакомый кусочек
территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ставшая Малороссией. Путинская интерпретация Минских соглашений (без
выполнения Россией взятых на себя обязательств) усиленно навязывалась Киеву в
2015-2016 годах в том числе и с участием лидеров Франции и Германии. К чести
украинской дипломатии, она отразила этот натиск. При живом Путине, при его неограниченном ресурсе
вооруженных до зубов вежливых зеленых человечков и социальных отбросов, мобилизованных
из России, «возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины
(представьте себе, ч
То есть, воры - во благо Украины.
Как и свинарчуки, которые завозили из россии бракованные, но во многом превышающие их стоимость запчасти, - оказывается, тоже работали во благо Украины! Потому что якобы у нас таких запчастей не производят. И за пять лет не удосужились начать их производить.
Нарешті до ляльки почало доходити. "То лі ісчо будєт ой-ой-ой"